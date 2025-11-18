Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje 18/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a terça é Marte

Luciana do rocio, colaboradora b+

Luciana do rocio, colaboradora b+

18/11/2025 - 00h02
1 – Áries: se você deseja um emprego temporário de Natal esse ano, já mande seus currículos para o comércio, que hoje mesmo você pode conseguir. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado ao conhecer pessoas novas. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: dia agitado com conflitos na família e no trabalho. No amor: evite romances com leoninos. Se você é casado com algum leonino tenha cuidado, pois touro não combina com leão no amor. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje verá um parente de que você não gosta. Portanto, mantenha a calma. Acenda incenso de lavanda para manter a calma. No amor: cuidado com pessoas interesseiras. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: evite discussões desnecessárias. Pois o dia exige memória e concentração no trabalho e na família. Se você é mãe, está na hora de levar os filhos ao médico para fazer consultas de rotina. Excelente dia fazer cirurgias e defumar a casa contra energias negativas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

5 – Leão:  nessa terça-feira de Lua minguante, se você deseja largar algum vício, o dia ideal é hoje. Então procure ajuda imediatamente.

Se você é mãe: cuidado com quem você coloca dentro de casa, fique de olho nos vizinhos e nos conteúdos que as crianças acessam no celular. Aliás, existem aplicativos permitem que as mães monitorem os celulares dos menores. Vale a pena tentar! Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

6 – Virgem: hoje é o dia ideal para fazer banhos de limpeza energética, como por exemplo: banho das sete ervas ou de água azulada do pescoço para baixo.

O problema é que você comanda grupos de voluntariado de forma louvável, mas infelizmente a sua pessoa forma panelinhas quando faz isso e dificilmente aceita novos membros. Essa atitude está sendo notada por pessoas influentes e está prejudicando a sua reputação. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: cuidado ao usar celular na rua ou dentro do carro porque pode ser vítima de assalto. Hoje pode acontecer algum acidente automobilístico com qualquer tipo de automóvel.

Tenha cuidado também ao atravessar a rua. Se você é mãe, também precisa comprar o presente de Natal das crianças agora para não ter problemas depois. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com compras pela Internet e também ao manusear Pix ou cartão de crédito. Pois tentarão dar o golpe. Não clique em qualquer link que aparecer na sua tela.

Alguns familiares estão com dificuldades por causa de tragédias climáticas como por exemplo: tempestades, ventanias e enchentes. Talvez até você precise de ajuda nesse período. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma doce.

9 – Sagitário: hora de cortar conversas com familiares narcisistas e tóxicos porque a Lua minguante, numa terça-feira, ajuda nisso. Não insista em falar com esses parentes novamente porque você se dará muito mal. Faça o tratamento de silêncio e evite contato. No amor: não guarde mágoa de ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: organize as ideias e dê prioridade somente aos sonhos que são possíveis nesse momento. Se você é patrão e deseja demitir um funcionário que você julga desonesto, hoje é o melhor momento porque a Lua minguante ajuda nisso.

Mas se você é colaborador e deseja pedir demissão, essa terça-feira é o dia ideal porque depois você encontrará um emprego muito melhor. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: sua saúde não está recuperada totalmente. Portanto coma: sopa, canja de galinha, legumes e frutas. A insônia continua incomodando você.

Portanto tome chá de erva-cidreira com camomila para dormir melhor. O método de contar carneiros e de ler livros antes de dormir funcionará com você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje faça todos os rituais de banimentos possíveis, como: banhos de limpeza energética e defumações. Enquanto faz esses rituais cante a conhecida música: Vou banindo, que é facilmente encontrada em todas as plataformas. Mas não plante nada na Lua minguante. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 13/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Júpiter

13/11/2025 00h02

1 – Áries: você acordará com um pouco de dor nas costas, portanto, faça alongamento. Excelente dia para banho de ofurô ou banho de espumas para relaxar. No amor: fale tudo o que está sentindo. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: hoje não marque encontros com desconhecidos que você conheceu pela Internet, pois o risco de ser enganado é alto.

Também evite compras no meio virtual. Nessa quinta-feira, por influência de Júpiter, você acordará com uma meiguice e uma leveza, fato que raramente acontece com você. Na família: se você é mãe ou avó, sentirá uma vontade de abraçar filhos e netos.

