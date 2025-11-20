Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 20/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Júpiter

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

20/11/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje é dia da Consciência Negra. Então como o ariano gosta de Arte, aproveite para conhecer a cultura do povo afro, pois será muito gratificante. No amor: aproveite o dia para conhecer a pessoa amada melhor. Tome um banho com pétalas de orquídea para se sentir mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: hoje terá conflitos familiares e com vizinhos. Mas aproveite o dia para praticar seu hobby predileto. No amor: tenha uma conversa sincera com a pessoa amada. Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para ter coragem de falar tudo o que pensa. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: flor boca-de-leão.

3 – Gêmeos: hoje é dia da Consciência Negra e todo o geminiano é regido por uma entidade anciã chamada Preto Velho. Então reze para seu Preto Velho. No amor: ande de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda perfume de Ylang-Ylang porque é afrodisíaco. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

4 – Câncer: hoje você dará falta de uma peça de roupa em seu armário. Então, procure, pois quando você descobrir onde e com quem essa peça está, será possível desvendar um segredo muito importante. No amor: se a pessoa amada quiser voltar aos estudos, não tenha ciúmes e incentive seu companheiro. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje é dia da consciência negra, portanto pesquise sobre a Mitologia Yorubá. Essa quinta está ideal para você ampliar sua criatividade. Então adquira uma flor chamada boca-de-leão para o seu jardim ou para algum vaso. Pois a flor boca-de-leão, ajuda o leonino a ter mais criatividade, falando as palavras certas nas horas certas. Cor: amarelo. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: você está planejando um segundo emprego. Então precisa ter calma e controlar os orçamentos. Pois enfrentará algumas dificuldades que você nunca planejou. No amor: componha um poema ou uma música para a pessoa amada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: nessa quinta-feira você receberá elogios de familiares e vizinhos. Porém entrará num conflito desnecessário com uma pessoa do signo de touro. No amor: receberá uma surpresa da pessoa amada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje tentarão dar golpes através do celular, portanto, não aperte em qualquer link e não compartilhe códigos. Nessa quinta-feira, você terá vontade de comer uma comida da época da sua infância.

Então, não se reprima e tenha um bom apetite!

Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: toda a quinta-feira é um excelente dia para sagitário porque ela é regida por Júpiter, protetor dos sagitarianos. Hoje, você estará prestes a entrar em contato com uma pessoa que realizará seu sonho de trabalhar no exterior.

Portanto, aceite!

Pois se for trabalhar no exterior, você terá o trabalho de uma vida inteira reconhecido.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

10 - Capricórnio:  Hoje para evitar discussões com vizinhos e problemas com visitas invejosas, coloque um vaso com a planta, conhecida como guiné, ao lado da porta da sua casa. Também tome cuidado com seus bichinhos de estimação, pois um deles poderá sumir. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

11 – Aquário: as chuvas de primavera poderão trazer ou já estão trazendo prejuízos para você ou para pessoas da sua família. Portanto, é preciso tomar alguma atitude antes que a situação piore. No amor: fuja de pessoas ciumentas e controladoras. Cor do dia: marrom. Perfume do dia baunilha.

12 – Peixes: hoje você sentirá vontade de voltar a realizar alguma atividade que a sua pessoa praticava durante a infância ou adolescência.

Portanto, sinta-se livre para essa atividade!

No amor: nessa quinta-feira, a pessoa amada estará calada e indiferente por causa de problemas no trabalho.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: limão.

Confira o seu horóscopo de hoje 18/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a terça é Marte

18/11/2025 00h02

1 – Áries: se você deseja um emprego temporário de Natal esse ano, já mande seus currículos para o comércio, que hoje mesmo você pode conseguir. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado ao conhecer pessoas novas. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: dia agitado com conflitos na família e no trabalho. No amor: evite romances com leoninos. Se você é casado com algum leonino tenha cuidado, pois touro não combina com leão no amor. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje verá um parente de que você não gosta. Portanto, mantenha a calma. Acenda incenso de lavanda para manter a calma. No amor: cuidado com pessoas interesseiras. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: evite discussões desnecessárias. Pois o dia exige memória e concentração no trabalho e na família. Se você é mãe, está na hora de levar os filhos ao médico para fazer consultas de rotina. Excelente dia fazer cirurgias e defumar a casa contra energias negativas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

5 – Leão:  nessa terça-feira de Lua minguante, se você deseja largar algum vício, o dia ideal é hoje. Então procure ajuda imediatamente.

