Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje você está cheio de energia por causa da Lua cheia. Nessa segunda-feira você receberá elogios de alguém improvável. Acenda incenso de oliva para proteção. No amor: também por causa da Lua cheia você está com a libido nas alturas. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: flor da oliveira.

2 – Touro: nessa segunda-feira você terá problemas administrativos no seu trabalho. Aliás, um documento está irregular. Acenda incenso de patchuli. No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: marsala. Perfume do dia: patchuli

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Abre Caminhos, porque existem questões kármicas empacando você. Na família: conflitos com filhos e genros. Mas dá para colocar cada um no seu devido lugar. Acenda incenso de lavanda para harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: uma dívida, que você nem lembrava, virá à tona. No trabalho: acontecerão reclamações, mas você logo corrigirá o erro. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: hoje acordará com dores nas lombares, nas pernas e um tanto sonolento. Portanto, tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: parceiros de intimidade estão difamando você. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: a pessoa amada está dando desfalque financeiro em você. Então acenda um incenso de capim-limão para estimular sua intuição. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira receberá elogios no trabalho. Mas isso provocará inveja nos colegas. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: não vá para a cama com estranhos. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: você precisa de mais clientes, então acenda um incenso chamado Chama Clientes. O problema é que você está indeciso sobre uma mudança que pode trazer prejuízo. Acenda incenso de azaléa para tomar a decisão correta. No amor: agrade a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 – Capricórnio: um invejoso desorganizou todo o seu trabalho e ainda fez fofocas para o chefe. Isso desanimou você. Mas você precisa reagir. Então para ajudar seu estado de espírito, acenda um incenso de alecrim. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

11- Aquário: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Chama Dinheiro, que lucrará bastante. No amor: receberá um presente de um admirador. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: ligue o rádio, aleatoriamente, em qualquer estação e a primeira música que tocar trará uma mensagem para você. No amor: não mantenha um relacionamento só porque o parceiro faz chantagem emocional. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo.