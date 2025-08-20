Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: excelente dia para praticar esportes podendo ganhar até prêmios. No amor: não tenha relações íntimas com pessoas que você mal conhece, pois corre o risco de ser enganado. Ariano com perfume de cravo sempre fica charmoso. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.
2 – Touro: cuidado para não perder dinheiro comprando bobagens. Acenda incenso de bálsamo para proteção. No amor: evite parceiros dos signos de leão e libra. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: bálsamo.
3 – Gêmeos: quarta-feira é um dia místico, por isso igrejas realizam novenas e seitas fazem rituais nesse dia. Então aproveite para ir em: templos, igrejas ou terreiros. No amor: peça um relacionamento saudável para o universo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.
4 – Câncer: hoje faça orações e pedidos ao universo porque será atendido. No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
5 – Leão: preste atenção aos sinaleiros porque corre o risco de acidentes. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter mais clientes. No amor: não troque de parceiros constantemente porque correrá riscos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.
6 – Virgem: nos últimos dias você anda desanimado com tudo. Portanto, acenda um incenso de bergamota em casa e no serviço. No trabalho e no hobby procure não difamar os concorrentes porque fofoca e intriga geram um karma horrível. No amor: um amor do passado retornará. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: bergamota.
7 – Libra: não pense em fazer cirurgias estéticas e nem lipoaspiração agora porque correrá muitos riscos. No amor: não despreze os pretendentes pobres porque irá se arrepender. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.
8 – Escorpião: hoje você encontrará algo interessante perdido na rua, se não tiver dono, guarde com você. No amor: cuidado com gente de status social elevado que só quer usar você. Acenda incenso de lírio para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: lírio.
9 – Sagitário: hoje assista a uma missa ou a uma novena ou a um culto ou a um ritual porque fará bem à alma. Aliás, quarta-feira é um dia místico. Acenda um incenso de mirra para elevação espiritual. No amor: não pense em terminar o relacionamento agora. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: mirra.
10 – Capricórnio: nessa quarta-feira valerá à pena fazer hora extra. Acenda um incenso chamado Ylang Ylang para se animar. No amor: você anda com a libido baixa, então use um perfume afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.
11 – Aquário: hoje você estará quieto demais sem coragem para fazer algumas coisas. Então acenda um incenso de pitanga para se animar. Aliás, suco de pitanga também ajuda você a enfrentar os problemas diários. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.
12 – Peixes: volte a estudar música e dança ou qualquer atividade ligada às artes. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.