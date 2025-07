Confira o seu horóscopo de hoje, 10 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: o ariano fica ativo e muito mais criativo na Lua cheia. Então aproveite essa disposição para se destacar no trabalho ou no hobby. No amor: com a Lua cheia, você está uivando de desejo, portanto aproveite sem correr riscos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: a Lua cheia traz alguns conflitos no trabalho para o taurino. Portanto, se afaste de librianos no ambiente de trabalho. No amor: mande uma mensagem sensual, sem ser vulgar, para a pessoa que deseja conquistar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: você ganhará uma ação na Justiça. Mas pare com essa mania de processar todo mundo, pois da próxima vez você se dará mal.

Quando ver alguém de que você não gosta, pare de fazer cara feia. Pois isso deixa você com fama de arrogante. Pois até seus clientes percebem isso e ficam com medo. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: terá muito estresse com problemas administrativos no lar. Já, no trabalho, um cliente tentará dar golpes. Para relaxar acenda incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

5 – Leão: poderá ter problemas na Justiça e mal estar na saúde. Cuidado com assaltantes no ponto de ônibus e com ladrões de carro. No amor: um ex fez um perfil falso seu na Internet. Para proteção acenda incenso de sândalo. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: hoje você terá problemas estomacais e digestivos. Portanto tome chá de boldo ou losna ou carqueja. No amor: não corra atrás de pretendentes porque assim você estará pedindo para ser desprezado. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores silvestres.

7 - Libra: excelente dia para ir aos salões de beleza e clínicas de estética. No trabalho: faça todos os cursos que seus patrões e chefes sugerirem. No amor: um ex está “stalkeando” você na vida real também. Cor do dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

8 – Escorpião: você está sentindo dores nas partes íntimas. Portanto, procure um médico imediatamente. No amor: um ex espalhou imagens íntimas ou conversas particulares suas e você ainda não sabe. Para proteção acenda um incenso de sálvia branca. Cor do dia: branco. Perfume do dia sálvia branca.

9 – Sagitário: na Lua cheia, o sagitariano tende a criar confusões desnecessárias e prejudiciais. Por isso não se meta na vida dos outros, respeite as escolhas dos seus parentes, não implique com vizinhos e não faça fofoca no ambiente de trabalho.

Para ficar calmo acenda incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: deixe de ter cara amarrada no trabalho e na família. Pois isso assusta os colegas, afasta os clientes e estraga seu relacionamento amoroso. Lembre-se: cara feia não gera respeito, apenas dá uma aura de arrogância. Então tome chá de camomila para ficar suave. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: camomila.

11 – Aquário: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

12 – Peixes: use agasalhos ao sair de casa porque estamos no inverno. Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas. Cor do dia: tijolo. Perfume do dia: gardênia.