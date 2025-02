Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: aproveite o dia para visitar amigos, assistir palestras, ir ao teatro e cinema. Pois o sábado favorecerá o ariano em todas as atividades culturais.

No amor: faça passeios culturais com a pessoa amada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: você está exausto e deve aproveitar o final de semana para descansar e dormir. No amor: durma de conchinha com a pessoa amada pela tarde. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: evite sair para boates e baladas pois nesses lugares você verá inimigos e pode rolar confusão. Não beba antes de dirigir.

No amor: tenha uma tarde suave com a pessoa amada em casa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: o dia está perfeito para passear em parques sozinho, com a pessoa amada ou com os filhos. Hoje é um excelente dia para mostrar aos filhos a importância da natureza. Cor do dia: celeste. :Perfume do dia musk.

5 – Leão: hoje existirão brigas com filhos porque eles querem ir aos lugares que você não aprova. Então imponha sua autoridade de mãe.

No amor: excelente dia para discutir a relação com a pessoa amada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: a situação está turbulenta no lar. Se você é mãe, um dos seus filhos apresentará sintomas de gripe. No amor: evite discutir com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: mirra.

7 – Libra: hoje você discutirá com um dos filhos porque ele trará namorado para dormir em casa. Então, se você está incomodada com a situação, precisa se impor porque a casa é sua.

No amor: a pessoa amada sairá para se divertir sozinha e você se sentirá incomodada.

8 – Escorpião: se você for a uma balada ou festa hoje, seu ex ciumento estará presente. Portanto, cuidado. Também evite calçados com salto alto porque há riscos de acidentes. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: dia ideal para fazer exercícios físicos como: caminhada, corrida e esportes em grupo. Pois seu corpo e sua alma pedem isso. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: jasmim.

10 - Capricórnio: se você trabalha no comércio, hoje as vendas estarão a todo o vapor, pois lucrará bastante. No amor: prepare-se porque hoje a pessoa amada fará cobranças. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje você será convidado para alguma festa de aniversário. Então aproveite a oportunidade. No amor: você receberá mensagens de quem menos espera. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

12 – Peixes: aproveite o dia para realizar brincadeiras, da sua época de infância, com crianças, por exemplo: amarelinha, pique-pega, esconde-esconde, cabra-cega, etc. Pois isso fará bem para sua alma. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.