Mas se você está solteiro, sentirá uma vontade de pegar seu animal de estimação no colo. Não se esqueça que animais são anjos terapêuticos e vale à pena abraçar esses seres divinos. No amor: você está meigo e suave, mas com muita vontade de doar amor e agradar à pessoa amada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: você está certo por se manter em eterna vigilância, pois há anos existem pessoas tramando contra você. Portanto: não se trata de uma paranoia. Porém a sua pessoa não pode deixar transparecer isso de forma externa.

Pois a maioria não entende e nem entenderá a sua posição. Excelente dia para brincar e dar atenção ao seu animal de estimação.

Pois Júpiter rege a quinta-feira e ele protege os seres humanos que possuem bichos de estimação. Na família e no amor: hoje gritar com os filhos e a pessoa amada não adiantará. Então reúna seus filhos e a pessoa amada junto com os animais de estimação para brincarem coletivamente. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: hoje é um excelente dia para um happy hour ou reunião em alguma lanchonete com amigos depois do trabalho. Pois, ao acaso, você encontrará admiradores com objetivos parecidos com os seus. Se você precisa de uma simpatia ou ritual para prosperidade, hoje é o dia ideal.

A melhor simpatia é a seguinte: pegue três folhas de louro, escreva três desejos em cada uma delas e coloque tudo num saco amarelo ou dourado dentro da bolsa. Depois é só aguardar o resultado. No amor: cenas públicas de ciúmes acabarão com seu relacionamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

5 – Leão: você levantará com vontade de fazer alongamentos e esticar seu corpo. Então realize esse tipo de exercício, pois além de fazer bem para o corpo, ele é excelente para a alma. No amor: você está sendo vigiado pela pessoa amada ou por algum pretendente.

Pois a criatura colocou um tipo de aplicativo espião no seu celular ou alguma câmera na sua casa ou local de trabalho. Então leve seus aparelhos a um técnico e investigue. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você receberá ameaças por Internet ou por cartas mesmo, mas não fique com medo, pois a criatura só quer assustar você. O planeta, Júpiter, está contente com a sua pessoa que tem realizado atos de caridade com o próximo. Então continue assim porque será recompensado.

Para evitar problemas financeiros, faça a simpatia do inhoque nessa quinta-feira: escreva pedidos com relação à vida financeira em papéis sem linhas, depois pegue moedas e enrole essas mesmas moedas nesses papéis, depois coloque tudo embaixo do prato de inhoque e coma esse alimento, depois esconda as moedas na dispensa. Você verá o resultado em poucos dias. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

7 – Libra: hoje não faça nenhuma compra virtual e nem presencial. Pois você está gastando demais e tem contas para pagar.

Aproveite a Lua minguante para se livrar de algum vício. No amor: um ex ameaçará você inclusive com violência, então faça uma medida protetiva antes que seja tarde demais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: hoje alguém xingará a sua pessoa, mas não revide e finja que não ouviu nada. No amor: pare de pensar e de correr atrás de ex, pois a pessoa está ficando com medo e pode até dar queixa na Justiça.

Em vez de pensar em quem despreza a sua pessoa, olhe para o lado e procure gastar seu tempo com atividades lúdicas, por exemplos: aulas de Dança, aulas de Música, aulas de Teatro, etc. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: hoje você sentirá saudades de um animal de estimação que a sua pessoa já teve. Então ore pelo bichinho porque até no além os animais protegem a gente.

Aliás, se você puder adotar um animal, então adote. Na família: hoje é o dia ideal para orar pelos antepassados agradecendo e pedido proteção. Inclusive você poderá até ter sonhos noturnos com eles e isso será algo positivo. Então, não se assuste. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: você sentiu que anda bem atrapalhado no trabalho e no serviço voluntário. Mas, não se culpe porque essa é apenas uma fase.

Porém, tome cuidado ao atravessar a rua, pegar o elevador ou subir escada porque poderá ter um acidente e se machucar. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor: marrom. Perfume: sândalo.

11 – Aquário: continuará tendo lucros no trabalho. Júpiter está feliz porque você está praticando a caridade da forma correta e será recompensado por isso.

Hoje haverá excelente lucro nos seus negócios e comércio. No amor: nessa quinta-feira alguém vai paquerar você no trabalho, na rua ou na Internet. Na família: se você tem filhos, um deles correrá risco de ter um pequeno acidente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: hoje você ainda acordará com um pouco de indisposição e dor de barriga. Então tome soro caseiro que tudo voltará ao normal.

