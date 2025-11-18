Confira o seu horóscopo de hoje 18/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: se você deseja um emprego temporário de Natal esse ano, já mande seus currículos para o comércio, que hoje mesmo você pode conseguir. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado ao conhecer pessoas novas. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.
2 – Touro: dia agitado com conflitos na família e no trabalho. No amor: evite romances com leoninos. Se você é casado com algum leonino tenha cuidado, pois touro não combina com leão no amor. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.
3 – Gêmeos: hoje verá um parente de que você não gosta. Portanto, mantenha a calma. Acenda incenso de lavanda para manter a calma. No amor: cuidado com pessoas interesseiras. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.
4 – Câncer: evite discussões desnecessárias. Pois o dia exige memória e concentração no trabalho e na família. Se você é mãe, está na hora de levar os filhos ao médico para fazer consultas de rotina. Excelente dia fazer cirurgias e defumar a casa contra energias negativas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma floral.
5 – Leão: nessa terça-feira de Lua minguante, se você deseja largar algum vício, o dia ideal é hoje. Então procure ajuda imediatamente.
Se você é mãe: cuidado com quem você coloca dentro de casa, fique de olho nos vizinhos e nos conteúdos que as crianças acessam no celular. Aliás, existem aplicativos permitem que as mães monitorem os celulares dos menores. Vale a pena tentar! Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.
6 – Virgem: hoje é o dia ideal para fazer banhos de limpeza energética, como por exemplo: banho das sete ervas ou de água azulada do pescoço para baixo.
O problema é que você comanda grupos de voluntariado de forma louvável, mas infelizmente a sua pessoa forma panelinhas quando faz isso e dificilmente aceita novos membros. Essa atitude está sendo notada por pessoas influentes e está prejudicando a sua reputação. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.
7 – Libra: cuidado ao usar celular na rua ou dentro do carro porque pode ser vítima de assalto. Hoje pode acontecer algum acidente automobilístico com qualquer tipo de automóvel.
Tenha cuidado também ao atravessar a rua. Se você é mãe, também precisa comprar o presente de Natal das crianças agora para não ter problemas depois. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: almíscar.
8 – Escorpião: cuidado com compras pela Internet e também ao manusear Pix ou cartão de crédito. Pois tentarão dar o golpe. Não clique em qualquer link que aparecer na sua tela.
Alguns familiares estão com dificuldades por causa de tragédias climáticas como por exemplo: tempestades, ventanias e enchentes. Talvez até você precise de ajuda nesse período. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma doce.
9 – Sagitário: hora de cortar conversas com familiares narcisistas e tóxicos porque a Lua minguante, numa terça-feira, ajuda nisso. Não insista em falar com esses parentes novamente porque você se dará muito mal. Faça o tratamento de silêncio e evite contato. No amor: não guarde mágoa de ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.
10 - Capricórnio: organize as ideias e dê prioridade somente aos sonhos que são possíveis nesse momento. Se você é patrão e deseja demitir um funcionário que você julga desonesto, hoje é o melhor momento porque a Lua minguante ajuda nisso.
Mas se você é colaborador e deseja pedir demissão, essa terça-feira é o dia ideal porque depois você encontrará um emprego muito melhor. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.
11 – Aquário: sua saúde não está recuperada totalmente. Portanto coma: sopa, canja de galinha, legumes e frutas. A insônia continua incomodando você.
Portanto tome chá de erva-cidreira com camomila para dormir melhor. O método de contar carneiros e de ler livros antes de dormir funcionará com você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.
12 – Peixes: hoje faça todos os rituais de banimentos possíveis, como: banhos de limpeza energética e defumações. Enquanto faz esses rituais cante a conhecida música: Vou banindo, que é facilmente encontrada em todas as plataformas. Mas não plante nada na Lua minguante. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.