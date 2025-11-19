Confira o seu horóscopo de hoje 19/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: os astros liberaram a feijoada de quarta-feira para você. Aliás quarta costuma ser um dia místico onde há novenas e rituais. Portanto, vá a uma igreja ou templo ou terreiro. Acenda incenso de violeta para transmutação. No amor: não paquere na Internet. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

2 – Touro: dia tenso na família e no trabalho. Aliás, um colega de trabalho está sabotando você e hoje isso ficará evidente. No amor: ande de cabeça erguida se quiser atrair a pessoa ideal. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: se você precisa terminar uma tarefa, então mãos à obra porque o melhor dia é hoje. Aliás nem sempre demorar para fazer algo significa que tudo sairá perfeito. Sem falar que quando demoramos para entregar algo ficamos com fama de preguiçosos e lerdos.

Essa fama prejudica qualquer pessoa principalmente no trabalho e na família. Hoje não jogue em nada, nem na loteria e muito menos no tigrinho. Lembre-se que o dinheiro que você desperdiça em jogos e em diversão pode ser empregado para algo útil e necessário. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

4 – Câncer: pare de sofrer por problemas do passado. Aliás a Lua minguante é ótima para isso. Também pare de se preocupar com a concorrência ou supostos inimigos.

Pois quando você se preocupa demais com a concorrência, se esquece de se aprimorar e de chamar a atenção dos clientes. Essa quarta-feira é excelente para encontrar promoções de frutas e verduras no supermercado. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: pare de exigir dinheiro, presentes e luxo da pessoa amada, que já anda muito sufocada com outros problemas. Não saia para festas, eventos e baladas hoje porque corre o risco de sofrer um acidente ou de ser roubado.

Na família: se você é mãe, hoje é um ótimo dia para comprar o presente de Natal dos seus filhos, em lojas presenciais, porque encontrará promoções. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

6 – Virgem: passar por cima do coleguinha de trabalho ou daquele vizinho que você acha metido gerará karmas pesados. Portanto, coloque a mão na consciência.

Na família: você gosta de ser paparicado pelo companheiro e pelos filhos. Mas você não deve exagerar ao tentar chamar a atenção deles, pois cada um dos seus familiares possui vida própria e não pode dar atenção para você o tempo inteiro. Cor do dia: prata. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: excelente dia para podar árvores e cuidar das suas plantas de casa ou do trabalho. Pois árvores podadas na Lua minguante não crescem com influência das outras Luas e fica menos sensível aos estragos. Se você deseja se livrar de algum vício ou mau hábito comece hoje mesmo. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões estão de olho. Hoje não calce salto alto porque você poderá escorregar na rua ou cair. Por outro lado, você poderá receber um presente inesperado. Hoje a sua pessoa ganhará um elogio de alguém surpreendente. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje evite conversar com parentes e familiares para não entrar em confusões. Também não vale à pena chamar a atenção de nenhum vizinho.

Nessa quarta-feira você apresentará voz rouca, irritação na garganta, tosses e espirros. Não fale ao celular na rua porque os ladrões estão espertos. Tome chá de hortelã, erva-doce e capim-limão. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: se você pretende pedir demissão do emprego ou deixar algum serviço voluntário, essa semana é a ideal por causa da Lua minguante. Mas só deixe seu emprego fixo se tiver um serviço melhor já na manga. Nunca troque o certo pelo duvidoso.

Hoje você terá proposta de ganhar dinheiro fora do horário de trabalho. Então vá em frente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: um prêmio e um reconhecimento estão chegando. Isso vale tanto para o trabalho quanto para a família. Hoje até quem nunca foi amável com você estará simpático e sorridente.

Na família: hoje você sentirá que será avó ou avô, pois uma das suas filhas poderá estar grávida ou um dos seus filhos poderá estar com a parceira gestante. Então vale à pena economizar dinheiro para isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de indisposição e dor de cabeça. Mas nada que um comprimido não resolva. Na família: se você é mãe aproveite para comprar o presente de Natal do seu filho. Pois encontrará promoções somente em lojas físicas. Cor do dia: azul-turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma floral.