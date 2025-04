Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: fique preparado para realizar simpatias de São Jorge amanhã. Mas tem uma simpatia que você pode fazer hoje: pegue duas espadas de São Jorge, cruze elas em seu peito dizendo quantas vezes quiser:

“- São Jorge me proteja da inveja e da maldade.”

No amor: hoje tome cuidado com pessoas interesseiras.

Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: não ceda às pressões de familiares narcisistas. Mas também não precisa fazer guerra com ninguém. Por enquanto finja que concorda, mas continue fazendo o que ama, mas com as cortinas fechadas. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: pessoas encrenqueiras querem fazer intriga entre você e seus colaboradores. Portanto, não caia nessa armadilha. No amor: a pessoa amada estará indiferente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: pare de lembrar de coisas ruins que aconteceram há muitos anos atrás, pois isso está travando a sua vida. Na família: haverá discussão com familiares. No amor: um amor do passado mandará uma mensagem. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: cuidado com picadas de aranhas, escorpiões e mosquitos. Na família: terá conflito com filhos ou netos porque eles querem mais atenção. No amor: não saia com alguém comprometido porque se dará mal. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: uma pessoa idosa da sua vida voltará a passar mal. Não deixe seus filhos ou netos sozinhos porque vizinhos com péssimas intenções estão de olho neles. No amor: você está saindo com um admirador e ainda não se tocou. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: pessoas dirão que se você se arruma de forma exagerada. Mas não ligue para elas. No amor: a pessoa amada falará que você gasta demais e ela estará com razão. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: hoje receberá uma encomenda desagradável. Na família: familiares farão críticas negativas, mas não leve a sério. No amor: uma taça de vinho com a pessoa amada será uma boa ideia. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

9 – Sagitário: afaste-se de familiares narcisistas. Pare de implicar com os vizinhos. Lembre-se de que você não pode mudar o outro. Procure vestir roupas coloridas para o dia ficar alegre e leve. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

10 - Capricórnio: você está exigindo demais das pessoas e todos ao seu redor já perceberam. Portanto mude seu comportamento para não ficar com fama de chato. No amor: se você não der atenção ao seu companheiro, ele poderá ir embora. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: nessa terça-feira familiares, conhecidos e vizinhos tentarão confusões com você. Mas não caia na onda deles. Realize aquela saída elegante que só os aquarianos sabem fazer. No amor: um amor antigo está de olho em você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: se você é uma mulher jovem do signo de peixes está sofrendo de cólicas menstruais e TPM. Portanto passe a tomar chá de prímula porque o resultado será maravilhoso. No amor: vários pretendentes estão de olho em você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.