Confira o seu horóscopo de hoje 10/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a segunda é a Lua, portanto, hoje terá muito trabalho

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

10/11/2025 - 00h02
1 – Áries: aproveite hoje para preparar o Natal aos poucos. Pesquise preços e compre antes tudo o que precisar. No amor: não se envolva com qualquer pessoa. Acenda incenso de maracujá para ficar calmo e tome banho com flores de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: maracujá.

2 – Touro: pare de ficar comparado a sua vida com as rotinas das pessoas bem sucedidas nas redes sociais. Pois essas pessoas mostram uma vida editada e não mostram seus verdadeiros problemas.

Hoje você precisa tomar bastante água para não ter transtornos nos rins. No amor, pare de ter esperanças com quem não se interessa por você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer perfume ou desodorante cítrico.

3 – Gêmeos: não fique revoltado só pelo fato de hoje ser segunda-feira. Pois as tardes de segunda oferecem oportunidades profissionais que os sábados noturnos não conseguem dar.

Se você é mãe e seu filho acordou você, pela manhã, lembrando das compras de Natal, você deve ouvir a intuição do seu filho. No amor, procure ser fiel se quiser evitar problemas. Cor do dia: dourado. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: hoje você será criticado no trabalho ou na família. Por favor, não responda às provocações e não fique matutando as críticas o dia todo porque isso detona com a sua produtividade.

Se você é mãe, hoje temerá que seus filhos aprontem algo nessa semana. Assim, use o diálogo como arma e se preciso for coloque seus filhos na terapia. No amor, a pessoa amada estará rabugenta hoje, mas durante a semana mudará. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: não tenha medo de expor os produtos ou os serviços que você vende nas redes sociais. Pois o importante é ficar prevenido contra golpes. Por isso sempre converse com especialistas em Informática. No amor, a saúde da pessoa amada não estará boa nessa segunda-feira. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: conservadores criticarão suas roupas e seus comportamentos. Pois na cabeça desses críticos tudo o que você faz é vulgar. Não dê ouvidos a essas pessoas porque elas querem ver você triste.

Se você é mãe e tem filhos adolescentes, saiba que não adianta tirar o celular e proibir os jovens de namorar se a família não tem um diálogo sincero em casa. No amor, não sinta angústia e nem ansiedade para conhecer novas pessoas. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: preste atenção ao sair de casa porque você está exposto a acidentes e também a roubos. Nessa segunda, quando for atravessar a rua, preste atenção no sinaleiro e não atravesse fora da faixa. Se você é mãe com certeza está exigindo que seus filhos se arrumem melhor.

Mas lembre-se que crianças, no final do ano, gostam de vestir roupas velhas, em casa, para que fiquem à vontade para brincar. No amor procure não esconder segredos para a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você estará mais sensual por causa da Lua cheia. Então fique à vontade para vestir algo mais sexy para a pessoa amada. Se você tem filhos e está solteira, então evite trazer namorados e ficantes na sua casa porque dará atritos. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: aroma de amêndoas e nozes.

9 – Sagitário: você terá pesadelos noturnos com pessoas que você teve atritos no passado, algumas dessas pessoas já são falecidas. Então, aproveite para orar e pedir perdão para essas criaturas. Apesar disso, depois de tanto tempo com autoestima lá embaixo, nessa segunda você se olhará no espelho e ficará contente por causa do efeito da Lua cheia.  Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lírios.

10 – Capricórnio: você estará mais criativo e rápido em todos os setores por causa da Lua cheia. Também sentirá vontade de presentear a pessoa amada sem motivo aparente. Então, simplesmente presenteie. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você sentirá vontade de escutar suas músicas preferidas em plena segunda-feira. Então simplesmente siga a sua intuição. Há um exercício que você deve fazer hoje: pegue um livro de sua preferência que pode até mesmo ser a Bíblia ou um livro de poemas e abra aleatoriamente. Pois lá estará a resposta para uma dúvida que, desde o ano passado, incomoda você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: lavanda.

