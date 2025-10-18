Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: não saia hoje à noite porque haverá uma cilada contra você. Na saúde: sua garganta estará estranha, portanto, tome chá de gengibre. No amor: um amor do passado entrará em contato hoje, mas ele só quer incomodar. Portanto, acenda incenso de gengibre para proteção. Cor: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: aproveite o sábado para descansar porque a semana que vem estará cheia de trabalho e rivalidade entre colegas. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: não aceite convites de estranhos para sair porque será uma armadilha. Hoje evite assuntos polêmicos, pois as pessoas estão à flor da pele. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: só colabore com as pessoas que já ajudaram você para não sentir a ingratidão. No amor: exija disciplina da pessoa amada ou ela acabará com sua vida financeira. Tome banho com cravo-da-índia para proteção. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: bordô.

5 – Leão: tente não sentir mais rancor das criaturas que fizeram maldades com você no passado, pois pessoas boas querem apoiar seus projetos. Mas você precisa dar atenção a elas. No amor: um passeio com a pessoa amada fará bem ao espírito. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: seus filhos precisam de sua atenção nesse final de semana. Aliás, eles estão rebeldes porque querem chamar a sua atenção. Então ao invés de baladas, escolha seus filhos. No amor: um passeio em família com a pessoa amada esclarecerá muitas coisas. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: hoje não marque encontros, por aplicativos de relacionamento, porque o perigo está no ar. Na família: receberá uma visita desagradável. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: suas atividades culturais continuam fazendo sucesso. Mas alguns erros seus virão à tona logo. No trabalho: hoje você estará muito sonolento, portanto, tome uma xícara de café. Na família: seus filhos querem passear e brincar com você nesse final de semana. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

9 – Sagitário: se for convidado para trabalhar nesse sábado, aceite. Pois fará bem para o corpo e para a alma. No amor: não grite com a pessoa amada. Acenda incenso de violeta para manter a calma. Lembre-se: tudo na vida se transforma e se transmuta. No amor: tome banho com pétalas de violeta para se curar dos amores passados. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: só uma atitude é capaz de regular seu sono:

- Pare de pensar que dormir é perda de tempo!

Pois dormir é uma atividade essencial ao ser humano.

No amor: reserve tempo para a pessoa amada.

Cor dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: se trabalhar no sábado, lucrará bastante hoje. Chegou a hora de esquecer a diversão e focar somente no trabalho. No amor: um ex está stalkeando você. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: você precisa da energia de festa de criança. Portanto, vá a uma festa de aniversário infantil. No amor: participe do hobby da pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.