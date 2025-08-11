Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Então hoje terá novidades no trabalho

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

11/08/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: hoje você está cheio de energia por causa da Lua cheia. Nessa segunda-feira você receberá elogios de alguém improvável. Acenda incenso de oliva para proteção. No amor: também por causa da Lua cheia você está com a libido nas alturas. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: flor da oliveira.

2 – Touro: nessa segunda-feira você terá problemas administrativos no seu trabalho. Aliás, um documento está irregular. Acenda incenso de patchuli.  No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: marsala. Perfume do dia: patchuli

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Abre Caminhos, porque existem questões kármicas empacando você. Na família: conflitos com filhos e genros. Mas dá para colocar cada um no seu devido lugar. Acenda incenso de lavanda para harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: uma dívida, que você nem lembrava, virá à tona. No trabalho: acontecerão reclamações, mas você logo corrigirá o erro. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: hoje acordará com dores nas lombares, nas pernas e um tanto sonolento. Portanto, tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: parceiros de intimidade estão difamando você. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: a pessoa amada está dando desfalque financeiro em você. Então acenda um incenso de capim-limão para estimular sua intuição. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira receberá elogios no trabalho. Mas isso provocará inveja nos colegas. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: não vá para a cama com estranhos. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: você precisa de mais clientes, então acenda um incenso chamado Chama Clientes. O problema é que você está indeciso sobre uma mudança que pode trazer prejuízo. Acenda incenso de azaléa para tomar a decisão correta. No amor: agrade a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 – Capricórnio: um invejoso desorganizou todo o seu trabalho e ainda fez fofocas para o chefe. Isso desanimou você. Mas você precisa reagir. Então para ajudar seu estado de espírito, acenda um incenso de alecrim. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

11- Aquário: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Chama Dinheiro, que lucrará bastante. No amor: receberá um presente de um admirador. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: ligue o rádio, aleatoriamente, em qualquer estação e a primeira música que tocar trará uma mensagem para você. No amor: não mantenha um relacionamento só porque o parceiro faz chantagem emocional. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 08 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o dia está maravilhoso para romances

08/08/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: ótimo dia para começar atividades intelectuais. Além disso, hoje receberá um presente. Acenda incenso de âmbar para a espiritualidade.

No amor: excelente dia para fazer atividades junto com a pessoa amada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

2 – Touro: hoje chamará a atenção onde passar. Mas cuidado: um parente está prestes a prejudicar você. Então fique de olho. Para proteção use incenso de sândalo. No amor: invista em conversas sensuais. Cor do dia: nude. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: o fato de ser uma pessoa expansiva e falar alto trará problemas para você. Então, se controle. No amor: a pessoa amada estará amarga. Portanto acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: sua família está incomodando você demais. Portanto, o negócio é dar umas voltas longe de casa. No amor: a pessoa amada estará no mundo da Lua. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não vá a bares e nem em baladas hoje porque haverá uma briga e você poderá ser preso. No amor: acenda um incenso de maçã para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: maçã.

6 - Virgem: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem.

No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: existirão brigas com crianças e jovens da sua família por causa de festas e namorados. Então, use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. No amor: vá a um local diferente com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: o verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom. Isso é transmutação. Então acenda um incenso de violeta. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

9 – Sagitário: você está passando por uma fase conturbada que pode ter: mudança de casa, troca de emprego e brigas familiares. Você precisa ter paciência e humildade. Aliás, sua situação só melhorará quando você parar de ser autoritário e querer mandar na vida dos outros.

Na saúde: precisa consumir azeite de oliva. Além disso, acenda um incenso de flor de oliva ou folha de oliva. No amor: você está sobrecarregando a pessoa amada. Cor do dia: verde-oliva. Perfume do dia: flor de oliva.

10 – Capricórnio: você está com fraqueza devido a um princípio de anemia. Portanto, consulte médicos, faça exames e tome sopa de feijão com legumes nesse inverno. No amor: compre roupas sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11- Aquário: se você sente cólicas, então use chá de prímula que notará a diferença nos primeiro dias. Acenda incenso de prímula também. No amor: receberá convites para sair. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

12 – Peixes: excelente dia para recomeçar com atividades artísticas. No amor: leve a pessoa amada para um karaokê e solte sua voz. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, então o dia está ideal para investir em esportes e talentos

07/08/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje poderá ganhar prêmios, troféus ou certificados. No amor: para ficar atraente acenda um incenso de canela. Pois ariano com perfume de canela é irresistível. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

2 – Touro: problemas familiares incomodarão, principalmente parentes com dependência química. No amor: não se relacione com leoninos e nem com librianos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje você perderá algo importante no seu trabalho. Portanto, preste atenção. No amor: não traia a confiança do seu companheiro. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lilac ou flor lilás.

4 – Câncer: hoje você acordará com lembranças ruins do seu passado. Mas a sua pessoa deve perdoar e esquecer desses momentos péssimos. Pois essa quinta deseja que você se abra para o novo, porém com os pés no chão. Pois terá sucesso com novas parcerias que trabalham com permutas de talentos. Na família: existirão conflitos com filhos ou netos. Acenda incenso violeta para transformar o que é ruim em bom. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: nessa quinta-feira você colherá frutos dos seus esforços anteriores, mas terá que passar por cima das folhas secas do passado. Se alguém reclamar e vier apontar o dedo para seu passado, apenas diga:

“ – Isso que você citou é o meu passado e eu não vivo mais lá.”

Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem: os jovens e crianças da família precisam da sua atenção. Então faça as tarefas escolares com eles. No amor: não implore amor. Acenda incenso de maçã para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da macieira.

7 – Libra:  tome bastante água para não ter transtornos dos rins. Acenda incenso de musgo de carvalho para o equilíbrio. No amor: valorize menos a estética e mais o caráter. Cor do dia: verde-musgo. Perfume: musgo de carvalho.

8 – Escorpião: nessa quinta-feira a Lua crescente fará você se lembrar do passado. Mas apague as lembranças tristes e curta só as recordações alegres para não cair em Depressão. No amor: use perfume de patchuli para ficar mais sedutor. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: você deseja se mudar novamente. Mas o problema é que você implica com os vizinhos. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta você mudar de local, se não mudar por dentro.”

No amor: seu relacionamento está em crise, então não se precipite. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: tentarão passar golpes envolvendo Pix, portanto cuidado. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. No amor: receberá mensagens amorosas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

11- Aquário: acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, para prosperidade. Acenda um incenso de jasmim para proteção. No amor: use perfume de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: invista no seu esporte preferido. Acenda um incenso de âmbar para limpeza energética. No amor: mostre seus talentos para a pessoa amada. Cor dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 7 horas

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

2

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

3

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 1 dia

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

4

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 9 horas

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

5

Incêndio em loja de calçados mobilizou 7 viaturas para evitar danos em comercios vizinhos
Cidades

/ 11 horas

Incêndio em loja de calçados mobilizou 7 viaturas para evitar danos em comercios vizinhos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD