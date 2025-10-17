Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 17 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a sexta é Vênus

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

17/10/2025 - 00h02
1 – Áries: excelente dia para sair de empregos abusivos ou atividades que você não suporta mais. Porém, lembre-se: só faça isso se tiver outro emprego ou serviço à vista.

No amor: ótimo dia para se livrar de relacionamentos abusivos. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: margarida.

2 – Touro: você está exagerando nos hábitos alimentares. Mas não pense em regimes malucos e muito menos em cirurgias estéticas. Pois você precisa fazer mais exercícios físicos, comer frutas e verduras.

Além disso, tome chá de hibisco para controlar a ansiedade. Acender um incenso de hibisco também fará bem. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

3 – Gêmeos: você está trabalhando com ânimo e força total nos projetos antigos e iniciando trabalhos novos. Mas, às vezes, você se sente inseguro, sem saber se vai dar conta. Os astros dizem para você seguir em frente e não desanimar. Assim coloque canela em suas sobremesas. Também acenda um incenso de canela em casa e no trabalho. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: essa sexta-feira de Lua minguante está ideal para concluir trabalhos que ficaram pendentes. No amor: sinta-se livre para se declarar para um inimigo do seu amigo de infância. Afinal, a gente não escolhe de quem vai gostar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: amigos com quem você desfez amizade no passado, são aqueles que estão ajudando você agora no emprego, no hobby e até na vida amorosa. No amor: no momento, você está encontrando um novo amor no seu hobby. Acenda incenso de benjoin para afastar a inveja da sua vida amorosa. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: benjoin.

6 – Virgem: seu hobby e seu trabalho ganharão destaque na mídia nacional e internacional. Na família: converse mais com seus filhos ou netos porque eles estão com um comportamento mais retraído. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas e sim por causa das posições dos astros. Existem vizinhos e colegas de trabalhos invejosos.

Portanto, se você não tiver animais em casa, coloque um vaso com uma planta chamada, comigo-ninguém-pode, na entrada da sua casa e do seu trabalho. No amor: não se envolva com ninguém comprometido. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: não saia hoje à noite porque você correrá riscos. No trabalho: não arranje mais confusão com geminianos porque quem perderá será você. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma suposta traição. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: você precisa se dedicar mais ao trabalho em vez de reclamar do dinheiro que recebe. Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, em casa e no ambiente de trabalho. Pare de se meter na vida de familiares e vizinhos porque isso trava sua prosperidade.

Assim coloque um vaso de uma planta chamada guiné na porta da sua casa para proteção. Também acenda incensos de guiné. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flor de guiné.

10 – Capricórnio: hoje você precisa “sextar”, sair com amigos da escola ou do trabalho para relaxar. Mas não beba bebidas alcóolicas, os resto está liberado. No amor: hoje vá a um local diferente com a pessoa amada para quebrar a rotina. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

11 – Aquário: hoje lucrará no emprego. Mas isso atrairá inveja. Portanto, acenda incenso de arruda e tenha um vaso de arruda no seu trabalho e em casa para proteção. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores do campo.

12 – Peixes: você anda cansado e desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Também é recomendável plantar alecrim no quintal de casa ou ter um vaso com essa planta no trabalho.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada, nessa sexta-feira, pois isso pode salvar o seu relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões para todos os signos. Veja conselhos de amor, sorte e proteção espiritual para equilibrar suas energias

14/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Hoje você acordará com sintomas de resfriados.
Portanto, tome chá de capim-limão e acenda incenso de capim-limão também.
No amor: se for sincero demais, poderá ofender a pessoa amada.
Cor do dia: capim-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Nessa terça acordará com dor de garganta.
Portanto, tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva.
No amor: não use palavras ríspidas para conquistar alguém.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Engula ofensas para não entrar em brigas desnecessárias que podem trazer prejuízos financeiros e emocionais para você.
No amor: não é momento para falar mal de ex.
Tome banho com pétalas de miosótis para proteção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: miosótis.

