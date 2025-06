Confira o seu horóscopo de hoje, 17 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje você poderá achar um objeto perdido na rua, se tiver nome devolva ao dono, mas se não tiver agradeça ao Universo e tome isso como um presente. No amor: cuidado com aventuras passageiras. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: cuide da saúde e ande com agasalhos nessa época do ano. No amor: você tem pretendentes compatíveis, agora só falta tomar a iniciativa. Cor do dia: azaléa. Perfume: azaléa.

3 – Gêmeos: se o ambiente está hostil em casa, verifique se não existe um vaso com espada-de-são-jorge dentro da residência. Pois esse tipo de planta só pode ficar no jardim ou no quintal porque dentro de casa pode provocar brigas. Para ter harmonia no lar, tenha um lírio da paz na sala. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

4 – Câncer: abra qualquer livro de forma aleatória e a resposta para suas dúvidas estarão na página que abrir. Pode ser qualquer livro, de sua preferência, até mesmo a Bíblia. No amor: ignore os xingamentos da pessoa amada. Cor do dia: azul. Perfume do dia: âmbar.

5 – Leão: ligue o rádio em qualquer estação aleatória e a primeira música que tocar terá um recado importante para você. No amor: não tenha relações íntimas sem preservativos porque poderá pegar alguma infecção. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: hoje você acordará desanimado. O problema é que você precisa se alimentar melhor com frutas e verduras. Além disso precisa tomar pelo menos uma xícara de café nem que seja de manhã cedo ou no lanche da tarde porque o café trará ânimo para seu corpo e para sua alma. No amor: não fantasie um romance perfeito porque isso não existe. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 - Libra: nessa terça-feira você escutará críticas por causa do seu estilo e da maneira como você se veste. Pois pessoas comentarão que você é perua, emperiquitada, brega, cafona, exibida, etc. Mas isso tudo é inveja. Portanto, não dê bola aos recalcados. No amor: fofoqueiros tentarão fazer intriga falando mal de você para a pessoa amada. Cor do dia: nude. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: hoje as coisas estarão paradas no seu emprego e você sentirá medo de ser mandado embora ou de perder clientes ou de entrar no prejuízo. Portanto acenda um incenso chamado, Chama Cliente, que fregueses surgirão rapidinho. No amor: não tenha aventuras aleatórias com qualquer um. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: nessa terça-feira você acordará com muita vontade de ter mais dinheiro. Portanto, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: evite discussões com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: hoje você acordará com uma sensação de que não está conseguindo dar conta da vida. Então faça uma oração ao Universo e acenda um incenso de alecrim. No amor: se você deseja um pretendente rico, então você precisa frequentar lugares que ricos frequentam, por exemplos: restaurantes chiques, aeroportos, quadras de tênis, clube de golf, corridas de cavalos, etc. Pois ricos de verdade não estão em aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: você pegou atividades demais e agora está atolado de tarefas. Então acenda um incenso de canela, que ajuda qualquer profissional a se organizar. Também coloque canela em suas sobremesas. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: hoje a sua pessoa acordará carente de atenção tanto em casa quanto no trabalho. Portanto, acenda um incenso de mel que as pessoas ficarão doces com você. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a doçura acontecer.