Confira o seu horóscopo de hoje, 17 de março de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: não marque encontros presenciais com desconhecidos, pois estão planejando uma cilada contra você. Hoje pessoas ruins usarão o que você falou, em algumas ocasiões, contra a sua pessoa. Portanto, fique atento. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

2 – Touro: o dia está aberto para parcerias importantes. Mas cuidado: um cliente tentará enganar você. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: hoje você verá seu esforço sendo recompensado. O sucesso está cada vez mais perto de você. Na família: se você é mãe terá conflitos com os filhos. Portanto converse com eles sobre a importância dos estudos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: cuidado com o mosquito da dengue. Retire água parada da sua casa e do trabalho. Também passe repelente. Na família: seus filhos estão gastando com coisas desnecessárias. Portanto, converse com eles sobre a importância de economizar. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: citronela.

5 – Leão: hoje você poderá ser demitido ou perder clientes importantes. Mas não se preocupe porque você encontrará um outro emprego. No amor: a ex do seu atual poderá dar escândalo a qualquer momento. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 - Virgem: uma pessoa idosa da sua família está prestes a desencarnar. Mas não preocupe, pois ela já cumpriu sua missão na Terra. Se você é mãe, não deixe seus filhos pequenos sozinhos em casa. Pois existe um vizinho mau rodando aí perto. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

7 – Libra: hoje, no seu trabalho, você implicará com um taurino. Os librianos não trabalham bem com os taurinos, isso é verdade. Pois um implica com o outro, geralmente, sem razão. Na família: uma adolescente ou jovem da sua família está grávida. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira, você acordará com cistite. Portanto, procure um médico. Nessa segunda-feira você encontrará ofertas e promoções em estabelecimentos físicos. Mas fujas das lojas virtuais. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: nessa segunda-feira, para começar a semana bem, você precisa fazer a simpatia de soprar a canela, na frente da porta de casa, em direção à rua. Hoje você também deverá correr atrás de uma segunda fonte de renda, pois será bem sucedido. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: margarida.

10 - Capricórnio: hoje, um objeto quebrará ou apresentará defeito, na sua casa ou no seu trabalho. Mas não se preocupe, pois terá conserto. Cuidado com assédio no trânsito ou dentro do ônibus. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: nessa segunda-feira faça a simpatia de soprar canela em direção à rua para começar bem a semana. Na família: uma adolescente ou jovem está grávida. No trabalho: cuidado com golpes virtuais. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: no trânsito ou dentro do ônibus, alguém tentará puxar briga com você. Mas a sua melhor atitude será se afastar. Hoje a sua pessoa precisa usar incenso de alfazema em casa ou no trabalho para acalmar os ânimos das pessoas ao seu redor. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.