Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: vá a uma festa junina hoje porque fará um excelente networking e encontrará, sem querer, amigos de longa data. No amor: não fique com ninguém depois de tomar quentão ou qualquer bebida alcóolica. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: nos últimos dias você tem experimentado coisas novas e se surpreendeu com isso. A rotina é importante para o taurino, mas adquirir conhecimentos novos e adotar hábitos diferentes fazem parte do Universo. No amor: nada de se envolver com leoninos e geminianos romanticamente, pois quem acaba se dando mal é você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: você precisa da energia de um evento infantil hoje que pode ser: festa de aniversário de criança ou festa junina de escola. No amor: coloque uma peça íntima sensual e surpreenda a pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: você precisa relaxar. Portanto faça essas atividades: Yoga, Meditação e alongamento. No amor: evite conflitos com a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você precisa fazer um passeio em família, que pode ser em algum parque ou até mesmo em alguma festa junina. No amor: não marque encontro em aplicativo de relacionamento porque é cilada.

6 – Virgem: seus filhos ou netos querem passear com você no domingo. No amor: ofereça um lanche para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: gardênia.

7 - Libra: vá ao evento que você desejar hoje porque você será a rainha da festa. No amor: um ex ciumento voltará a perseguir você. Portanto, cuidado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: familiares mais velhos brigarão com você. No amor: passeie de mãos dadas, em algum parque, com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: prata. Perfume do dia: âmbar.

9 – Sagitário: fazer um serviço extra no domingo é a solução que você precisa para seu bolso. No amor: respeite os hábitos e os animais de estimação da pessoa amada. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: se o ambiente está hostil em casa, verifique se não existe um vaso com espada-de-são-jorge dentro da residência. Pois esse tipo de planta só pode ficar no jardim ou no quintal porque dentro de casa pode provocar brigas. Para ter harmonia no lar, tenha um lírio da paz na sala. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

11 – Aquário: dia ideal para passeios educativos e culturais. Hoje, mesmo que você não seja cantor profissional, terá a necessidade de soltar a voz em público. Então um karaokê com amigos será um passeio divertido. No amor: se deseja atrair alguém com suas características, acenda um incenso de maçã. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da maçã.

12 – Peixes: ligue o rádio em qualquer estação aleatória e a primeira música que tocar terá um recado importante para você. No amor: faça um jantar especial, com uma taça de vinho, para a pessoa amada e deixe o resto com o destino. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.