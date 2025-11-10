Confira o seu horóscopo de hoje 10/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: aproveite hoje para preparar o Natal aos poucos. Pesquise preços e compre antes tudo o que precisar. No amor: não se envolva com qualquer pessoa. Acenda incenso de maracujá para ficar calmo e tome banho com flores de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: maracujá.

2 – Touro: pare de ficar comparado a sua vida com as rotinas das pessoas bem sucedidas nas redes sociais. Pois essas pessoas mostram uma vida editada e não mostram seus verdadeiros problemas.

Hoje você precisa tomar bastante água para não ter transtornos nos rins. No amor, pare de ter esperanças com quem não se interessa por você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer perfume ou desodorante cítrico.

3 – Gêmeos: não fique revoltado só pelo fato de hoje ser segunda-feira. Pois as tardes de segunda oferecem oportunidades profissionais que os sábados noturnos não conseguem dar.

Se você é mãe e seu filho acordou você, pela manhã, lembrando das compras de Natal, você deve ouvir a intuição do seu filho. No amor, procure ser fiel se quiser evitar problemas. Cor do dia: dourado. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: hoje você será criticado no trabalho ou na família. Por favor, não responda às provocações e não fique matutando as críticas o dia todo porque isso detona com a sua produtividade.

Se você é mãe, hoje temerá que seus filhos aprontem algo nessa semana. Assim, use o diálogo como arma e se preciso for coloque seus filhos na terapia. No amor, a pessoa amada estará rabugenta hoje, mas durante a semana mudará. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: não tenha medo de expor os produtos ou os serviços que você vende nas redes sociais. Pois o importante é ficar prevenido contra golpes. Por isso sempre converse com especialistas em Informática. No amor, a saúde da pessoa amada não estará boa nessa segunda-feira. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: conservadores criticarão suas roupas e seus comportamentos. Pois na cabeça desses críticos tudo o que você faz é vulgar. Não dê ouvidos a essas pessoas porque elas querem ver você triste.

Se você é mãe e tem filhos adolescentes, saiba que não adianta tirar o celular e proibir os jovens de namorar se a família não tem um diálogo sincero em casa. No amor, não sinta angústia e nem ansiedade para conhecer novas pessoas. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: preste atenção ao sair de casa porque você está exposto a acidentes e também a roubos. Nessa segunda, quando for atravessar a rua, preste atenção no sinaleiro e não atravesse fora da faixa. Se você é mãe com certeza está exigindo que seus filhos se arrumem melhor.

Mas lembre-se que crianças, no final do ano, gostam de vestir roupas velhas, em casa, para que fiquem à vontade para brincar. No amor procure não esconder segredos para a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você estará mais sensual por causa da Lua cheia. Então fique à vontade para vestir algo mais sexy para a pessoa amada. Se você tem filhos e está solteira, então evite trazer namorados e ficantes na sua casa porque dará atritos. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: aroma de amêndoas e nozes.

9 – Sagitário: você terá pesadelos noturnos com pessoas que você teve atritos no passado, algumas dessas pessoas já são falecidas. Então, aproveite para orar e pedir perdão para essas criaturas. Apesar disso, depois de tanto tempo com autoestima lá embaixo, nessa segunda você se olhará no espelho e ficará contente por causa do efeito da Lua cheia. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lírios.

10 – Capricórnio: você estará mais criativo e rápido em todos os setores por causa da Lua cheia. Também sentirá vontade de presentear a pessoa amada sem motivo aparente. Então, simplesmente presenteie. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você sentirá vontade de escutar suas músicas preferidas em plena segunda-feira. Então simplesmente siga a sua intuição. Há um exercício que você deve fazer hoje: pegue um livro de sua preferência que pode até mesmo ser a Bíblia ou um livro de poemas e abra aleatoriamente. Pois lá estará a resposta para uma dúvida que, desde o ano passado, incomoda você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: lavanda.

12 – Peixes: a Lua cheia abrirá todos os seus canais de intuição. Então, nessa segunda, pessoas procurarão você para desabafar problemas e contar segredos. No amor, por favor, desista de fazer trabalhos de amarração amorosa porque muitas vezes isso tem finais trágicos. Cor: salmão. Perfume do dia: musk.