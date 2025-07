Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de julho de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está crescente, o Sol está em Câncer e o astro que rege a terça-feira é Marte, portanto, os signos precisam evitar discussões desnecessárias e desgastantes

1 – Áries: o ariano quando fica enfezado quer processar todo mundo. Mas as leis do Universo não funcionam assim. Pois uma pessoa que saí processando todo mundo, sem critério, fica com um karma pesado. Portanto, coloque a mão na consciência. No amor: cuidado com pessoas jovens e sedutoras. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: não deixe de brilhar e nem de viver novas experiências por causa da sua insegurança. No trabalho: os colegas estão de olho-gordo em você. Portanto, acenda um incenso chamado sete ervas. No amor: tenha mais atitude. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: orquídea.

3 – Gêmeos: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto, acenda um incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

4 – Câncer: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos.

Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. No amor: a pessoa amada estará azeda com você. Portanto, acenda um incenso de canela e coloque canela na sobremesa da pessoa amada para amansar a criatura. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: nessa terça-feira as pessoas estarão amargas com você em casa e no trabalho. Então acenda um incenso de mel. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

6 – Virgem: hoje ao chegar em casa pergunte aos adolescentes e às crianças da família sobre como foi o dia escolar deles. Pois eles sentem falta disso.

No amor: para chamar a atenção da pessoa amada, acenda um incenso de rosa e tome banho com pétalas de rosas. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 - Libra: invejosos caluniarão você no trabalho. Mas não se preocupe pois seus superiores já perceberam isso e tomarão medidas drásticas. No amor: um ex ciumento confrontará você na Justiça. Portanto, prepare-se. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: hoje terá problemas com colegas de trabalho e clientes. Mas mantenha a calma, não grite e não faça escândalo. Portanto, acenda incenso de alfazema no trabalho. No amor: não acredite em mensagens amorosas vindas da Internet. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes.

No amor: a pessoa amada estará reflexiva e com o pensamento distante. Portanto, respeite. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

10 – Capricórnio: tenha empatia. Portanto não maltrate subordinados e nem quem faz serviço voluntário. Lembre-se que muitas pessoas lutam todos os dias e ainda possuem problemas familiares profundos, que não contam para ninguém.

Aliás, pessoas sem empatia são vistas como antipáticas e arrogantes. Então acenda um incenso de raiz de íris em casa e no trabalho. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flor de íris.

11 – Aquário: hoje você acordará com uma sensação de que sua vida não vai para frente. Mas ela está progredindo, sim. Apenas você se nega enxergar toda a sua evolução. Para acabar com essa sensação ruim acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: um ex seu está “stalkeando” tudo sobre você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: procure ficar perto de uma cerejeira em flor e sua alma sentirá uma sensação maravilhosa. Se puder abrace essa cerejeira e deixe a magia acontecer. No amor: beije alguém que você ama em segredo e o destino agirá. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor da cerejeira.