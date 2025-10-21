Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a terça-feira é Marte

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

21/10/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje se levantará com sintomas de resfriados e coriza no nariz. Portanto, tome chá de erva-doce ou hortelã. Acenda um incenso de erva-doce para ter disposição. No amor: você está chamado a atenção de pretendentes no bairro. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: hoje terá conflitos com chefes e colegas de trabalho. Acenda incenso de lavanda para acalmar os nervos. No amor: o amor que você acha ser não correspondido, no fundo é recíproco. Acenda incenso de flor de lilac para proteção. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: cuidado com exageros alimentares principalmente com os doces. Pois sua taxa de açúcar aumentou e poderá sentir as consequências. Pois na parte estética, um excesso de gordura já está à vista. Para diminuir a saciedade use incenso de patchuli. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma coisa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: infelizmente você pegou tarefas demais, então precisa se organizar para cumprir todos os seus compromissos. Na família: se você é mãe observe melhor seu filho porque ele está com depressão ou tristeza. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: nessa terça-feira receberá críticas negativas, principalmente, com relação ao trabalho e ao hobby. Mas não se abale porque essas pessoas são invejosas. Porém deverá ter cuidado com colegas de trabalho. No amor: seu relacionamento tem tudo para dar certo. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: Hoje os invejosos se manifestarão. Pois no trabalho ou na escola novamente tentarão provocar você. Mas não revide e avise às autoridades competentes. Para se proteger da inveja amarre um laço vermelho na bolsa ou no pulso. No amor: sinta-se livre para viver um amor do passado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: amora.

7 – Libra: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. No amor: um ex está perseguindo você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: excelente dia para começar um novo curso ou uma carreira artística. No amor: siga os conselhos das mulheres mais velhas da sua família. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: flor de fúcsia.

9 – Sagitário: não discuta com familiares e respeite o jeito deles de viver. Pois tentar mudar o outro não adianta, além de ser muito estressante. No amor: não despreze pretendentes pela classe social. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: nessa terça você acordará com rancor de pessoas que prejudicaram você no passado. Mas lembre-se dos ditados populares:

“ Águas passadas não movem moinhos.”

“ Esquecer os prejuízos de ontem é plantar sucesso para amanhã.  “

“ O rancor é tomar veneno esperando que o outro morra.”

Realmente é difícil esquecer as violências do passado. Portanto, hoje é um excelente dia para buscar ajuda na terapia.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você está se esforçando no trabalho e como recompensa o dinheiro está entrando muito esse mês. Mas saiba com investir e tenha cuidado com sócios porque eles tentarão passar a perna em você. No amor: receberá mensagens românticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

Confira o seu horóscopo de hoje, 17 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a sexta é Vênus

17/10/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para sair de empregos abusivos ou atividades que você não suporta mais. Porém, lembre-se: só faça isso se tiver outro emprego ou serviço à vista.

No amor: ótimo dia para se livrar de relacionamentos abusivos. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: margarida.

2 – Touro: você está exagerando nos hábitos alimentares. Mas não pense em regimes malucos e muito menos em cirurgias estéticas. Pois você precisa fazer mais exercícios físicos, comer frutas e verduras.

Além disso, tome chá de hibisco para controlar a ansiedade. Acender um incenso de hibisco também fará bem. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

3 – Gêmeos: você está trabalhando com ânimo e força total nos projetos antigos e iniciando trabalhos novos. Mas, às vezes, você se sente inseguro, sem saber se vai dar conta. Os astros dizem para você seguir em frente e não desanimar. Assim coloque canela em suas sobremesas. Também acenda um incenso de canela em casa e no trabalho. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: essa sexta-feira de Lua minguante está ideal para concluir trabalhos que ficaram pendentes. No amor: sinta-se livre para se declarar para um inimigo do seu amigo de infância. Afinal, a gente não escolhe de quem vai gostar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: amigos com quem você desfez amizade no passado, são aqueles que estão ajudando você agora no emprego, no hobby e até na vida amorosa. No amor: no momento, você está encontrando um novo amor no seu hobby. Acenda incenso de benjoin para afastar a inveja da sua vida amorosa. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: benjoin.

