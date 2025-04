Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você conseguirá concluir qualquer projeto. No amor: a sua pessoa estará sensual e magnética. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: você precisa parar de endeusar a teoria e partir mais para a prática. Pois isso dá impressão de que você é lento e o problema é que as pessoas ao seu redor não gostam de lentidão. No amor: tenha acesso ao celular do seu parceiro, pois ele esconde coisas cabeludas com muitos segredos no aparelho. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

3 – Gêmeos: cuidado com a segurança da sua casa e do seu trabalho. Pois há ladrões de olho. Hoje poderá ter problemas com vizinhos e concorrentes invejosos. No amor: faça uma massagem na pessoa amada e se surpreenderá. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

4 – Câncer: você está apoiando uma pessoa que não presta e que está passando a perna em você, principalmente, na parte financeira. Amigos já tentaram abrir seu olho, mas você não acreditou e ainda por cima chamou esses seus amigos de invejosos. No amor: procure um parceiro que goste das mesmas coisas de que você gosta. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje levará bronca de chefes, patrões e clientes. Mas não reaja e procure assumir seus erros. No amor: peça à pessoa amada para fazer uma massagem você, pois trará sensações de alegria. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

6 – Virgem: nessa segunda-feira cometerá um erro no trabalho.

Portanto, preste atenção!

Na família: seu filho apresentará sintomas de resfriado. No amor: receberá mensagens de uma pessoa especial.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: hoje esquecerá de fazer uma tarefa importante no trabalho. No amor: tome uma taça de vinho com a pessoa amada e a magia acontecerá. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: cuidado ao andar na rua porque um cachorro ou gato poderá morder você. Também tome cuidado no ponto de ônibus, pois os ladrões não dormem. No amor: receberá cantadas de clientes e colegas. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: excelente dia para se consultar com um terapeuta. Também é necessário fazer um exame de sangue, pois você pode estar com anemia. No amor: pare de cobrar coisas impossíveis da pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

10 - Capricórnio: você pegou atividades demais e começará o dia com muito estresse. Então para relaxar faça um intervalo de dez minutos a cada duas horas trabalhadas, se possível. Hoje você levantará a voz para algumas pessoas no trabalho. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: flor de maracujá.

11 – Aquário: a sua pessoa sentirá um pouco de fraqueza pela manhã, mas a disposição virá durante o dia. Aliás você precisa se alimentar bem para evitar problemas de saúde. Não se esqueça que um almoço ideal, para um aquariano, precisa conter: arroz, feijão, salada, vegetal cozido e carne, o último item vale se você não for vegetariano. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: hoje você iluminará seu ambiente de trabalho e todos ao seu redor perceberão. No amor: um vizinho, que está interessado na sua pessoa, olhará você de uma forma profunda. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.