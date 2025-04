Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de abril de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está cheia, o Sol está em áries e o astro que representa a terça-feira é Marte. Portanto, os signos devem tomar cuidado com discussões desnecessárias.

1 – Áries: nessa terça-feira criaturas com péssimas intenções provocarão você só para conseguir uma desculpa para acusar a sua pessoa de desiquilíbrio emocional. Mas não caia na pilha delas e ignore. No amor: receberá mensagens de desconhecidos, mas cuidado que pode ser golpe. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: cuidado com a provocação de parentes gananciosos. No amor: se o seu parceiro é do signo de leão, ele está traindo a sua pessoa na cara dura. Portanto, dê um jeito de descobrir as coisas que ele apronta no celular. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: você está trabalhando com esforço nos seus projetos e será recompensado. Portanto, aceite as portas que o destino abrir para você. No amor: não use aplicativos de relacionamentos e encontros, pois poderá levar um golpe. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

4 – Câncer: não desabafe seus problemas com qualquer pessoa, pois ela pode usar isso contra você. Quando alguém errar, não lembre em voz alta dos erros que ele cometeu no passado, pois uma energia negativa entrará em você e impedirá seu crescimento em tudo. No amor: não deixe o ciúme tomar conta de você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não fale da sua vida pessoal no trabalho, pois isso poderá trazer problemas para você mais tarde. No amor: não dê conselhos para a pessoa amada sobre a família dela. Pois a família dela é karma exclusivamente dela. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: nessa terça-feira tenha cuidado com invejosos no ambiente de trabalho e com clientes que não têm razão. Na família: fique de olho no seu filho porque ele poderá estar sofrendo bullying na escola ou assédio de vizinho. No amor: converse naturalmente com um amor seu do passado. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: hoje encontrará ofertas e promoções em lojas presenciais. Mas isso não vale para estabelecimentos virtuais. Cuidado ao atravessar a rua porque poderá sofrer algum acidente. No amor: será paquerado por colega de trabalho e clientes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: se você é estudante, o dia está ideal para aprender matérias novas com facilidade. Se você busca conhecimento e precisa de um ritual ou simpatia para isso, aconselho a adotar um gato laranja. Pois gatos laranjas são arquétipos que representam a inteligência e a facilidade para aprender. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: pare de se intrometer na vida pessoal de seus parentes porque atrai energias negativas. Ao invés disso tente se aprimorar na parte profissional e na parte espiritual. Ore todo os dias essa oração havaiana antes de dormir:

“Sinto muito,

Me perdoe,

Te amo,

Sou grato.

Essa reza acima mudará sua vida para melhor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 - Capricórnio: use as redes sociais para aumentar suas vendas e chamar clientes. Mas cuidado com golpes principalmente com relação ao PIX. No amor: se o seu parceiro é do signo de gêmeos haverá discussão hoje. Mesmo assim, independente do signo do seu parceiro, você precisa deixar de ser ciumento e controlador. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: no começo do dia você sentirá um pouco de fraqueza física, depois a disposição aparecerá aos poucos no seu corpo. No intervalo do seu trabalho tente fazer exercícios como: alongamento e Yoga. Hoje crianças entrarão no seu ambiente de trabalho e você se divertirá com isso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: cuidado ao atravessar a rua porque poderá ter um acidente. Hoje você receberá uma mensagem misteriosa de um amigo de longa data. No amor: a pessoa amada estará ciumenta e possessiva. Cor do dia: bege. Perfume do dia: begônia.