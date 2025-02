Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em aquário, a Lua está crescente, existe a conjunção de Sol com Mercúrio e Marte forma um trígono com Saturno tudo isso indica que os signos buscarão a harmonia nesse domingo

1 – Áries: você terá pequenos problemas intestinais como: cólicas, dores de barriga e diarreia. Portanto essa semana coma apenas alimentos saudáveis como: frutas e verduras. No trabalho: nessa semana, cuidado para não ficar se dedicando a apenas um assunto ou setor.

Pois colegas invejosos notarão e farão fofocas aos seus superiores. Caso trabalhe como autônomo, os clientes perceberão se você focar em apenas em um assunto ou produto. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

2 – Touro: não empreste dinheiro a ninguém e nem venda fiado. Pois as pessoas não pagarão. Na família e no trabalho: pare de executar serviços que são dos outros. Pois assim você cria gente folgada, além de cansar o corpo mais do que o necessário. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: hortelã ou erva-doce.

3 – Gêmeos: nessa semana, você terá conflitos no trabalho e na vizinhança com colegas do signo de virgem. Aliás, você já notou que em todos os seus empregos quem briga com você são os virginianos? Portanto, no trabalho e na vizinhança não fique perto de pessoas do signo de virgem.

Aliás, virginianos até podem namorar geminianos. Mas o problema é sempre no trabalho e na vizinhança, aonde virginianos brigam com geminianos. Hoje, um objeto da sua casa dará problemas e precisará de consertos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: não se incomode com pessoas que reclamam da vida. Portanto, esqueça os outros e foque mais em você. Nesse domingo aproveite para brincar de escolinha com filhos, netos ou até mesmo com crianças da vizinhança.

Pois essa é uma forma de estimular os pequenos a frequentarem as escolas nessa volta às aulas. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: hoje você se levantará com enxaqueca e náuseas. Portanto, tome um comprimido e durma até mais tarde. A tarde aproveite para dar uma volta na vizinhança ou levar o cachorro para passear. Pois conhecerá alguém especial ao redor da sua casa. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: alguém da sua família ficará muito doente hoje. Portanto, passe o domingo ao lado dessa pessoa que isso deixará você com a consciência tranquila. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: aproveite o dia para passear pelo shopping, ir ao cinema e se reunir com amigos que não vê há anos. Pois você se surpreenderá. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: você está obcecado por um ex e isso não deixa a sua vida ir para a frente. Não se jogue no primeiro que aparecer, mas também não fique o tempo inteiro pensando em ex.

Na família: se você tem filhos ou netos, aproveite o domingo para passear com as crianças em ambientes divertidos como em parques ou circos. Cor do dia: laranja. Perfumem do dia: sândalo.

9 – Sagitário: comece o domingo praticando esportes pela manhã que o resto da semana será só prosperidade. Mas antes de dormir, você precisa orar pelos parentes que já desencarnaram. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

10 - Capricórnio: hoje você precisa passear em saraus, eventos e visitar festas de igrejas. Pois assim conhecerá pessoas influentes porque fará um excelente networking. Lembre-se: quem não é visto, não é lembrado. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: o domingo está excelente para passar um dia no spa. Mas se no momento você não tem condições, faça um spa em casa mesmo com atividades como: touca de creme no cabelo, máscara de vegetais no rosto, ginástica na garagem, etc. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: seu espírito e seus ouvidos estão pedindo música ao vivo. Então faça uma visita para aquele amigo músico ou simplesmente vá a um local que toque música acústica, como: bares, restaurantes ou teatros. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.