Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de março de 2025. Leia seu signo.

Astral

A Lua está cheia e o planeta que representa a terça-feira é Marte, portanto os signos precisam evitar conflitos

1 – Áries: hoje você estará um pouco nervoso, então para evitar confusão, use o silêncio no trabalho e se afaste de reuniões sociais só nessa terça. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: nessa terça, você receberá provocações. Mas não revide, pois é isso que seus inimigos querem. Se você é mãe não deixe seus filhos com padrastos e nem perto de outros homens mesmo que sejam conhecidos. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: pessoas gritarão com você na família e no trabalho. Mas mantenha o equilíbrio emocional. Apesar disso, hoje seu trabalho ganhará um destaque de sucesso.

Mas acenda incenso de alfazema, em casa e no trabalho, para acalmar os ânimos. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

4 – Câncer: nessa terça você estará muito rancoroso lembrando de pessoas que prejudicaram você no passado. Então você precisa tirar gente ruim e situações de derrota do passado da sua cabeça, pois isso causa depressão e deixa você doente.

Em vez de pensar no prejuízo do passado, pense em tudo de bom que você conquistou até agora. Hoje um filho tentará tirar a sua pessoa do sério, mas mantenha sua autoridade de mãe ou pai e use o método do diálogo. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: nesse terça os clientes e vizinhos se encantarão por você. No amor: um colega de trabalho ou vizinho está apaixonado por você e hoje deixará isso bem claro. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

6 - Virgem: se você começou a namorar esse ano, então tome cuidado porque essa pessoa só quer se aproveitar de você. Aliás, você está pensando em se mudar de bairro ou cidade por conta desse seu novo namorado. Porém, abra os olhos porque ele deseja dar um golpe.

Na família: um parente idoso continua doente e seus filhos estão clamando por sua atenção. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: nessa terça acontecerão conflitos com clientes, chefes e colegas. Portanto, mantenha a calma. Hoje você estará também com problemas no aparelho digestivo. Portanto tome chás de: boldo, carqueja e losna, que são amargos, porém trazem resultados. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 – Escorpião: hoje você acordará com sintomas de resfriados. Portanto tome chá de: erva-doce ou hortelã. No amor: um colega de trabalho ou de escola irá cortejar você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

9 – Sagitário: nessa terça, você acordará espirrando e tossindo. Portanto tome chá de capim-limão. Não insista em ter contato com parentes que são tóxicos. Portanto não telefone mais para eles e se liberte. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: hoje você terá problemas com um aparelho no trabalho ou em casa. Nessa terça, não empreste dinheiro aos seus amigos porque eles não pagarão. Cuidado com picadas de aranha-marrom, escorpião e mosquito da dengue. Cor do dia: pink. Perfume do dia: qualquer aroma adocicado.

11 – Aquário: nessa terça, um colega ou cliente discutirá com você sem razão. Portanto, mantenha a calma. Além disso, sua garganta estará raspando. Portanto faça um gargarejo com malva. No amor: hoje receberá declaração de amor de um freguês. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

12 – Peixes: vizinhos ou colegas barulhentos tentarão tirar sua paz de espírito. Portanto, mantenha a calma. No trabalho: um colega tentará sabotar você. Assim, preste atenção a tudo ao seu redor. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.