Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em aquário, a Lua está crescente e o astro que representa a segunda-feira é a Lua, portanto, é um excelente dia para procurar emprego ou iniciar alguma atividade

1 – Áries: se você está procurando emprego, hoje é um ótimo dia para conseguir uma vaga. Na família: as chuvas e enchentes estão prejudicando, de alguma forma, sua família ou seu trabalho.

No amor: a pessoa amada está arisca hoje. Portanto não force a barra. Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: existem roupas, no seu armário que você ama, mas precisam de um conserto simples.

Então, largue de preguiça e costure essas peças!

Pois não é bom ter roupas paradas!

No amor: se você é casado com algum leonino folgado, então já passou da hora de pedir a separação.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

3 – Gêmeos: você começará a semana com conflitos no trabalho ou no serviço.

Então cuidado porque isso pode terminar com sua demissão ou perda de clientes!

Assim, para controlar os ânimos, tome chá de camomila ou suco de maracujá ao invés de beber café pela manhã.

No amor: você corre o risco de trair a pessoa amada hoje.

Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: hoje você estará quieto e um tanto calado.

No trabalho: fará as tarefas com lentidão, por isso evite que os outros percebam esse aspecto. Na família: ignore as provocações de crianças e adolescentes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: nessa segunda-feira você estará muito distraído no trabalho.

Então não deixe que percebam esse aspecto. Em casa ou no trabalho um objeto quebrará, mas você terá dinheiro para consertar ou comprar outro novo. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: seu carro poderá dar problemas hoje ou o ônibus que você pega poderá estragar.

Portanto, saia com antecedência para evitar atrasos e broncas no trabalho. Na família: se você é mãe de jovens ou crianças, descobrirá que seus filhos andam aprontando travessuras. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: você se levantará com dor de cabeça e sintomas de resfriado ou até mesmo dor de ouvido. Portanto, tome chás de hortelã, erva-doce e capim-limão. No trabalho: pare de fiscalizar os serviços do colega e foque no seu. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com paquera e infidelidade no ambiente de trabalho. Pois isso pode dar problemas. Lembre-se do ditado da vovó: “Onde se ganha o pão, não se come a carne.”

Na família: ao levar crianças e jovens para a escola, coloque no carro uma música da sua época para cantar junto com eles e assim você sentirá uma leveza de espírito. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: petúnia.

9 – Sagitário: a sagitariana poderá acordar com cólicas e com dores menstruais. Então procure tomar chá de calêndula e logo verá os resultados. No amor: não pegue o celular da pessoa amada às escondidas, pois nem sempre o que aparenta ser algo, realmente, é. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: calêndula.

10 - Capricórnio: cuidado ao fazer várias coisas ao mesmo tempo porque isso pode causar prejuízos e acidentes. Na família: confira sempre os celulares dos filhos e o comportamento deles na escola. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

11 – Aquário: excelente dia para fazer propaganda dos seus produtos, conversar com fornecedores e atrair clientes. Além disso, você está prestes a ganhar uma ação na Justiça. Mas não comece nenhuma reforma agora, pois dará problemas no futuro. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: Na família, acompanhar filhos e netos no caminho da escola é algo renovador para sua alma. Além disso, fazer a lição de casa com as crianças reativa suas boas memórias da época escolar.

Em casa, tome cuidado com a inveja de vizinhos e outros parentes.

Para se proteger, coloque um amuleto na porta principal que pode ser um sino-dos-ventos ou até mesmo uma ferradura atrás da porta.