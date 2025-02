Confira o seu horóscopo de hoje, 15 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em aquário, a Lua cheia está em Leão e o astro que representa a quarta-feira é Mercúrio, portanto os signos estarão sensuais, impulsivos e cheios de energia

1 – Áries: a Lua cheia deixa o ariano sensual e aberto para novos relacionamentos. No amor: hoje você estará disponível para realizar seus fetiches. No trabalho: elogie chefes e clientes para obter ótimos resultados. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: o taurino gosta tanto de descanso, que só tem as melhores ideias quando está relaxando fora do ambiente do trabalho. Infelizmente os outros signos interpretam essa característica de Touro como preguiça. Mas, na realidade, só faz parte da personalidade desse signo.

Portanto, taurino, faça um intervalo de dez minutos a cada duas horas trabalhadas e não dê importância para críticas com relação a isso. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: no ambiente de trabalho o geminiano tem conflitos sérios com virginianos. Portanto evite contatos com colegas do signo de virgem.

Pois no serviço um implica com outro sempre. Mas isso só vale em ambientes de trabalho. Pois, no amor, a dinâmica funciona diferente. Cor do dia: bege. Perfume do dia: mirra.

4 – Câncer: pare com a preocupação excessiva com o futuro. Pois quem se preocupa demais com o futuro, deixa de viver o presente.

Também pare de relembrar as frustrações do passado. No amor: aproveite a Lua cheia para fazer uma declaração de amor para a pessoa amada, pois isso mudará seu dia para melhor. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão: a Lua cheia está em Leão, portanto, hoje tudo dará certo. Aliás você está radiante e cheio de energia. Assim você receberá elogios no trabalho e ganhará declarações de amor. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: cravo.

6 – Virgem: se você está namorando alguém que conheceu em rede social ou aplicativo, então, tome cuidado. Pois essa pessoa está manipulando você.

Primeiro, ela mudará o cardápio da sua alimentação, alegando que seus alimentos não são saudáveis. Depois ela mudará seu cabelo, suas roupas e se incomodará até com seu emprego.

Acorde!

Você está entrando num relacionamento abusivo!

Lembra da música da banda, Kid Abelha, chamada: Como Eu Quero?

Na música a namorada reclama do jeito do parceiro e tenta mudar tudo nisso.

Então, acorde e termine esse namoro agora mesmo!

Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

7 – Libra: a Lua cheia deixará você agitado e distraído. Portanto: cuidado ao dirigir para não ter acidentes e cuidado para não pegar o ônibus errado.

No trabalho: cuidado com erros de digitação, tenha atenção para não trocar papéis e não trocar mercadorias. Além disso, fique atento para não trocar nomes de clientes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: crianças e jovens da sua família estão com dificuldades nos estudos. Então ensinarei uma simpatia para isso: compre macarrão de letrinhas.

Depois na hora do jantar faça uma sopa com esse macarrão e legumes. Coloque os pratos dos filhos em cima dos livros e sirva a sopa para eles assim. Durante a refeição, vá para outro aposento e cante o seguinte mantra:

“ – As palavras entram pela boca e vão até a mente, deixando quem come inteligente.”

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: pare de mandar mensagens para pessoas que não gostam da sua presença. Isso vale para: familiares e colegas. Assim, gaste sua energia com trabalho, estudos e atividades físicas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: você tem excelentes chances de passar em algum concurso público ou vestibular. Pois inteligência e esforço você já tem. Mas só falta a cereja do bolo: fé. Para isso tem a seguinte simpatia: compre macarrão de letrinhas.

Na hora da janta faça uma sopa com ele e misture com verduras. Depois coloque seu prato em cima de apostilas que tem as matérias que cairão na prova. Depois coloque a sopa nesse prato e diga antes de colocar cada colheirada na boca:

“ – As letras entram pela boca e se transformam em conhecimento na mente, na hora da prova estarei inteligente.”

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: se você deseja prosperidade e tirar olho gordo, essa quarta-feira de Lua cheia está ideal para fazer rituais de aberturas de caminhos com incensos. A simpatia é essa: compre incensos com os nomes de: chama dinheiro ou abre caminhos ou arruda.

Depois acenda no seu trabalho ou na entrada da sua casa. Esses incensos tem o poder de afastar a inveja da concorrência.

Cor do dia: verde-oliva. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

12 – Peixes: a Lua cheia dessa quarta-feira está excelente para os piscianos realizarem magias com incensos. Faça assim: compre um incenso de jasmim e à noite acenda esse mesmo incenso olhando para a Lua e dizendo quantas vezes quiser:

“- Lua cheia que nunca deixa o meu amor escondido, por favor, realize meu pedido.”