Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: nessa sexta-feira, você estará criativo e cheio de energia. Simpatia para Santo Antônio sugerida: deixe lírios na porta de qualquer igreja de Santo Antônio e faça uma oração. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

2 – Touro: recentemente você perdeu uma pessoa importante da sua família. Mas hoje sentirá sua força interior. Nessa sexta-feira, compre um bolo de Santo Antônio e dê para alguém especial. Cor do dia: doce-de-leite. Perfume do dia: doce-de-leite.

3 – Gêmeos: aproveite as festas juninas que você fará sucesso. A simpatia de hoje é: tenha duas imagens de Santo Antônio: uma para sua casa e outra para seu trabalho. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: no momento ninguém fez trabalho espiritual ruim para você. Mas o que você está vivendo agora é consequência das suas escolhas. Simpatia para Santo Antônio: escreva em tiras de papel, cada letra do alfabeto. Então à noite dobre cada letrinha, coloque numa bacia com água e, na manhã seguinte, a letra que abrir será a inicial do nome do seu futuro marido. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: você precisa se comportar mais e ser recatado. Pois Santo Antônio não aprova pessoas assanhadas. Hoje aproveite que as pessoas estão de bom humor no seu trabalho e realize um serviço perfeito na frente dos clientes. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: tenha fé que você encontrará uma pessoa compatível. Simpatia de hoje: leve lírios e rosas de cores claras para uma imagem de Santo Antônio e faça seu pedido de joelhos, que será atendido. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: compre um bolo inteiro de Santo Antônio e distribua no seu trabalho para: chefes, colegas e clientes, que você será bem recompensado por isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: excelente dia para comprar uma fatia, do Bolo de Santo Antônio, pedir amor e prosperidade. Simpatia para Santo Antônio: escreva em tiras de papel, cada letra do alfabeto. Então à noite dobre cada letrinha, coloque numa bacia com água e, na manhã seguinte, a letra que abrir será a inicial do nome do seu futuro marido. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

9 – Sagitário: ótimo dia para começar uma novena de Santo Antônio e fazer um pedido especial. Na família: pare de visitar parentes narcisistas e pessoas com as quais você tem conflitos. Pois noventa e nove por cento dos conflitos é sempre você quem cria. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

10 – Capricórnio: excelente dia para se reconciliar com pessoas, de diversos setores, que você tratou mal no passado. No amor: vá para alguma celebração, em homenagem à Santo Antônio, com a pessoa amada que o resultado será maravilhoso. Cor dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

11- Aquário: você precisa de uma imagem de Santo Antônio no ambiente de trabalho. Aliás, coloque essa imagem no alto para que ele abençoe a todos. Antes de dormir tome um chá de camomila com erva-cidreira para ter uma noite tranquila. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-cidreira.

12 – Peixes: se você trabalha com artesanato e Misticismo, hoje é o dia ideal para vender seu peixe. Nunca se esqueça que o segredo da Magia é transformar algo ruim em bom. Aliás você tem o dom para isso. Também ore para que Santo Antônio ilumine seus caminhos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.