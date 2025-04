Confira o seu horóscopo de hoje, 17 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: enquanto as pessoas ainda estão preocupadas com o trabalho, você já está planejando o passeio no feriado. Mas cuidado com gastos desnecessários. No amor: reencontrará um amor antigo. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: você está tenso porque receberá visitas indesejadas no feriado. Então tenha fé e faça muita oração. Acenda o incenso de arruda na sua casa. Se não tiver esse incenso, passe óleo de peroba tradicional nos móveis de madeira. Pois ele tem um cheiro que incomoda as visitas invejosas. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: seus lucros diminuirão no feriado. Mas não se preocupe porque semana que vem seu trabalho voltará ao normal. Na família: acontecerão alguns conflitos familiares, então tenha paciência. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: a quinta-feira santa sempre foi um dia de reflexão para você independente de religião. Então você estará reflexivo e calado. No amor: acontecerão conflitos com a pessoa amada.

5 – Leão: você está distraído e com dificuldade de concentração porque está com a cabeça planejando o feriado. Então cuidado para não quebrar algo ou ter algum acidente no ambiente de trabalho. No amor: existirão brigas com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: você perceberá um clima estranho no seu trabalho e por isso sentirá o ambiente pesado. No amor: um amor do passado convidará você para um passeio no feriado. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: a sua pessoa está planejando uma programação para o feriado. Mas o orçamento está curto e as dívidas não param de crescer. Portanto, cuidado com gastos desnecessários. No amor: acontecerão brigas por causa de ciúmes. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: hoje você terá facilidade para aprender de tudo. Na família: pessoas mais velhas brigarão com você. No amor: receberá ameaças de homens que conheceu através da Internet. Portanto, trate de bloquear as criaturas. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: se você conseguir serviço no feriado, ganhará um bom dinheiro. Portanto, não recuse propostas. No amor: a pessoa amada está aborrecida com você. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 - Capricórnio: você continua sobrecarregado de tarefas. Portanto, não brigue e nem se estresse com pessoas através da Internet. Na família: familiares farão cobranças. No amor: a pessoa amada está triste com algo que aconteceu na vida dela. Cor do dia: azul. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: até agora você não teve o lucro que desejava, portanto está correndo atrás de uma segunda fonte de renda. O interessante é que você não para, portanto, está no caminho certo porque o Universo cobra movimentos constantes. Assim você percebeu o fluxo do Universo para a prosperidade. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores do campo.

12 – Peixes: você precisa planejar seu feriado perto de crianças e jovens da sua família. Não ligue para as pessoas que criticam suas práticas espirituais. Portanto, continue seguindo seu coração. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.