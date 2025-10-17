Confira o seu horóscopo de hoje, 17 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: excelente dia para sair de empregos abusivos ou atividades que você não suporta mais. Porém, lembre-se: só faça isso se tiver outro emprego ou serviço à vista.

No amor: ótimo dia para se livrar de relacionamentos abusivos. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: margarida.

2 – Touro: você está exagerando nos hábitos alimentares. Mas não pense em regimes malucos e muito menos em cirurgias estéticas. Pois você precisa fazer mais exercícios físicos, comer frutas e verduras.

Além disso, tome chá de hibisco para controlar a ansiedade. Acender um incenso de hibisco também fará bem. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

3 – Gêmeos: você está trabalhando com ânimo e força total nos projetos antigos e iniciando trabalhos novos. Mas, às vezes, você se sente inseguro, sem saber se vai dar conta. Os astros dizem para você seguir em frente e não desanimar. Assim coloque canela em suas sobremesas. Também acenda um incenso de canela em casa e no trabalho. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: essa sexta-feira de Lua minguante está ideal para concluir trabalhos que ficaram pendentes. No amor: sinta-se livre para se declarar para um inimigo do seu amigo de infância. Afinal, a gente não escolhe de quem vai gostar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: amigos com quem você desfez amizade no passado, são aqueles que estão ajudando você agora no emprego, no hobby e até na vida amorosa. No amor: no momento, você está encontrando um novo amor no seu hobby. Acenda incenso de benjoin para afastar a inveja da sua vida amorosa. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: benjoin.

6 – Virgem: seu hobby e seu trabalho ganharão destaque na mídia nacional e internacional. Na família: converse mais com seus filhos ou netos porque eles estão com um comportamento mais retraído. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas e sim por causa das posições dos astros. Existem vizinhos e colegas de trabalhos invejosos.

Portanto, se você não tiver animais em casa, coloque um vaso com uma planta chamada, comigo-ninguém-pode, na entrada da sua casa e do seu trabalho. No amor: não se envolva com ninguém comprometido. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: não saia hoje à noite porque você correrá riscos. No trabalho: não arranje mais confusão com geminianos porque quem perderá será você. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma suposta traição. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: você precisa se dedicar mais ao trabalho em vez de reclamar do dinheiro que recebe. Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, em casa e no ambiente de trabalho. Pare de se meter na vida de familiares e vizinhos porque isso trava sua prosperidade.

Assim coloque um vaso de uma planta chamada guiné na porta da sua casa para proteção. Também acenda incensos de guiné. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flor de guiné.

10 – Capricórnio: hoje você precisa “sextar”, sair com amigos da escola ou do trabalho para relaxar. Mas não beba bebidas alcóolicas, os resto está liberado. No amor: hoje vá a um local diferente com a pessoa amada para quebrar a rotina. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

11 – Aquário: hoje lucrará no emprego. Mas isso atrairá inveja. Portanto, acenda incenso de arruda e tenha um vaso de arruda no seu trabalho e em casa para proteção. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores do campo.

12 – Peixes: você anda cansado e desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Também é recomendável plantar alecrim no quintal de casa ou ter um vaso com essa planta no trabalho.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada, nessa sexta-feira, pois isso pode salvar o seu relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.