Câncer

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos.
Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, porque terá sonhos com mensagens importantes.
No amor: seu pretendente está saindo com sua melhor amiga.
Acenda incenso de canela para ficar mais atraente.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Leão

Tentarão passar golpes financeiros em você.
Portanto, não assine nenhum documento importante hoje.
No amor: estão fazendo intriga para a pessoa amada ficar contra você.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Virgem

Cuidado com assaltos e roubos.
No trabalho: haverá intriga por causa de inveja.
Então acenda um incenso de arruda.
No amor: um ex está “stalkeando” você.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: gardênia.

Libra

Hoje não force a coluna, pois poderá ter problemas.
Aliás, acordará com dores lombares.
Procure um massagista.
No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Escorpião

Não pegue nada que achar na rua, pois tem energias negativas.
Acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: antes de se relacionar com alguém, pesquise a vida da pessoa — e principalmente se ela tem passagem pela polícia.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Aparecerá oportunidade de emprego temporário durante as férias escolares ou entre dezembro e fevereiro.
Agarre essa oportunidade, pois ela é única.
No amor: pare de guardar rancor dos amores que não deram certo.
Acenda incenso de chandar.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: chandar.

Capricórnio

Cuidado ao atravessar ruas e ao dirigir, pois há risco de acidentes.
Acenda incenso de benjoin para proteção.
No amor: não se envolva com ninguém do trabalho.
Lembre-se do ditado:
“— Onde se ganha o pão, não se come a carne.”
Cor do dia: berinjela.
Perfume do dia: benjoin.

Aquário

Hoje não entre em contato com parentes narcisistas nem com ex-colegas de trabalho tóxicos.
Se quiser prosperidade, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro e tenha trevos de quatro folhas no seu jardim ou vaso — eles atraem prosperidade.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores selvagens.

Peixes

Hoje, no trabalho, perderá um documento importante.
Portanto, preste atenção.
Cuidado com quem você coloca dentro de casa, pois ainda hoje sofrerá uma decepção.
Acenda um incenso chamado Abre Caminhos.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Descubra as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos. Amor, saúde e sorte com dicas místicas e cores do dia para equilibrar suas energias

13/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

A Lua está minguante, portanto, não comece nada novo hoje.
Mas termine todos os projetos que ficaram inacabados.
No amor: excelente dia para terminar com relacionamentos abusivos.
Dica: acenda incenso de benjoin para proteção.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: benjoin.

Touro

Tome cuidado com exageros alimentares, pois acordará com dor de barriga.
Então tome chás de boldo, losna ou carqueja.
Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido.
Cor do dia: musgo.
Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

Gêmeos

Hoje você acordará com a garganta raspando.
Então faça um gargarejo com malva para ficar pronto para enfrentar o dia.
No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Câncer

Nessa segunda-feira você acordará um pouco desanimado.
Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você.
Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Leão

Se você está procurando emprego, hoje será bem-sucedido.
Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço.
No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada.
Portanto, procure ser fiel.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua.
Hoje você receberá elogios de clientes, mas invejosos inventarão boatos sobre você.
Não aceite provocações e siga em frente.
Cor do dia: berinjela.
Perfume do dia: almíscar.

Libra

Hoje terá conflitos com chefes, clientes e familiares.
Mas mantenha a calma, pois no final do dia haverá uma surpresa.
Para que as coisas melhorem ao seu redor, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Perfume do dia: mel.
Cor do dia: mel.

Escorpião

Nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade.
Portanto, tome chás de melissa e erva-doce, pois eles acalmarão você e destrancarão o nariz.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: melissa.

Sagitário

Evite conflitos com sua família.
Também pare de encrencar com vizinhos e colegas de trabalho, pois poderá ser vítima da vingança cruel de alguém.
No amor: não tenha rancor dos ex, porque isso faz mal para seu corpo e sua alma.
Acenda incenso de miosótis.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: miosótis.

Capricórnio

Tome cuidado na rua com animais como cachorros e gatos, pois eles tentarão morder você.
Hoje tentarão passar golpes por internet e por telefone na sua pessoa.
Portanto, tenha cuidado.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada.
Então não fique sozinho no ponto de ônibus.
No amor: alguém abastado sente uma paixão platônica por você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: baunilha.

Peixes

Hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda.
Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

