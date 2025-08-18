Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Portanto, cuidado com atrasos

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

18/08/2025 - 00h02
1 – Áries: não comece nada novo hoje. Pois essa segunda-feira é dia de colher os frutos de atividades anteriores e terminar o que já está parado faz tempo. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: invista em quem você já conhece. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: no trabalho algum colega invejoso está armando um plano contra você. Portanto, preste atenção. Acenda incenso de cravo para proteção. No amor: taurino com cheiro de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, as pessoas estarão amargas com você. Portanto acenda um incenso de mel para esse amargor sair. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: hoje você acordará com a sensação de que tem alguma coisa trancando o seu caminho. Mas o universo está agindo. Mesmo assim acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: sorria mais e reclame menos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão:  está para surgir um novo membro da sua família e a notícia virá até você ainda durante essa semana. No trabalho: divulgue mais seu serviço formal, pois é como diz o ditado:

“A propaganda é a alma do negócio.”

No amor: tome banho com pétalas de rosas e acenda incenso de rosas para ficar mais atraente. 

Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

6 – Virgem: a segunda-feira começará com conflitos familiares. Então dê suco para maracujá para você mesmo e para toda a família. No trabalho: um cliente fofoqueiro tentará arruinar sua reputação, mas não conseguirá. No amor: tome banho com flor de maracujá ou sabonete de maracujá para ficar mais atraente.  Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: flor do maracujá.

7 – Libra: no trabalho você estará muito autoritário e perseguindo quem você não gosta sem nenhuma razão. Mas chefes e patrões observarão isso. Infelizmente, você usa a tática de difamar quem você não gosta e jogar seus amigos contra essa pessoa. Cuidado, porque um dia a casa cai. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. No amor: levará bronca da pessoa amada. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda. 

8 – Escorpião: nessa segunda-feira terá problemas com colegas autoritários. Mas lembre-se: você só precisa agradar aos patrões e aos clientes. Acenda um incenso chamado olíbano para proteção. No amor: a pessoa amada estará autoritária. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

9 – Sagitário: seus guardiões espirituais estão impedindo que você consiga retomar o contato íntimo com sua família porque sabem que dará confusão. Acredite nos seus protetores espirituais. No trabalho: contato com antigos professores abrirão portas para você. No amor: você está pensando em romper o relacionamento, mas é melhor não fazer isso agora. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

10 – Capricórnio: você anda muito estressado e descontando isso nos outros, fato que leva o povo a ter uma impressão negativa de você. Mas isso tem solução com práticas como: Yoga, Meditação e terapias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: não grite com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11- Aquário: hoje acordará cansando e com dores no corpo. Então preste atenção porque pode ser anemia. Portanto, coma mais proteínas e ferro. Aliás, sopa de feijão com legumes é o melhor prato do dia para os aquarianos. Também acenda um incenso chamado: Arcanjo Rafael, pois faz bem para a saúde. Cor do dia: verde. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: nessa segunda-feira chegará atrasado no trabalho e levará bronca. Portanto, levante cedo e acorde antes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto é bom ter cuidado com golpes

13/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje você acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome chá de capim-limão. No amor: mostre sua gentileza para ficar mais atraente. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

2 – Touro: existirão sintomas de gripes ou resfriados como tosse e garganta. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: a sinceridade é a melhor porta. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: não assine nenhum contrato porque haverá riscos de golpes. No amor: não fique atrás da pessoa ideal. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: algum aparelho ou objeto na sua casa ou no seu trabalho quebrará ou dará problema. Na família: terá filhos ou netos com sintomas de resfriados, portanto, dê chá de erva-doce para eles. No amor: antes de correr atrás de alguém, cuide de você primeiro. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: cuidado com o golpe do falso banco, onde o golpista telefona dizendo que é gerente da sua conta mentindo que clonaram o seu cartão. Desconfie sempre e vá até o banco para confirmação. No amor: não passe a perna em quem lhe ajudou. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje não faça compras com PIX porque tentarão dar golpes. No amor: você verá quem lhe magoou no passado, sofrendo bastante. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: não grite com subordinados ou empregados, pois você ainda poderá se dar mal por causa disso. No amor: não brigue com a pessoa amada por causa de parentes. Cor do dia: prata. Perfumem do dia: almíscar. 

8 – Escorpião: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter lucros. No amor: um vizinho apaixonado perseguirá você secretamente. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: você é um insatisfeito com a vida e tem a necessidade de estar em constante mudança. Faça uma reflexão e veja se essas mudanças que você deseja não prejudicarão seu lado financeiro. Na família: você está retornando aos laços familiares, mas isso só prejudicará você. Pois a família vai querer impor regras com as quais você nunca concordou. Acenda um incenso de mirra para a elevação espiritual. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: hoje terá conflitos com clientes. Portanto, mantenha a calma. Na família: terá conflitos com a pessoa amada e também com filhos ou netos, então mantenha o diálogo. Para melhorar, acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11- Aquário: para a prosperidade é ideal que você tenha figuras de trevos de quatro folhas na sua casa e no seu trabalho. Acender um incenso de trevo de quatro folhas também ajuda. No amor: tome um banho de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: encontrará um objeto na rua, se não tiver dono, guarde para você. No amor: brinque com algum animal de estimação que a pessoa amada amará esse gesto. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a terça-feira é Marte. Portanto o dia está favorável para a criatividade

12/08/2025 00h02

1 – Áries: nessa terça-feira você enfrentará uma falsa acusação. Mas não se desespere. Pois a máscara de pessoa cairá logo. Então acenda um incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: um ariano com perfume de musgo de carvalho, fica irresistível. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: os conflitos familiares estarão intensos. Portanto, arranje atividades presenciais longe casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: começará o dia com problemas dentários ou dores de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: um amor do passado voltará para se vingar. Acenda incenso de malva para se proteger. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

4 – Câncer: algumas pessoas da família estão esgotando você financeiramente. Portanto acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: não sinta ciúme sem motivos. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: terá prejuízo financeiro e seus negócios estarão parados. Portanto acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: trair a pessoa amada também trará prejuízos financeiros. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: você e sua família enfrentarão um pequeno problema de saúde. Então acenda um incenso chamado Arcanjo Rafaelo, o anjo da saúde. No amor: não se importe com quem não ama você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: pinho.

7 – Libra: você está valorizando demais a aparência e deixando a essência de lado. No amor: não escolha o parceiro somente pela aparência externa. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: nessa terça-feira, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra. 

9 – Sagitário: está acontecendo um ciclone na sua vida, que pode ser a mistura disso tudo: mudança de endereço, troca de emprego e pensamentos de separação. Também há riscos de desarmonia na família. O problema é que você quer que as pessoas tenham o mesmo pensamento que a sua pessoa e isso é praticamente impossível. Acenda um incenso de alfazema para equilíbrio. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: hoje você será chamado de lento por mais eficiente que a sua pessoa seja. Mas não dê bola. No amor: não escolha seu pretendente pela conta bancária. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11- Aquário: nessa terça-feira tentarão dar o golpe do Pix e da falsa entrega. Então, preste atenção. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim. 

12 – Peixes: excelente dia para criatividade e raciocínio. No amor: não dê bola para qualquer um porque pode ser cilada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

