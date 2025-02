Confira o seu horóscopo de hoje, 19 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: quarta-feira é o dia ideal para o ariano se comunicar com o divino porque um portal sagrado se abre nesse dia da semana. Assim é por isso que, geralmente, às quartas-feiras existem atividades como: novenas, orações em templos e rituais em locais místicos.

Então, ariano, se você precisa entrar em contato com o além e com as forças espirituais, hoje é um excelente dia para isso. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: mirra.

2 – Touro: ultimamente você não tem entrado em confusão porque tem conseguido ficar quieto quando algo desagrada a sua pessoa. Mas o problema é que você não consegue segurar sua expressão facial de indignação. O taurino é como aquele meme que diz:

“ – A minha boca eu consigo segurar, mas a minha cara é difícil...”

Por isso, hoje alguém vai implicar com sua expressão facial e você precisa manter o controle emocional para não se meter em brigas desnecessárias. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: hoje a quarta-feira estará calma. O problema é que você não aceitará isso e procurará sarna para se coçar. A realidade é que o geminiano não sabe lidar com a tranquilidade e sente necessidade de agitar o ambiente.

Porém geralmente isso causa confusões desnecessárias. Hoje você precisa refletir sobre isso e sobre os problemas que é causado pelo seu temperamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: por uma questão de saúde e de espiritualidade, você precisa substituir o açúcar pelo mel porque ele traz energia e ao mesmo tempo tranquilidade para os cancerianos.

Experimente fazer isso nessa quarta-feira e hoje mesmo você confirmará os bons resultados. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

5 – Leão: hoje você acordará com fraqueza. Por isso faça um exame de sangue logo. Aliás os astros suspeitam que a sua pessoa está com anemia.

Assim procure comer legumes e frutas. Mas, por favor, não siga regimes malucos e nem pule refeições. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

6 – Virgem: brevemente você poderá mudar de residência ou de emprego. Mas não se preocupe porque será uma mudança positiva. Aproveite que quarta-feira é um dia místico e acenda incenso de arruda na sua casa ou no seu trabalho para se proteger contra a inveja.

Pois há invejosos e ciumentos no seu círculo social. Inclusive você já teve revelações em sonhos sobre isso. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

7 – Libra: hoje você voltará com aqueles pensamentos intrusivos sobre a vontade que você tem de fazer harmonização facial, colocação de silicone, lipo e outros procedimentos estéticos desnecessários. Os astros pedem para você tirar esse tipo de pensamento da sua cabeça.

Pois, no seu caso, geralmente procedimentos estéticos são nocivos porque você paga caro e eles nunca saem como a sua pessoa sonhou.

A dica dessa quarta é essa: não busque a aprovação de outras pessoas, principalmente, quando isso envolve beleza. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

8 – Escorpião: hoje você terá sonhos noturnos com uma pessoa mais velha da sua família que já faleceu. Assim preste atenção nos conselhos dela porque ela está protegendo você no além.

Aproveite que quarta-feira é um dia místico para orar em agradecimento aos antepassados. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

9 – Sagitário: quarta-feira é um excelente dia para visitar lugares místicos, orar, agradecer e fazer pedidos. Então passe em algum local esotérico de sua preferência, como: igrejas, templos, casas espirituais ou terreiros.

No amor: a pessoa amada estará muito crítica hoje, por isso não dê bola para reclamações. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: hoje seu carro poderá ter um problema ou o ônibus que você pega poderá estragar. Portanto, tenha paciência. Mesmo assim, aproveite o dia para realizar orações e agradecimentos por tudo de bom que aconteceu com você até hoje. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: hortelã.

11 – Aquário: a quarta-feira está ótima para se conectar com o sobrenatural. Portanto, faça uma oração no seu local de trabalho para ele fique protegido e a concorrência não tente atacar. Aproveite e acenda um incenso de guiné, na sua casa ou no trabalho, para proteção.

Também é importante que o aquariano tenha uma planta chamada guiné na residência e no local de trabalho porque ela tem o poder de proteger o nativo desse signo. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: guiné.

12 – Peixes: o pisciano é místico e inspirado por natureza. Como quarta-feira é um dia esotérico aproveite para atividades nesse sentido como exemplos: jogar tarô, meditar e realizar rituais de purificação espiritual. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.