Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio. Portanto cuidado ao se comunicar com as pessoas

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

20/08/2025 - 00h02
1 – Áries: excelente dia para praticar esportes podendo ganhar até prêmios. No amor: não tenha relações íntimas com pessoas que você mal conhece, pois corre o risco de ser enganado. Ariano com perfume de cravo sempre fica charmoso. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: cuidado para não perder dinheiro comprando bobagens. Acenda incenso de bálsamo para proteção. No amor: evite parceiros dos signos de leão e libra. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: bálsamo.

3 – Gêmeos: quarta-feira é um dia místico, por isso igrejas realizam novenas e seitas fazem rituais nesse dia. Então aproveite para ir em: templos, igrejas ou terreiros. No amor: peça um relacionamento saudável para o universo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: hoje faça orações e pedidos ao universo porque será atendido. No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: preste atenção aos sinaleiros porque corre o risco de acidentes. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter mais clientes. No amor: não troque de parceiros constantemente porque correrá riscos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: nos últimos dias você anda desanimado com tudo. Portanto, acenda um incenso de bergamota em casa e no serviço. No trabalho e no hobby procure não difamar os concorrentes porque fofoca e intriga geram um karma horrível. No amor: um amor do passado retornará. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: bergamota.

7 – Libra: não pense em fazer cirurgias estéticas e nem lipoaspiração agora porque correrá muitos riscos. No amor: não despreze os pretendentes pobres porque irá se arrepender. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: hoje você encontrará algo interessante perdido na rua, se não tiver dono, guarde com você. No amor: cuidado com gente de status social elevado que só quer usar você. Acenda incenso de lírio para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: lírio.

9 – Sagitário: hoje assista a uma missa ou a uma novena ou a um culto ou a um ritual porque fará bem à alma. Aliás, quarta-feira é um dia místico. Acenda um incenso de mirra para elevação espiritual. No amor: não pense em terminar o relacionamento agora. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: nessa quarta-feira valerá à pena fazer hora extra. Acenda um incenso chamado Ylang Ylang para se animar. No amor: você anda com a libido baixa, então use um perfume afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.

11 – Aquário: hoje você estará quieto demais sem coragem para fazer algumas coisas. Então acenda um incenso de pitanga para se animar. Aliás, suco de pitanga também ajuda você a enfrentar os problemas diários. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: volte a estudar música e dança ou qualquer atividade ligada às artes. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 15 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o romance está no ar

15/08/2025 00h02

1 – Áries: o ariano é a ovelha colorida da família, pois geralmente sai de casa cedo e se destaca na sociedade. Portanto, não ligue para as críticas negativas dos parentes. No amor: não tente seduzir ninguém nessa sexta-feira porque será cilada. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca. 

2 – Touro: você enfrentará problemas nos dentes e nas gengivas. Portanto tome chá de gengibre. Acender incenso de gengibre também é bom para proteção. No amor: não confie em leoninos e nem em librianos porque geralmente tem conflitos com esses signos. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: raízes aromáticas.

3 – Gêmeos: seu jeito expansivo está incomodando vizinhos puritanos e colegas invejosos. Então acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com arianos e nem com capricornianos porque tem conflitos com esses signos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

4 – Câncer: algum filho ou neto está enfrentando problemas com alcoolismo ou substâncias ilícitas. Os sinais estão claros, mas você não quer enxergar. Para ajudar a tirar as vendas invisíveis acenda um incenso chamado olíbano. No amor: a pessoa amada estará cada vez mais insuportável. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

5 – Leão: hoje se convidarem você para um happy hour, aceite porque fará o maior sucesso. Mas não exagere na bebida porque poderão abusar de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: será paquerado por várias pessoas nessa sexta-feira. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo. 

