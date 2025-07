Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de julho de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está cheia, o Sol está em Câncer e o planeta que rege a terça-feira é Marte, portanto, cuidado com brigas e discussões

1 – Áries: hoje acordará reflexivo, mas terá um ganho na Justiça. No amor: cuidado com fakes sedutores nas redes sociais. Cor do dia: prata. Perfumem do dia: almíscar.

2 – Touro: nessa terça-feira você estará depressivo, portanto acenda um incenso de benjoim. No amor: mande mais mensagens para a pessoa amada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

3 – Gêmeos: finalize todas as suas tarefas hoje para evitar prejuízos e reclamações. No amor: a pessoa amada está chateada com o comportamento dos filhos. Portanto, conversem sobre isso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: hoje será um dia estressante. Pois o ônibus quebrará ou o automóvel terá problemas no trânsito. No amor: a pessoa amada ainda está carente de atenção. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: você ainda estará com um pouco de sintoma de resfriado. Assim tome chá de gengibre, pela manhã, para garantir a voz. Já à tarde e à noite tome chás de hortelã e capim-limão. No amor: receberá elogios de várias pessoas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

6 – Virgem: no trabalho, não dê bola para as críticas negativas de colegas invejosos. Aliás, as únicas pessoas que você deve agradar são chefes, patrões e clientes. No amor: tem um vizinho de olho em você. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: pare de procrastinar e termine todos os seus trabalhos hoje. Pois se fizer isso, será bem sucedido e evitará prejuízos. No amor: a pessoa amada está prejudicando suas finanças. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: faça exercícios de alongamento no intervalo do trabalho e da escola. No amor: se quiser conquistar alguém, sorria mais. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: não se meta na vida das pessoas. Para ter uma noite tranquila, tome chá de camomila com erva-cidreira. No amor: evite críticas negativas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-cidreira.

10 – Capricórnio: faça exercícios de respiração durante o intervalo do trabalho. No amor: cuidado ao conseguir a senha do celular do parceiro, pois você verá coisas que não quer. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

11 – Aquário: hoje é dia de acender o incenso chamado Chama Dinheiro para ter prosperidade. No amor: cuidado com galanteios de pessoas do passado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: se você quiser ficar nesse emprego ou atividade, estude tudo o que seus chefes ou clientes pediram. Mas não esqueça de mostrar a eles tudo o que você está estudando. Na família: um dos seus filhos está com problemas na escola. No amor: a pessoa amada está preocupada com a família. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor lilac.