Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de abril de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: aproveite o domingo de Páscoa para fazer brincadeiras com as crianças da família e do bairro. Uma brincadeira que elas amarão é: a caça aos ovos.

Nesse jogo, você esconde os ovos de Páscoa pela casa e como pistas pode colocar algodão no meio do caminho pela simular os pelos do coelho da Páscoa. No amor: terá um dia agradável com a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

2 – Touro: hoje receberá visitas chatas e inimigos. Portanto faça muita oração e mantenha o equilíbrio emocional. No amor: a pessoa amada estará escandalosa. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

3 – Gêmeos: aproveite a Páscoa para se fantasiar de coelho e distribuir chocolates para as crianças carentes. Pois isso trará alegria ao se espírito. No amor: a pessoa amada estará doce, porém desconfiada. Cor do dia: chocolate. Perfume do dia: chocolate.

4 – Câncer: receberá visitas de parentes em casa. Mas é preciso orar porque eles podem causar discórdia. No amor: a pessoa amada estará manhosa. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje comerá e beberá bastante. Portanto: cuidado com dor de barriga. No amor: levará bronca da pessoa amada em público. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: flores do campo.

6 – Virgem: aproveite o dia para passar a Páscoa com a família. Não saia hoje à noite porque você corre o risco de acidentes. No amor: receberá mensagens da pessoa amada. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: você fará sucesso no almoço de Páscoa e receberá elogios. Aliás, uma taça de vinho está liberada para depois do almoço. No amor: a pessoa amada fará declarações românticas, poéticas e sensíveis. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

8 – Escorpião: se você fizer o almoço de Páscoa fará sucesso, receberá elogios e conquistará a pessoa amada pelo estômago. Mas à tarde poderá ter um pouco de febre. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: não visite parentes hoje porque você aprontará uma confusão com um final desagradável. Aprenda que você não pode mudar o outro e não tem o direito de se meter na livre arbítrio dele. No amor: a pessoa amada estará irritada. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: aproveite o domingo de Páscoa, portanto, esqueça dos assuntos do trabalho e dos estudos. Apenas, relaxe. No amor: a pessoa amada exigirá atenção. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: o dia está ideal para passeios e viagens curtas. Mas coloque agasalho e se alimente bem. Pois corre o risco de pegar resfriados e gripes. Para combater isso tome vitamina C, chá de erva-doce e capim-limão. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: excelente dia para passar com a família e se divertir com crianças. Mas evite tomar muito Sol e beba muita água, pois corre o risco de desidratação. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.