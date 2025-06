Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: você tem força e capacidade para seguir o próprio caminho, então vá em frente.

Mas pare de tentar extorquir indiretamente as pessoas para obter vantagens, pois isso gera dívidas com o Universo e as formas de pagamento chegam por meio de sofrimento. No amor: você chamará a atenção em qualquer lugar que for. Cor: bordô. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: aceite convites para festas juninas. Mas coloque o traje ideal: vestido comprido estilo prenda ou saia longa e rodada no estilo carimbó. No amor: receberá cantadas de alguém do signo de áries, mas não dê bola porque isso não dará certo. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: terá muito serviço no seu trabalho ou no seu hobby.

Mas tudo será bem recompensado. Não se esqueça de preparar um figurino florido e prático para dançar nas festas juninas. No amor: não obrigue a pessoa amada a ter os mesmos gostos e hábitos iguais aos seus. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: aproveite o sábado para visitar lugares sagrados como: templos, igrejas ou terreiros. Acenda um incenso de violeta na sua casa e no seu trabalho. No amor: tenha paciência e evite discussões. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: não aceite convites para sair nesse sábado à noite, pois há riscos de ciladas. Mas hoje está excelente para escolher seu traje junino. Leoninas brilham quando estão vestidas de noivas caipiras.

No amor: prefira receber a pessoa amada em casa. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: frequente eventos onde há pessoas na mesma área de atuação que a sua. Pois networking é essencial hoje em dia. No amor: nunca force a barra com ninguém. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: hoje você brilhará em qualquer evento. Só não conte vantagens o tempo inteiro, pois poderá ser visto como arrogante. No amor: se sente vergonha da pessoa amada, então termine o relacionamento. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: hoje ligue o rádio em qualquer estação, aleatoriamente, e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: vá a uma festa junina com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: nesse sábado, frequente eventos com pessoas da sua área de atuação para aumentar o networking. Já os cursos, de final de semana, podem ser de qualquer área.

Para ter uma boa noite de sono tome chá de erva-cidreira com camomila. No amor: evite discussões com a pessoa amada. Cor do dia: esmeralda. Perfume: erva-cidreira.

10 – Capricórnio: tenha paciência, não trate mal sua família e seja acolhedor com pessoas que fazem serviços voluntários com você. No amor: a pessoa amada estará com a saúde frágil. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: receberá um convite misterioso, portanto, tome cuidado. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: hoje você acordará sonolento e meio tonto. Por isso tome uma xícara de café para ficar esperto. Se mostrar sua arte em público, fará sucesso. No amor: a pessoa amada estará carinhosa, porém muito assanhada e escandalosa. Então não deixe seu parceiro beber álcool. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.