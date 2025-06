Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: a Lua cheia está ótima para iniciar exercícios físicos por conta própria ou em academias.

Hoje você se sentirá forte como um super-herói. No amor: não dê bola para todos os pretendentes que aparecerem. Pois é preciso saber filtrar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: alguma coisa em casa ou no trabalho quebrará. No amor: ainda dá tempo para você se declarar para aquela pessoa especial antes do dia dos namorados. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: a Lua cheia favorece estudos intensos. No amor: fofoqueiros estão tentando envenenar seu parceiro contra você. Então se afaste dessas pessoas. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: a Lua cheia favorece seu poder espiritual. No amor: compre hoje o presente, do dia dos namorados, para a pessoa amada se quiser continuar com esse relacionamento. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje levará bronca de patrões e chefes. No amor: conseguirá ofertas em lojas presenciais para presentear a pessoa amada amanhã. Mas isso só vale para lojas físicas. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: a Lua cheia favorece a sua intuição. No amor: se fizer uma declaração de amor hoje será vitorioso. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: a Lua cheia aumenta sua vaidade. No amor: se você tem vontade de comprar um presente caro e chique para a pessoa amada, então compre. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: a Lua cheia aumenta a sua sensualidade. No amor: hoje você pensará o tempo inteiro no ex e isso não é saudável. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: a Lua cheia deixa a sua personalidade mais forte ainda, fato que facilita que você entre em confusões desnecessárias.

Nessa quarta-feira, prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

10 – Capricórnio: nessa quarta-feira poderá ser vítima de alguma doença respiratória. Então tome chá de capim-limão e use agasalhos. Para você, tomar café ajuda a clarear as ideias. No amor: a melhor atitude a ser tomada é se reconciliar com a pessoa amada. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

11- Aquário: para evitar doenças respiratórias, hoje tome chá de erva-doce com hortelã e use agasalhos. No amor: poderá ser pedido em namoro hoje mesmo. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: a Lua cheia deixa você mais esotérico ainda. No amor: hoje é o melhor dia para pedir alguém em namoro ou casamento. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.