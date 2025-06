Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: qualquer curso ou workshop ou palestra que você participar hoje será bem aproveitado. Arianos gostam de estudar assuntos que não são comuns e se dão bem com isso. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: dia ideal para terminar relacionamentos com leoninos e geminianos porque a Lua está minguante. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: tentarão sabotar seu hobby. Então preste atenção em todos ao seu redor. Para se proteger acenda um incenso de sálvia branca. No amor: deixe a pessoa amada falar o que quiser. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

4 – Câncer: você tem a impressão de que sua vida não anda, mas ela está acontecendo. Assim para abrir os seus caminhos, acenda um incenso chamado: Abre Caminhos. No amor: ore pela saúde e pelo espírito da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não vá para nenhum evento hoje à noite porque seus inimigos armaram uma cilada para você. No amor: trate de conhecer ou visitar a família da pessoa amada hoje mesmo porque você vai se surpreender. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: se sair hoje à noite correrá os riscos de assaltos ou acidentes. Acenda um incenso de canela para proteção e para seduzir a pessoa amada. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 - Libra: seu bichinho de estimação passará mal hoje. Portanto, leve o animal ao veterinário, pois ele é um anjo que protege a família toda.

No amor: acenda um incenso de mel para adoçar a pessoa amada que anda rabugenta. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

8 – Escorpião: você precisa da energia de um evento infantil hoje que pode ser: festa de aniversário de criança ou festa junina de escola. No amor: acenda um incenso de maçã para seduzir a pessoa amada.

Aliás, também ofereça uma maçã normal ou maçã-do-amor para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: flor da maçã.

9 – Sagitário: você procura uma segunda fonte de renda. Portanto aproveite suas habilidades. Pois você pode fazer: marmitas, salgados, doces, artesanatos e outros mimos artísticos que você sabe confeccionar.

Agora, basta montar seus produtos artesanais e vender. No amor: não brigue com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 – Capricórnio: você precisa fazer Yoga, Meditação e alongamento urgentemente. Mantenha a calma, não brigue com colegas, não grite com clientes e não implique com quem faz serviço voluntário. Acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho para ter harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: excelente dia para participar de eventos porque você precisa ampliar seu networking. Além disso, você precisa se alimentar melhor porque está com sintomas de anemia.

Portanto, prepare ou encomende uma sopa de feijão com: feijão batido no liquidificador, macarrão, legumes e carnes. No amor: não marque encontros em aplicativos de relacionamentos porque é cilada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

12 – Peixes: hoje você poderá achar um objeto perdido na rua, se tiver nome devolva ao dono, mas se não tiver agradeça ao Universo e tome isso como um presente. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.