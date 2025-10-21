Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje se levantará com sintomas de resfriados e coriza no nariz. Portanto, tome chá de erva-doce ou hortelã. Acenda um incenso de erva-doce para ter disposição. No amor: você está chamado a atenção de pretendentes no bairro. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: hoje terá conflitos com chefes e colegas de trabalho. Acenda incenso de lavanda para acalmar os nervos. No amor: o amor que você acha ser não correspondido, no fundo é recíproco. Acenda incenso de flor de lilac para proteção. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: cuidado com exageros alimentares principalmente com os doces. Pois sua taxa de açúcar aumentou e poderá sentir as consequências. Pois na parte estética, um excesso de gordura já está à vista. Para diminuir a saciedade use incenso de patchuli. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma coisa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: infelizmente você pegou tarefas demais, então precisa se organizar para cumprir todos os seus compromissos. Na família: se você é mãe observe melhor seu filho porque ele está com depressão ou tristeza. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: nessa terça-feira receberá críticas negativas, principalmente, com relação ao trabalho e ao hobby. Mas não se abale porque essas pessoas são invejosas. Porém deverá ter cuidado com colegas de trabalho. No amor: seu relacionamento tem tudo para dar certo. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: Hoje os invejosos se manifestarão. Pois no trabalho ou na escola novamente tentarão provocar você. Mas não revide e avise às autoridades competentes. Para se proteger da inveja amarre um laço vermelho na bolsa ou no pulso. No amor: sinta-se livre para viver um amor do passado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: amora.

7 – Libra: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. No amor: um ex está perseguindo você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: excelente dia para começar um novo curso ou uma carreira artística. No amor: siga os conselhos das mulheres mais velhas da sua família. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: flor de fúcsia.

9 – Sagitário: não discuta com familiares e respeite o jeito deles de viver. Pois tentar mudar o outro não adianta, além de ser muito estressante. No amor: não despreze pretendentes pela classe social. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: nessa terça você acordará com rancor de pessoas que prejudicaram você no passado. Mas lembre-se dos ditados populares:

“ Águas passadas não movem moinhos.”

“ Esquecer os prejuízos de ontem é plantar sucesso para amanhã. “

“ O rancor é tomar veneno esperando que o outro morra.”

Realmente é difícil esquecer as violências do passado. Portanto, hoje é um excelente dia para buscar ajuda na terapia.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você está se esforçando no trabalho e como recompensa o dinheiro está entrando muito esse mês. Mas saiba com investir e tenha cuidado com sócios porque eles tentarão passar a perna em você. No amor: receberá mensagens românticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.