Se você é mãe: cuidado com quem você coloca dentro de casa, fique de olho nos vizinhos e nos conteúdos que as crianças acessam no celular. Aliás, existem aplicativos permitem que as mães monitorem os celulares dos menores. Vale a pena tentar! Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

6 – Virgem: hoje é o dia ideal para fazer banhos de limpeza energética, como por exemplo: banho das sete ervas ou de água azulada do pescoço para baixo.

O problema é que você comanda grupos de voluntariado de forma louvável, mas infelizmente a sua pessoa forma panelinhas quando faz isso e dificilmente aceita novos membros. Essa atitude está sendo notada por pessoas influentes e está prejudicando a sua reputação. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: cuidado ao usar celular na rua ou dentro do carro porque pode ser vítima de assalto. Hoje pode acontecer algum acidente automobilístico com qualquer tipo de automóvel.

Tenha cuidado também ao atravessar a rua. Se você é mãe, também precisa comprar o presente de Natal das crianças agora para não ter problemas depois. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com compras pela Internet e também ao manusear Pix ou cartão de crédito. Pois tentarão dar o golpe. Não clique em qualquer link que aparecer na sua tela.

Alguns familiares estão com dificuldades por causa de tragédias climáticas como por exemplo: tempestades, ventanias e enchentes. Talvez até você precise de ajuda nesse período. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma doce.

9 – Sagitário: hora de cortar conversas com familiares narcisistas e tóxicos porque a Lua minguante, numa terça-feira, ajuda nisso. Não insista em falar com esses parentes novamente porque você se dará muito mal. Faça o tratamento de silêncio e evite contato. No amor: não guarde mágoa de ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: organize as ideias e dê prioridade somente aos sonhos que são possíveis nesse momento. Se você é patrão e deseja demitir um funcionário que você julga desonesto, hoje é o melhor momento porque a Lua minguante ajuda nisso.

Mas se você é colaborador e deseja pedir demissão, essa terça-feira é o dia ideal porque depois você encontrará um emprego muito melhor. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: sua saúde não está recuperada totalmente. Portanto coma: sopa, canja de galinha, legumes e frutas. A insônia continua incomodando você.

Portanto tome chá de erva-cidreira com camomila para dormir melhor. O método de contar carneiros e de ler livros antes de dormir funcionará com você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje faça todos os rituais de banimentos possíveis, como: banhos de limpeza energética e defumações. Enquanto faz esses rituais cante a conhecida música: Vou banindo, que é facilmente encontrada em todas as plataformas. Mas não plante nada na Lua minguante. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

Confira o seu horóscopo de hoje 17/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a segunda-feira é a Lua

17/11/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para fazer faxina tanto em casa quanto no escritório. Hoje acordará com sintomas de resfriados, portanto, tome chá de erva-doce. No amor: não comece relacionamentos hoje. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: dia de tensão familiar e no trabalho. No amor: hoje descobrirá um mistério da pessoa amada. Tome banho com cravo-da-índia para ficar mais sensual. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.

3 – Gêmeos: um objeto poderá quebrar ou estragar hoje em casa ou no trabalho. Cuidado com tempestades para não ter acidentes. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: a mesma pessoa que estava empacando a sua vida, na família ou no trabalho, vai atazanar você novamente. Portanto, mantenha o equilíbrio. No amor: a pessoa amada estará implicante. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

6 – Leão: hoje existirão conflitos com chefes ou clientes ou colegas de trabalho. Por favor, procure ficar em silêncio para não ter problemas maiores. No amor: um ex estará furioso. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: você mudará de casa ou de emprego ou viajará para um local desconhecido. Mas no ambiente novo encontrará coisas estragadas que você mesmo deverá consertar. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: poderá faltar luz na sua casa ou trabalho. Hoje você se sentirá cansado, então chefes e clientes perceberão. No amor: estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

8 – Escorpião: hoje você acordará com sintomas de resfriado e a garganta raspando. Assim, faça gargarejo com malva. No amor: uma pessoa do seu trabalho está fingindo amor por você. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.

9 – Sagitário: você precisa fazer exames e se alimentar melhor porque está com anemia. Tome sopa de feijão com muitos legumes. No amor: você está triste por causa de lembranças traumáticas de ex. Acenda incenso de benjoim para trazer calma. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.

10 – Capricórnio: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria. No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. No amor: um ex está stalkeando você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. Acenda incenso de violeta para harmonia. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

