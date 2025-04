Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje sinta-se livre para sair do regime e comer o que quiser porque não terá risco de engordar. No amor: dia excelente para se declarar sem o risco de levar o fora. Cor do dia: azul. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: dia excelente para colocar projetos em prática. Mas não se esqueça do ditado:

“ – Quem ri na sexta, chora no domingo.”

No amor: apesar de ser um dia produtivo no trabalho, é um péssimo dia para declarações românticas.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: não tome chuva hoje porque corre o risco de pegar resfriados e gripes. Ao sair de casa coloque um casaco porque estamos no outono e hoje sua saúde está frágil. Portanto, tome um chá de erva-doce em casa e no trabalho. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

4 – Câncer: hoje pense menos nos problemas do trabalho porque não adiantará nada esquentar a cabeça com muitas situações. No amor: excelente dia para um jantar romântico com a pessoa amada. Na saúde: faça um exame de sangue porque pode estar com anemia. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

5 – Leão: nessa sexta-feira, se você sair à noite, fará sucesso e conseguirá um excelente networking. No amor: se sair hoje à noite conhecerá um excelente partido. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

6 – Virgem: não saia hoje à noite porque corre o risco de sofrer assaltos e acidentes. No amor: receberá mensagens românticas pelo celular. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: nessa sexta-feira, se sair à noite será a rainha do evento. Além de conhecer pessoas importantes. No amor: sentirá atração por alguém se sair hoje à noite. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje receberá elogios de: patrões, chefes, clientes e professores. Na saúde: evite tomar chuva e vista agasalhos. No amor: receberá um convite para sair final de semana. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: receberá convite para trabalhar no final de semana. Portanto, aceite porque fará bem para o bolso e será um sucesso. No amor: faça um agrado na pessoa amada porque valerá à pena. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

10 - Capricórnio: ganhará elogios de chefes, patrões, clientes e professores. Hoje terá a sensação de que todo o seu esforço valeu à pena. No amor: receberá uma surpresa da pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11 – Aquário: seus projetos farão sucesso hoje. Se você trabalha com vendas, hoje aparecerão muitos clientes. No amor: receberá mensagens com declarações de desconhecidos. Na saúde: faça exames de sangue porque pode estar com anemia. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: excelente dia para comprar lingerie e artigos sensuais para usar hoje com a pessoa amada. Pois se você for a um local especial com seu parceiro, terá uma noite especial que aumentará mais ainda a conexão entre vocês dois. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: almíscar.