Por isso, você estará lento, portanto, não ligue para críticas negativas de pessoas sem empatia. Hoje é um excelente dia para defumar sua casa e seu trabalho com incenso de arruda. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão ou hortelã.

Confira o seu horóscopo de hoje 12/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante e quem rege a quarta é Mercúrio e Mercúrio está retrógrado

12/11/2025 00h02

1 – Áries: cuidado ao discutir com algum escorpiano porque você pode se dar mal. No amor: trate bem a pessoa pela qual você está interessada. Tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: você será ajudado por um escorpiano. Mas para isso você precisa auxiliar esse escorpiano primeiro. No amor: um escorpiano está de olho em você. Tome banho com canela para proteção. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: se você precisa terminar um relacionamento, mas tem medo de magoar alguém, hoje é um ótimo dia para fazer isso. Pois a Lua minguante é ideal para encerramento de ciclos e quem rege a quarta-feira é Mercúrio, o planeta da comunicação.

Na família: se você pretende colocar a casa em ordem com organização de tarefa dos filhos, hoje é o melhor dia. Aliás, como mãe você tem todo o direito de exigir que os filhos cumpram regras e ajudem nas tarefas domésticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia gardênia.

4 – Câncer: se você precisa terminar uma tarefa, então mãos à obra porque o melhor dia é hoje. Aliás nem sempre demorar para fazer algo significa que tudo sairá perfeito. Sem falar que quando demoramos para entregar algo ficamos com fama de preguiçosos e lerdos. Essa fama prejudica qualquer pessoa principalmente no trabalho e na família.

Hoje não jogue em nada, nem na loteria e muito menos no tigrinho, que ainda é algo ilegal. Lembre-se que o dinheiro que você desperdiça em jogos e em diversão pode ser empregado para algo útil e necessário. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

5 – Leão: pare de sofrer por problemas do passado. Aliás a Lua minguante é ótima para isso. Também pare de se preocupar com a concorrência ou supostos inimigos.

Pois quando você se preocupa demais com a concorrência, se esquece de se aprimorar e de chamar a atenção dos clientes. Essa quarta-feira é excelente para encontrar promoções de frutas e verduras no supermercado. No amor: coloque as cartas na mesa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: você está com idosos doentes da sua família. Então vá a uma novena ou ritual de quarta-feira em alguma igreja, templo ou terreiro. O importante é ter fé e fazer seus pedidos. No amor: você precisa ser mais clara com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para podar árvores e cuidar das suas plantas de casa ou do trabalho. Pois árvores podadas na Lua minguante não crescem com influência das outras Luas e fica menos sensível aos estragos.

Se você deseja se livrar de algum vício ou mau hábito comece hoje mesmo. No amor: a pessoa amada está aprontando. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões estão de olho. Hoje não calce salto alto porque você poderá escorregar na rua ou cair.

Por outro lado, você poderá receber um presente inesperado. No amor: hoje a sua pessoa ganhará um elogio de alguém surpreendente. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje evite conversar com parentes e familiares para não entrar em confusões. Também não vale à pena chamar a atenção de nenhum vizinho. Nessa quarta-feira você apresentará voz rouca, irritação na garganta, tosses e espirros.

Não fale ao celular na rua porque os ladrões estão espertos. Tome chá de hortelã, erva-doce e capim-limão. No amor: esqueça de amores que não deram certo. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: se você pretende pedir demissão do emprego ou deixar algum serviço voluntário, essa semana é a ideal por causa da Lua minguante.

Mas só deixe seu emprego fixo se tiver um serviço melhor já na manga. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Hoje você terá proposta de ganhar dinheiro fora do horário de trabalho. Então vá em frente. No amor: a pessoa amada está triste. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: um prêmio e um reconhecimento estão chegando. Isso vale tanto para o trabalho quanto para a família. Hoje até quem nunca foi amável com você estará simpático e sorridente.

Na família: hoje você sentirá que será avó ou avô, pois uma das suas filhas poderá estar grávida ou um dos seus filhos poderá estar com a parceira gestante. Então vale à pena economizar dinheiro para isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de indisposição e dor de cabeça. Mas nada que um comprimido não resolva. Na família: se você é mãe, seu filho pode ficar de recuperação na escola. No amor: não insista em quem não deseja a sua pessoa. Cor do dia: azul-turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

