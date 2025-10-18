Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege o sábado é Saturno

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

18/10/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: não saia hoje à noite porque haverá uma cilada contra você. Na saúde: sua garganta estará estranha, portanto, tome chá de gengibre. No amor: um amor do passado entrará em contato hoje, mas ele só quer incomodar. Portanto, acenda incenso de gengibre para proteção. Cor: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: aproveite o sábado para descansar porque a semana que vem estará cheia de trabalho e rivalidade entre colegas. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: não aceite convites de estranhos para sair porque será uma armadilha. Hoje evite assuntos polêmicos, pois as pessoas estão à flor da pele. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: só colabore com as pessoas que já ajudaram você para não sentir a ingratidão. No amor: exija disciplina da pessoa amada ou ela acabará com sua vida financeira. Tome banho com cravo-da-índia para proteção. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: bordô.

5 – Leão: tente não sentir mais rancor das criaturas que fizeram maldades com você no passado, pois pessoas boas querem apoiar seus projetos. Mas você precisa dar atenção a elas. No amor: um passeio com a pessoa amada fará bem ao espírito. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: seus filhos precisam de sua atenção nesse final de semana. Aliás, eles estão rebeldes porque querem chamar a sua atenção. Então ao invés de baladas, escolha seus filhos. No amor: um passeio em família com a pessoa amada esclarecerá muitas coisas. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: hoje não marque encontros, por aplicativos de relacionamento, porque o perigo está no ar. Na família: receberá uma visita desagradável. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: suas atividades culturais continuam fazendo sucesso. Mas alguns erros seus virão à tona logo. No trabalho: hoje você estará muito sonolento, portanto, tome uma xícara de café. Na família: seus filhos querem passear e brincar com você nesse final de semana. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

9 – Sagitário: se for convidado para trabalhar nesse sábado, aceite. Pois fará bem para o corpo e para a alma. No amor: não grite com a pessoa amada. Acenda incenso de violeta para manter a calma. Lembre-se: tudo na vida se transforma e se transmuta. No amor: tome banho com pétalas de violeta para se curar dos amores passados. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: só uma atitude é capaz de regular seu sono:

- Pare de pensar que dormir é perda de tempo!

Pois dormir é uma atividade essencial ao ser humano.

No amor: reserve tempo para a pessoa amada.

Cor dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: se trabalhar no sábado, lucrará bastante hoje. Chegou a hora de esquecer a diversão e focar somente no trabalho. No amor: um ex está stalkeando você. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: você precisa da energia de festa de criança. Portanto, vá a uma festa de aniversário infantil. No amor: participe do hobby da pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Astral

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Horóscopo de hoje: confira as previsões de quarta-feira para todos os signos. Dicas de amor, sorte, espiritualidade e proteção energética para o seu dia

15/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Hoje você terá o poder de comunicação para sair de situações conflitantes.
Acenda incenso de chandar para proteção.
No amor: não corra atrás de pessoas jovens demais.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: chandar.

Touro

Excelente dia para saborear uma feijoada de quarta-feira.
Mas ao final, tome chá branco para suavizar.
No amor: dê atenção para quem você deseja conquistar.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: chá branco.
Acenda incenso de chá branco para proteção.

Gêmeos

Você está falando coisas comprometedoras em público e isso pode ser perigoso.
No amor: não tenha aplicativos de relacionamento no celular, pois eles podem meter você numa fria.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Câncer

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você.
Nesse caso, mantenha o silêncio e realize apenas o que foi combinado.
Faça gargarejo com malva para evitar problemas na garganta.
No amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data, pois essas coisas acontecem.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Leão

Seu trabalho ganhará destaque na mídia e será reconhecido até no exterior.
Na família: converse com seus filhos sobre bullying para evitar que eles sofram na escola.
No amor: fofoqueiros estão tentando jogar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume: qualquer aroma frutal.

