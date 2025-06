Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: a Lua minguante é ideal para: acabar projetos que ficaram pendentes, fazer faxina na casa, doar o que não usa mais e terminar com amizades interesseiras. No amor: se deseja terminar um relacionamento, a hora é agora. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: a Lua minguante é boa para o taurino encerrar ciclos, trocar de hobby e se afastar de pessoas invejosas. No amor: se afaste de pretendentes oferecidos demais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: hora de encerrar péssimos hábitos de filhos e netos. Anote uma rotina de estudos e tarefas de casa. Aliás festas e baladas, para eles, só podem ser frequentadas aos finais de semana com supervisão dos responsáveis. No amor: deixe a pessoa amada à vontade para falar o que quiser. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: excelente hora para mudar de emprego e até mesmo de cidade. Mas tenha cuidado com falsas videntes que mentem que inimigos fizeram trabalhos espirituais para você e que para desmanchar é preciso pagar uma quantia para elas. Por favor, não caia nesse tipo de golpe. No amor: dê mais atenção para a pessoa amada. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hora de cortar a preguiça, da sua vida, para se dedicar mais ao trabalho e aos estudos. Nunca se esqueça de que a vida é eterna aprendizagem. No amor: corte o péssimo hábito de ter vários parceiros ao mesmo tempo. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: corte os péssimos hábitos de familiares que dividem a mesma casa que você. Diga que não aceita mais cigarros, bebidas alcóolicas e namoros indevidos, pois tudo isso é o que atrai coisas negativas para seu lar. No amor: tente conhecer a sua própria alma antes de procurar um relacionamento. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

7 - Libra: pare de reparar nas roupas e na aparência das pessoas, pois isso está atraindo coisas negativas e deixando você com fama de antipático. Na família: existirão conflitos com filhos e netos, portanto, use o diálogo. No amor: haverá conflito com a pessoa amada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cometerá erros no trabalho e na escola. Portanto, preste atenção. Na família: familiares mais velhos discutirão com você. Portanto, tenha paciência. No amor: a pessoa amada estará emburrada. Para melhorar esse astral, acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: você acordará com a sensação de que sua vida não vai para frente. Portanto acenda um incenso chamado: Abre Caminhos em casa e no trabalho. No amor: aceite os esportes e os animais de estimação da pessoa amada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: haverá confusão no seu trabalho. Portanto, para acalmar os nervos, acenda um incenso de lavanda no serviço. No amor: não faça interrogatórios para a pessoa amada. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: algumas pessoas estarão azedas com você no trabalho e na família. No amor: uma pessoa estimada deixará de falar com você. Então para adoçar todos os seres, ao seu redor, acenda um incenso de mel. Também coloque mel na sobremesa dos seus familiares e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

12 – Peixes: invejosos e fofoqueiros atacarão você hoje. Portanto, acenda um incenso de arruda em casa e no trabalho. No amor: a pessoa amada estará reclamona, portanto tenha paciência. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.