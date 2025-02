Confira o seu horóscopo de hoje, 16 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em aquário, a Lua está cheia, o planeta que representa a quinta-feira é Júpiter e ainda existe o sextil entre Vênus em áries e Plutão em aquário, fatos que ajudam na resolução de conflitos

1 – Áries: hoje você acordará agitado e nervoso. Mas tome um chá de camomila, pela manhã, em vez de café preto para ficar calmo. Pois os astros indicam que você terá um ganho na justiça.

No amor: o ciúme só prejudica você então, portanto, se acalme. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: você é teimoso e por isso vem acumulando funções desde o ano passado. Para não perder a cabeça, não confie tanto na Informática e anote seus afazeres todos num papel com grafite. Aliás o grafite dá um poder incrível aos taurinos.

Na saúde: poderá ter conjuntivite ou alguma irritação nos olhos. Cor dia: verde-piscina. Perfume do dia: flores do campo.

3 – Gêmeos: você ainda continua com conflitos com algum colega geminiano no trabalho. Portanto se afaste dele e evite discussões. Aliás, clientes e chefes podem discutir com você hoje. No amor: um ex fará uma acusação grave contra você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: se você é mãe ou avó precisa acompanhar seus filhos ou netos até a escola, pois um deles corre o risco de ser vítima de assédio durante o caminho até o colégio.

A noite reserve um tempo para realizar tarefas de casa com as crianças e perguntar como foi o dia escolar delas. Hoje você lembrará de um prato que sua mãe ou vó fazia quando você era criança.

Então compre os ingredientes e faça essa comida na sua casa, pois trará suavidade e paz de espírito. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: se você é mãe ou avó, as crianças podem brigar hoje na escola e a sua pessoa poderá ser chamada na direção.

Portanto, compareça à reunião e aproveite para conhecer melhor a professora e a diretora. Hoje você sentirá vontade de fazer um curso ou uma atividade extra, portanto, vá em frente porque tem tudo para dar certo. No amor: um ex ciumento voltará a perseguir você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: se você está namorando com alguém que conheceu na Internet, cuidado que com certeza isso se transformará num relacionamento abusivo com o tempo. Pois desde já a pessoa está tentando mudar a sua personalidade e apenas você não percebeu.

No trabalho: se você está desempregado, um antigo patrão chamará a sua pessoa para trabalhar com ele novamente. Mas, por favor, dessa vez não desista. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: cuidado ao usar salto alto e ao atravessar a rua, pois você estará vulnerável para acidentes em partes externas. Haters aparecerão nas ruas redes sociais sem uma explicação plausível.

Portanto bloqueie. No amor: cuidado porque um ex ciumento continua de olho em você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje você acordará cantando uma canção da época da sua infância. Então escute essa mesma música no seu celular ou em outro aparelho.

Se você tem filhos ou netos, acompanhe as crianças até a escola cantando essa canção. Pois isso trará momentos de alegria para todos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: cravo.

9 – Sagitário: hoje você acordará com espirros, tosses e coriza. Portanto tome os seguintes chás: hortelã, erva-doce e capim-limão. Mesmo no calor, cubra seu pescoço com echarpe ou lenço. Pois você precisa da voz para trabalhar.

No amor: acontecerão discussões com a pessoa amada, mas não revide. Porém não se esqueça que o planeta que representa a quinta-feira é Júpiter, o protetor dos sagitarianos. Então tudo o que você começa na quinta-feira tem a tendência de dar certo. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: alfazema.

10 - Capricórnio: hoje você sentirá que precisa e pode ganhar mais dinheiro. Segundo os astros realmente você tem essa capacidade. Aliás, existe uma simpatia que os capricornianos podem fazer hoje ou em qualquer quinta-feira de Lua cheia, que funciona assim: plante um trevo de quatro folhas no seu quintal.

Porém se não tiver um quintal, compre um trevo de quatro-folhas em qualquer floricultura.

Debaixo desse mesmo trevo, enterre moedas ou cédulas de valores simbólicos à luz da Lua cheia. Após isso cante o seguinte mantra várias vezes: “Deusa Abundia, Deusa Fortuna, me tragam dinheiro à luz da Lua.” Depois de 15 dias, os resultados começarão a aparecer. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

11 – Aquário: hoje você acordará com dores de cabeça, nariz trancado e tosse. Então procure um posto de saúde, pois pode ser dengue.

Aliás, essa quinta-feira está ideal para verificar se na sua casa ou no seu trabalho existem focos do mosquito da dengue. Portanto, retire a água parada de todos os lugares e use repelentes nesse verão.

Por favor, beba muita água. Assim não se esqueça de ter uma garrafinha de água na mesa do seu trabalho. Cor do dia: prata. Perfume do dia: citronela.

12 – Peixes: hoje você encontrará uma roupa antiga no seu armário, ou simplesmente, se lembrará de uma roupa que você vestiu em momentos inesquecíveis do seu passado.

Se o seu trabalho não exige uso de uniforme, então saia com essa peça antiga na rua e surpresas maravilhosas acontecerão. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.