6 – Virgem: as crianças e adolescentes da sua casa estão sentindo falta da sua companhia. Se puder, traga e leve os pequenos na escola. Também é importante fazer os deveres de casa junto com eles. Pois se isso não acontecer, esses ficarão rebeldes. Aliás, os pequenos precisam do seu apoio e atenção. No amor: não aceite sair com qualquer pessoa hoje, lembre-se de quem você é uma joia preciosa. Cor do dia: ametista. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: se você é mulher, ainda estará no seu período fértil. Na família: parentes idosos estarão cobrando muitas coisas de você e até acusando a sua pessoa de coisas que nunca fez. Portanto acenda um incenso de alfazema. No amor: não se envolva com taurinos porque será uma briga eterna. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: se você deseja engravidar, hoje o dia não está favorável. Aliás, você precisa se alimentar melhor e falar sobre esse sonho para seu parceiro. Fazer orações para Santa Sara Kali também ajuda. Portanto acenda um incenso chamado Santa Sara Kali. No amor: use um perfume chamado Ylang Ylang. Cor do dia: azul. Perfume do dia: Ylang.

9 – Sagitário: não mude de casa, não procure outro emprego e não vá atrás de outro parceiro agora. Pois o período não está favorável. Aliás, você está voltado com os laços que tinha com a família narcisista e o resultado disso será o caos total. Acenda um incenso de alecrim para clarear as ideias. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: infelizmente você está passando uma imagem de arrogância para as pessoas e os astros sabem que isso é injusto. Na saúde: você está com problemas estomacais horríveis e ainda não percebeu. Então tome um chá de boldo. Aliás, também acenda um incenso de boldo porque ele tem o poder de trazer você de volta à realidade. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: nessa sexta-feira você será elogiado por uma celebridade internacional. Aliás, seu trabalho ganhará destaque podendo concorrer até a prêmios. Na saúde: sentirá um pouco de fraqueza, mas continue firme porque você está lutando com bravura nesse aspecto. Acenda um incenso de patchuli. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: fique mais perto dos seus animais de estimação. Pois você precisa deles e eles precisam de você. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Acenda incenso de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosas. Perfume do dia: rosas.

Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a quinta-feira é Júpiter. Portanto é preciso ter cuidado com acidentes

14/08/2025 00h02

1 – Áries: você enfrentará pequenos problemas respiratórios e terá sintomas como tosse. Portanto, tome chá de guaco. No amor: uma pessoa mais velha, porém bem de vida está de olho em você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

2 – Touro: hoje, no seu trabalho, você perderá um documento importante. Portanto, preste atenção. No amor: você está observando demais e agindo pouco. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

3 – Gêmeos: você está agitado demais e sem concentração. Portanto tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não coloque qualquer um na sua casa. Cor do dia: amarelo-queimado. Perfume do dia: camomila.

4 – Câncer: cuidado com a segurança externa do seu trabalho ou da sua casa. Pois um vândalo vai aprontar. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

5 – Leão: hoje não compre nada com PIX porque tentarão dar o golpe. Acenda incenso de azaléa para proteção. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento porque será cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: nessa quinta-feira estará sonolento. Portanto tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: cuidado com elogios falsos de golpistas. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: se você é mulher, hoje estará fértil com perigo de engravidar. Excelente dia para comprar qualquer objeto desde que seja em dinheiro e não em PIX. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado com uma possível gravidez. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: colegas invejosos de trabalho farão intrigas contra você. Portanto acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens que você porque elas aprontarão. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: você está prestes a fazer uma mudança que não é nada favorável. Acenda incenso de citronela para ajudar no raciocínio. Pois a aproximação com sua família não será nada boa. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: citronela.

10 – Capricórnio: hoje filhos, netos e subordinados estarão rebeldes. Portanto use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. Na saúde: coma mais frutas e verduras. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: hoje você terá lucros no trabalho. Mas um cliente tentará passar a perna, portanto, cuidado. Na saúde: você precisa comer alimentos com proteínas e ferro. No amor: um ex está “stalkeando” você. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

