Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de abril de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: sábado de Lua cheia é ideal para o ariano que gosta de estudar sobre Misticismo e Esoterismo. Então hoje é um excelente dia para marcar uma reunião com esotéricos para falar do sobrenatural. Aliás, você fará muito sucesso com isso. Cor do dia: prata. Perfume do dia: mirra.

2 – Touro: taurinos gostam de lendas e causos sobrenaturais. Então como hoje é sábado de Lua cheia, o dia está ideal para contar histórias fantásticas e reunir pessoas interessadas no assunto. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: excelente dia para participar de eventos, pois será a estrela da festa. No amor: a pessoa amada parecerá indiferente, mas você não deve ficar com cobranças. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: não tome chuva hoje porque corre o risco de pegar: resfriado, gripe e pneumonia. Esse sábado está ideal para fazer a lição de casa junto com filhos e netos. No amor: a pessoa amada estará ranzinza, portanto, respeite o temperamento dela. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: seus filhos, netos e idosos da família precisam da sua atenção. Portanto, aproveite o sábado para ajudar as crianças nas tarefas de casa e dar atenção aos idosos. No amor: hoje receberá uma linda declaração. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: confie mais em você, porque a sua pessoa é capaz de exercer vários trabalhos ao mesmo tempo. Com um pouquinho de força de vontade você chega lá. No amor: um pretendente rico chamará você para sair. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

7 – Libra: sábado de Lua cheia é excelente para ir ao salão de beleza cortar as pontas do cabelo. Pois você curte um cabelo liso, sedoso, porém com um volume balançante, que só é possível através de um corte na Lua cheia. Se sair à noite, não abuse das bebidas. No amor: terá flerte com pessoas bem de vida. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: não saia para baladas hoje à noite porque corre o risco de: acidentes e assaltos. Aproveite o sábado para ficar em casa e assistir as suas séries favoritas. No amor: desconhecidos mandarão mensagens no celular, mas tome cuidado. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: jasmim.

9 – Sagitário: se decidiu trabalhar hoje, fará sucesso e conseguirá um excelente networking. No amor: a pessoa amada estará silenciosa, portanto, respeite. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

10 - Capricórnio: hoje terá brigas em família, portanto, mantenha a calma e use o diálogo. Assim acenda incenso de alfazema no seu lar. No amor: a pessoa amada convidará para um passeio. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: excelente dia para reunir amigos de longa data e ir ao salão de beleza aparar as pontas dos cabelos, afinal é um sábado de Lua cheia. No amor: acenda um incenso de mel para atrair a pessoa ideal. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

12 – Peixes: ótimo dia para expor seus talentos e vender produtos que são fabricados por você. Pois fará sucesso. No amor: a pessoa amada convidará para sair. Cor do dia: anil. Perfume do dia: petúnia.