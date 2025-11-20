Confira o seu horóscopo de hoje, 20/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje é dia da Consciência Negra. Então como o ariano gosta de Arte, aproveite para conhecer a cultura do povo afro, pois será muito gratificante. No amor: aproveite o dia para conhecer a pessoa amada melhor. Tome um banho com pétalas de orquídea para se sentir mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: hoje terá conflitos familiares e com vizinhos. Mas aproveite o dia para praticar seu hobby predileto. No amor: tenha uma conversa sincera com a pessoa amada. Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para ter coragem de falar tudo o que pensa. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: flor boca-de-leão.

3 – Gêmeos: hoje é dia da Consciência Negra e todo o geminiano é regido por uma entidade anciã chamada Preto Velho. Então reze para seu Preto Velho. No amor: ande de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda perfume de Ylang-Ylang porque é afrodisíaco. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

4 – Câncer: hoje você dará falta de uma peça de roupa em seu armário. Então, procure, pois quando você descobrir onde e com quem essa peça está, será possível desvendar um segredo muito importante. No amor: se a pessoa amada quiser voltar aos estudos, não tenha ciúmes e incentive seu companheiro. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje é dia da consciência negra, portanto pesquise sobre a Mitologia Yorubá. Essa quinta está ideal para você ampliar sua criatividade. Então adquira uma flor chamada boca-de-leão para o seu jardim ou para algum vaso. Pois a flor boca-de-leão, ajuda o leonino a ter mais criatividade, falando as palavras certas nas horas certas. Cor: amarelo. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: você está planejando um segundo emprego. Então precisa ter calma e controlar os orçamentos. Pois enfrentará algumas dificuldades que você nunca planejou. No amor: componha um poema ou uma música para a pessoa amada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: nessa quinta-feira você receberá elogios de familiares e vizinhos. Porém entrará num conflito desnecessário com uma pessoa do signo de touro. No amor: receberá uma surpresa da pessoa amada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje tentarão dar golpes através do celular, portanto, não aperte em qualquer link e não compartilhe códigos. Nessa quinta-feira, você terá vontade de comer uma comida da época da sua infância.

Então, não se reprima e tenha um bom apetite!

Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: toda a quinta-feira é um excelente dia para sagitário porque ela é regida por Júpiter, protetor dos sagitarianos. Hoje, você estará prestes a entrar em contato com uma pessoa que realizará seu sonho de trabalhar no exterior.

Portanto, aceite!

Pois se for trabalhar no exterior, você terá o trabalho de uma vida inteira reconhecido.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

10 - Capricórnio: Hoje para evitar discussões com vizinhos e problemas com visitas invejosas, coloque um vaso com a planta, conhecida como guiné, ao lado da porta da sua casa. Também tome cuidado com seus bichinhos de estimação, pois um deles poderá sumir. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

11 – Aquário: as chuvas de primavera poderão trazer ou já estão trazendo prejuízos para você ou para pessoas da sua família. Portanto, é preciso tomar alguma atitude antes que a situação piore. No amor: fuja de pessoas ciumentas e controladoras. Cor do dia: marrom. Perfume do dia baunilha.

12 – Peixes: hoje você sentirá vontade de voltar a realizar alguma atividade que a sua pessoa praticava durante a infância ou adolescência.

Portanto, sinta-se livre para essa atividade!

No amor: nessa quinta-feira, a pessoa amada estará calada e indiferente por causa de problemas no trabalho.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: limão.