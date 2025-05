Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: ariano, não aceite convites para sair hoje à noite porque é cilada. Mas se sua mãe é do signo de áries, ela ama ganhar objetos para usar no trabalho ou no lazer. Além disso, cosméticos também fazem sucesso com as arianas. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: taurino, não se empolgue muito nessa sexta. Lembre-se do ditado:

“- Quem ri na sexta, chora no domingo.”

Agora se sua mãe é do signo de touro presentes como: sua comida favorita e cosméticos das marcas que ela usa são os ideais. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: geminiano, reforce a segurança do seu trabalho e da sua casa, pois os ladrões não dormem. Porém se sua mãe é do signo de gêmeos, ela ama ganhar produtos eletrônicos. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

4 – Câncer: canceriano, se você quer que sua vida vá para frente, então agradeça ao universo pelo que tem. Mas se sua mãe é do signo de câncer, presentes como: livros com assuntos de seu interesse e perfumes com seus aromas favoritos são excelentes mimos. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

5 – Leão: leonino, procure fazer corretamente suas tarefas no trabalho e na escola para não ter prejuízos. Agora se sua mãe é o do signo de Leão, presentes bons são: roupas com seu estilo, viagens e passeios. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: virginiano, se concentre no seu trabalho para não cometer erros e pare de pensar sobre com quem vai sair nesse final de semana. Mas se sua mãe é do signo de virgem roupas, com seu estilo, são ótimos presentes. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: libriano, se você sair hoje à noite, será a estrela da festa. Agora, se a sua mãe é do signo de libra, os presentes ideais são: um dia no salão de beleza ou clínica de estética e cosméticos de suas marcas preferidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: escorpiano, não aceite convites de estranhos para sair porque será cilada. Porém, se sua mãe é do signo de escorpião os melhores presentes são: aparelhos eletrônicos e cosméticos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: sagitariano, se você precisa de dinheiro, procure serviços de taxas ou como autônomo para esse final de semana. Mas se sua mãe é do signo de sagitário dê um presente que ela possa usar no hobby ou no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 - Capricórnio: capricorniano, hoje procure fazer as coisas com calma, no trabalho, para evitar acidentes. Agora se sua mãe é do signo de capricórnio, ela amará ganhar aparelhos eletrônicos ou algo que possa usar no trabalho. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: aquariano, hoje você vai se irritar com chefes e clientes. Porém, se a sua mãe é do signo de aquário ela vai gostar de ganhar algo esotérico ou roupas com seus estilo. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: pisciano, se você trabalha com algo esotérico lucrará bastante hoje. Agora se sua mãe é do signo de peixes, ela amará ganhar qualquer coisa esotérica ou algo artesanal feito por você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.