Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: antigamente, na crendice popular, as pessoas acreditavam que se chovesse na primeira segunda-feira após a Páscoa seria sinal de sorte. Isso funciona para qualquer ariano hoje. Portanto, se chover será um sinal de sorte. Hoje está ideal para encerrar projetos que estão trazendo prejuízos e relacionamentos abusivos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: hoje estará muito nervoso. Portanto, mantenha a calma. Se quiser encerrar algo, essa segunda-feira é o momento certo. No amor: se você tem algum comércio com a pessoa amada, cuidado, pois você está sendo logrado. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: não comece nenhum projeto ou curso hoje porque a Lua está minguante. Aproveite a segunda-feira para cobrar pessoas que estão devendo para você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: hoje você terá sonhos revelatórios e mediúnicos, portanto, durma com caderno e lápis ao lado para anotar seus sonhos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: cuidado ao andar na rua porque corre risco de acidentes. Hoje é dia de Tiradentes, que morreu enforcado, aposto que isso fez você se lembrar das aulas que enforcou na escola. No amor: um ex ciumento aparecerá.

Portanto, tome cuidado!

Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: na sua casa ou no seu trabalho um objeto quebrará. Na família: um parente idoso voltará a ficar doente. Portanto, tenha fé. No amor: a pessoa amada mandará uma mensagem amorosa. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: você estará com a autoestima baixa e com um pouco de tristeza. Mas estará lindo aos olhos de todos. Então para ficar animado acenda um incenso de alecrim em casa e no trabalho. No amor: a pessoa amada estará rebelde. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: hoje clientes, chefes e professores chamarão a sua atenção. Portanto fique de olho em tudo. Na família: familiares próximos implicarão com você. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

9 – Sagitário: pare de tentar mandar na vida dos familiares. Pois isso além de trazer confusão, deixa um karma enorme. Deixe de se importar com a opinião dos outros porque isso está travando a sua vida. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: pare de exigir demais de todo mundo porque você pode acabar sem ninguém, sem emprego e sem clientes. Aproveite a Lua minguante para colocar a cabeça no lugar. No amor: a pessoa amada está se sentindo abandonada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje você terá excelentes surpresas no trabalho, receberá elogios de chefes e clientes. Mas estará com sintomas de resfriados. Portanto tome chá de hortelã com capim-limão. No amor: um cliente olhará você com paixão. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

12 – Peixes: ótimo dia para sugerir atividades esotéricas no seu ambiente de trabalho. No amor: receberá mensagem de um amor do passado. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.