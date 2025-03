Confira o seu horóscopo de hoje, 19 de março de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: os últimos dias não tem sido fáceis porque você está passando pelo inferno astral que é o período de mais ou menos um mês antes do aniversário. Nessa quarta-feira a magia ideal é para ter dinheiro e prosperidade. Portanto, compre uma vela em forma de trevo de quatro folhas ou de moeda ou de cofre de porquinho, que tem para vender em lojas de artigos religiosos ou com artesãs autônomas. Depois acenda a vela em uma praia ou em um campo de futebol de areia dizendo:

- A prosperidade vem até a mim!

Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

2 – Touro: finalmente você voltou a encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. No amor: no final desse mês de março, fará uma pequena viagem com a pessoa amada e você desconfiará das amigas que ela reencontrará, fato que provocará discussão por ciúmes. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: no trabalho e no hobby você está encontrando o caminho certo. Para encontrar o sucesso mais rápido, faça essa simpatia hoje: compre uma vela colorida em forma de estrela, depois acenda numa praia ou num campo de futebol de areia, dizendo repetidamente a frase:

- Sou o sucesso e já sou famoso!

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: hoje você deverá ir a uma igreja ou a um templo ou a um centro ou a um terreiro. Pois é na quarta-feira que você se liga mais ao espiritual. Aproveite para agradecer e fazer pedidos. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: você anda inseguro na parte do amor. Porém sempre foi atraente e sempre chamou a atenção dos melhores partidos. Mas para aumentar sua segurança, faça a seguinte simpatia: acenda um incenso de canela e tome banho de canela do pescoço para baixo. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

6 - Virgem: a sua pessoa anda insegura no trabalho e no amor. Para aumentar sua autoestima nesse dois setores, ensinarei uma magia para essa quarta: Adquira uma vela de mel e um incenso de mel. Acenda a vela numa praia ou campo de futebol de areia perto da sua casa. Já o incenso você deve acender, discretamente, no trabalho. Após isso tudo melhorará para você. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

7 – Libra: você não aguenta mais conflitos em casa e no trabalho. Portanto ensinarei uma simpatia para ser feita hoje: acenda um incenso de alfazema na sua casa e no trabalho mentalizando paz. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: a sua pessoa deseja algo para trazer autoestima para sua alma e também está sofrendo com distúrbios do sono. Então ensinarei uma simpatia para essa quarta-feira: tome banho da cintura para baixo com sabonete de maracujá. Para se livrar da insônia tome chá ou suco de maracujá antes de dormir, todas as noites, que sua insônia irá embora. Cor: maracujá. Perfume do dia: maracujá.

9 – Sagitário: hoje você sentirá uma atmosfera pesada no ar. Então faça suas orações. Se você ainda não tem violetas na sua janela, já é hora de providenciar. Pois as violetas na janela não deixam que espíritos ruins entrem na sua casa. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: ultimamente as coisas andam enroladas para você na família e no trabalho. Então tome banho com sais de banho de qualquer aroma da cabeça para baixo que muitos encostos sairão. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: você anda inseguro com relação à saúde e ao trabalho. Portanto, no trabalho, acenda um incenso chamado Chama Cliente e em casa acenda um incenso de maçã verde. Também não se esqueça de comer maçã-verde porque fará bem para sua saúde. Cor do dia: verde-claro. Perfume do dia: maçã-verde.

12 – Peixes: invejosos estão tentando prejudicar a sua pessoa e você já percebeu isso. Então, nessa quarta-feira, acenda um incenso de arruda discretamente no seu trabalho e compre um vaso de arruda para colocar na frente da sua casa. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: qualquer aroma floral.