12 – Peixes: a Lua cheia abrirá todos os seus canais de intuição. Então, nessa segunda, pessoas procurarão você para desabafar problemas e contar segredos. No amor, por favor, desista de fazer trabalhos de amarração amorosa porque muitas vezes isso tem finais trágicos. Cor: salmão. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 06/11 quinta-feira 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a quinta é Júpiter, portanto, cuidado com acidentes e assaltos

06/11/2025 00h02

1 – Áries: hoje você estará com a falsa ilusão de que está perdendo energia e sem criatividade, mas apenas precisa descansar. Acenda incenso de lírio para descansar a mente. No amor: não se relacione com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírio.

2 – Touro: não use o celular na rua, pois os ladrões não dormem. No amor: um ex entrará em contato, mas não dê bola porque ele quer confusão e até pode extorquir você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: no trabalho, tome cuidado com golpes de clientes. No amor: a pessoa amada deixará nítida, sem querer, uma traição. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: cuidado quando falar ao celular no ponto de ônibus porque pode sofrer um assalto. No amor: fique calado e deixe a pessoa amada à vontade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos. No amor: use preservativos na hora da intimidade para não pegar infecções. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: ainda corre riscos de ter problemas com a Justiça. No amor: não seja irônico e nem debochado com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para fazer exercícios físicos mesmo em casa ou no trabalho. Na família: uma pessoa idosa passará mal. No amor: receberá mensagem de um pretendente. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: essa quinta está ideal para ir ao salão de beleza. Pois nos outros dias, estará lotado. No amor: convide a pessoa amada para tomar um vinho à noite. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: não peça folga nessa quinta-feira, pois você conseguirá vários clientes e lucrará muito se for trabalhar. No amor: os astros mostram gravidez. Portanto, confira se a sua menstruação ou da sua parceira não está atrasada. Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.

10 – Capricórnio: cuidado ao caminhar porque poderá escorregar na rua ou no trabalho. No amor: não use aplicativos de relacionamentos porque poderá levar um golpe. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: terá problemas com insônia. Portanto, tome chá de erva-cidreira com camomila. No amor: um cliente esquecerá algo no seu estabelecimento de trabalho só para ver você novamente. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: erva-cidreira.

12 – Peixes: nessa quinta-feira, abra um livro em uma página qualquer e você lerá a resposta para uma pergunta que você fez ao universo. No amor: não faça trabalho de amarração porque a pessoa descobrirá e se vingará depois. Se quiser conquistar alguém acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a quarta é Mercúrio, portanto, hoje é o melhor dia para se comunicar com todos

05/11/2025 00h02

1 – Áries: a Lua cheia traz energia e criatividade para você. Então, literalmente, pode se sentir livre para uivar sob a luz da Lua cheia. No amor: você estará com a libido em alta, portanto, cuidado para não se envolver com pessoas erradas. Acenda incendo de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: hoje você receberá a visita de parentes narcisistas. Então esconda tudo o que é de valor deles. Na saúde: você estará rouco e com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: haverá oportunidade de atividade remunerada na área de que você mais gosta. Mas é preciso acender incenso de arruda para afastar os invejosos. No amor: seja cordial e conquiste quem deseja. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: tente relaxar com exercícios de alongamento. No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

5 – Leão: nessa quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas. Se começar hoje com atividades como: Yoga, Meditação e Dança será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional. Na família: um familiar idoso passará mal, portanto se puder, cuide dele. No amor: deixe a pessoa amada livre. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho. No amor: algum colega está interessado em você. Para evitar pessoas amargas acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

8 – Escorpião: ore pelos seus antepassados e também peça perdão. Pois é a energia deles que ajudará você agora. No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: para evitar confusão, não visite parentes hoje. Aliás, não pegue nada dos seus parentes sem pedir porque isso atrai energia pesada.

Se quiser prosperar, trabalhe bastante nesta terça-feira e nem pense em folga hoje. Também acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: um ex entrará em contato. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal. Portanto, fique sempre com o pé atrás. Acenda incenso de bálsamo para se proteger. No amor: receberá uma cantada inesperada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: bálsamo.

11 – Aquário: cuide da sua saúde, se quiser passar o final do ano bem. Assim faça exames de sangue e peça para seu médico receitar suplementos alimentares. Acenda incenso de alecrim para ter força espiritual. No amor: uma paixão do passado mandará mensagem. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje os astros liberaram uma típica feijoada de quarta-feira para você. No amor: faça uma declaração romântica para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