6 – Virgem: seu hobby e seu trabalho ganharão destaque na mídia nacional e internacional. Na família: converse mais com seus filhos ou netos porque eles estão com um comportamento mais retraído. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas e sim por causa das posições dos astros. Existem vizinhos e colegas de trabalhos invejosos.

Portanto, se você não tiver animais em casa, coloque um vaso com uma planta chamada, comigo-ninguém-pode, na entrada da sua casa e do seu trabalho. No amor: não se envolva com ninguém comprometido. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: não saia hoje à noite porque você correrá riscos. No trabalho: não arranje mais confusão com geminianos porque quem perderá será você. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma suposta traição. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: você precisa se dedicar mais ao trabalho em vez de reclamar do dinheiro que recebe. Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, em casa e no ambiente de trabalho. Pare de se meter na vida de familiares e vizinhos porque isso trava sua prosperidade.

Assim coloque um vaso de uma planta chamada guiné na porta da sua casa para proteção. Também acenda incensos de guiné. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flor de guiné.

10 – Capricórnio: hoje você precisa “sextar”, sair com amigos da escola ou do trabalho para relaxar. Mas não beba bebidas alcóolicas, os resto está liberado. No amor: hoje vá a um local diferente com a pessoa amada para quebrar a rotina. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

11 – Aquário: hoje lucrará no emprego. Mas isso atrairá inveja. Portanto, acenda incenso de arruda e tenha um vaso de arruda no seu trabalho e em casa para proteção. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores do campo.

12 – Peixes: você anda cansado e desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Também é recomendável plantar alecrim no quintal de casa ou ter um vaso com essa planta no trabalho.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada, nessa sexta-feira, pois isso pode salvar o seu relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

Horóscopo para 16 de Outubro, Quinta-Feira. Confira o seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a quinta-feira é Júpiter

16/10/2025 00h02

1 – Áries: cuidado ao atravessar as ruas, pois há risco de acidentes. Também não coma alimentos duros, pois seus dentes estarão sensíveis hoje. No amor: a pessoa amada estará amarga com você, portanto acenda incenso de mel e tome banho com mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

2 – Touro: não se preocupe com o peso, pois o maior prazer desses últimos dias será uma refeição saborosa. No amor: tente conhecer a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia orquídea.

3 – Gêmeos: hoje familiares provocarão você, mas não reaja e procure se afastar. No amor: pessoas comprometidas se aproximarão de você, mas se afaste porque isso é um perigo. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: alguns familiares querem destruir seus sonhos, mas continue lutando. No amor: seu parceiro está enganando você na parte financeira. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: feche bem as portas e janelas da sua casa porque os ladrões não dormem. Já, no trabalho, preste atenção nas câmeras de segurança e nos pagamentos feitos com PIX. Para proteção acenda um incenso de gardênia. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: você está agindo de forma irresponsável e precisa se preocupar com o futuro. Portanto, pare com gastos desnecessários e economize. No amor: a pessoa amada está abrindo os olhos para seus deslizes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: petúnia.

7 – Libra: você estará com um pouco de depressão. Assim para expulsar a tristeza acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Na família: seu filho ou neto pode se machucar na escola, portanto aconselhe a criança ou adolescente para evitar acidentes. No amor: a pessoa amada fará um convite especial para o final de semana. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: hoje até seus familiares e chefes ficarão preocupados com seus gastos desnecessários. Portanto, trate de economizar porque no futuro precisará de reservas econômicas. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: você está com preocupação excessiva com o futuro. Os astros dizem que essa preocupação toda é desnecessária. Pois você não passará necessidade na velhice. No amor: a pessoa amada está pirando com essas suas preocupações desnecessárias com o futuro. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no seu trabalho. No amor: você precisa ser mais carinhoso com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: terá problemas com chefes ou clientes. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: um freguês está interessado em você. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para se expressar melhor no amor. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: boca-de-leão.

12 – Peixes: hoje você estará inspirado pela sabedoria. Então receberá elogios de: chefes e clientes. No amor: um vizinho mandará uma mensagem quente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