Virgem

Se afaste de pessoas com energias ruins.
Mas não se esqueça de rezar por elas.
A quarta-feira é o dia da espiritualidade, portanto vá até um local sagrado, como igrejas, templos ou terreiros.
No amor: não vale a pena ficar magoado quando a resposta da pessoa amada é a palavra “não”.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Libra

Hoje você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.
No amor: você acha que é infeliz no amor, mas isso não é verdade.
Para se sentir mais sedutor e atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Escorpião

Excelente dia para orações e simpatias.
Para ganhar mais dinheiro no trabalho, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro, no serviço e também em casa.
No amor: a pessoa amada está desconfiando de você.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual que existe.
Portanto, vá a locais sagrados como igrejas, templos ou terreiros.
Hoje também é ideal para praticar Yoga e meditação.
Não se esqueça de colocar violetas nas janelas da sua casa — essas flores espantam os maus espíritos e despertam a magia que existe em você.
Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Os astros pedem para você tomar cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes.
No amor: um ex ciumento está de olho em você.
Acenda incenso de magnólia para proteção.
Também tome banho com pétalas de magnólia.
Cor do dia: índigo.
Perfume do dia: magnólia.

Aquário

Nessa quarta-feira, você corre o risco de perder dinheiro no trabalho.
Portanto, fique atento!
Na família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência, pois se essa conversa não acontecer, podem surgir problemas.
No amor: a pessoa amada está de birra só para chamar a atenção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Nessa quarta-feira, receberá elogios de chefes, patrões e clientes, apesar de cometer alguns erros de distração.
Acenda um incenso de canela para despertar seu raciocínio.
No amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para que seu relacionamento não acabe.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Astral

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões para todos os signos. Veja conselhos de amor, sorte e proteção espiritual para equilibrar suas energias

14/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Hoje você acordará com sintomas de resfriados.
Portanto, tome chá de capim-limão e acenda incenso de capim-limão também.
No amor: se for sincero demais, poderá ofender a pessoa amada.
Cor do dia: capim-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Nessa terça acordará com dor de garganta.
Portanto, tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva.
No amor: não use palavras ríspidas para conquistar alguém.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Engula ofensas para não entrar em brigas desnecessárias que podem trazer prejuízos financeiros e emocionais para você.
No amor: não é momento para falar mal de ex.
Tome banho com pétalas de miosótis para proteção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: miosótis.

Câncer

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos.
Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, porque terá sonhos com mensagens importantes.
No amor: seu pretendente está saindo com sua melhor amiga.
Acenda incenso de canela para ficar mais atraente.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Leão

Tentarão passar golpes financeiros em você.
Portanto, não assine nenhum documento importante hoje.
No amor: estão fazendo intriga para a pessoa amada ficar contra você.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Virgem

Cuidado com assaltos e roubos.
No trabalho: haverá intriga por causa de inveja.
Então acenda um incenso de arruda.
No amor: um ex está “stalkeando” você.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: gardênia.

Libra

Hoje não force a coluna, pois poderá ter problemas.
Aliás, acordará com dores lombares.
Procure um massagista.
No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Escorpião

Não pegue nada que achar na rua, pois tem energias negativas.
Acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: antes de se relacionar com alguém, pesquise a vida da pessoa — e principalmente se ela tem passagem pela polícia.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Aparecerá oportunidade de emprego temporário durante as férias escolares ou entre dezembro e fevereiro.
Agarre essa oportunidade, pois ela é única.
No amor: pare de guardar rancor dos amores que não deram certo.
Acenda incenso de chandar.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: chandar.

Capricórnio

Cuidado ao atravessar ruas e ao dirigir, pois há risco de acidentes.
Acenda incenso de benjoin para proteção.
No amor: não se envolva com ninguém do trabalho.
Lembre-se do ditado:
“— Onde se ganha o pão, não se come a carne.”
Cor do dia: berinjela.
Perfume do dia: benjoin.

Aquário

Hoje não entre em contato com parentes narcisistas nem com ex-colegas de trabalho tóxicos.
Se quiser prosperidade, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro e tenha trevos de quatro folhas no seu jardim ou vaso — eles atraem prosperidade.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores selvagens.

Peixes

Hoje, no trabalho, perderá um documento importante.
Portanto, preste atenção.
Cuidado com quem você coloca dentro de casa, pois ainda hoje sofrerá uma decepção.
Acenda um incenso chamado Abre Caminhos.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 1 dia

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

2

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol
Operação Alquimia

/ 1 dia

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 2 dias

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)

5

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 2 dias

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?