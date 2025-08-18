Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: não comece nada novo hoje. Pois essa segunda-feira é dia de colher os frutos de atividades anteriores e terminar o que já está parado faz tempo. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: invista em quem você já conhece. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: no trabalho algum colega invejoso está armando um plano contra você. Portanto, preste atenção. Acenda incenso de cravo para proteção. No amor: taurino com cheiro de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, as pessoas estarão amargas com você. Portanto acenda um incenso de mel para esse amargor sair. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: hoje você acordará com a sensação de que tem alguma coisa trancando o seu caminho. Mas o universo está agindo. Mesmo assim acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: sorria mais e reclame menos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: está para surgir um novo membro da sua família e a notícia virá até você ainda durante essa semana. No trabalho: divulgue mais seu serviço formal, pois é como diz o ditado:

“A propaganda é a alma do negócio.”

No amor: tome banho com pétalas de rosas e acenda incenso de rosas para ficar mais atraente.

Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

6 – Virgem: a segunda-feira começará com conflitos familiares. Então dê suco para maracujá para você mesmo e para toda a família. No trabalho: um cliente fofoqueiro tentará arruinar sua reputação, mas não conseguirá. No amor: tome banho com flor de maracujá ou sabonete de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: flor do maracujá.

7 – Libra: no trabalho você estará muito autoritário e perseguindo quem você não gosta sem nenhuma razão. Mas chefes e patrões observarão isso. Infelizmente, você usa a tática de difamar quem você não gosta e jogar seus amigos contra essa pessoa. Cuidado, porque um dia a casa cai. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. No amor: levará bronca da pessoa amada. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira terá problemas com colegas autoritários. Mas lembre-se: você só precisa agradar aos patrões e aos clientes. Acenda um incenso chamado olíbano para proteção. No amor: a pessoa amada estará autoritária. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

9 – Sagitário: seus guardiões espirituais estão impedindo que você consiga retomar o contato íntimo com sua família porque sabem que dará confusão. Acredite nos seus protetores espirituais. No trabalho: contato com antigos professores abrirão portas para você. No amor: você está pensando em romper o relacionamento, mas é melhor não fazer isso agora. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

10 – Capricórnio: você anda muito estressado e descontando isso nos outros, fato que leva o povo a ter uma impressão negativa de você. Mas isso tem solução com práticas como: Yoga, Meditação e terapias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: não grite com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11- Aquário: hoje acordará cansando e com dores no corpo. Então preste atenção porque pode ser anemia. Portanto, coma mais proteínas e ferro. Aliás, sopa de feijão com legumes é o melhor prato do dia para os aquarianos. Também acenda um incenso chamado: Arcanjo Rafael, pois faz bem para a saúde. Cor do dia: verde. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: nessa segunda-feira chegará atrasado no trabalho e levará bronca. Portanto, levante cedo e acorde antes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.