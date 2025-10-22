Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

22/10/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: a quarta-feira é um dia espiritual, tanto que templos possuem novenas e rituais nesse dia. Aproveite a quarta-feira para frequentar esses lugares místicos. No amor: busque só parceiros que tem a mesma visão da vida que você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

2 – Touro: as coisas ainda estão nervosas no seu trabalho. Então tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não é errado tentar apurar as ideias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: se tiver algo entalado na sua garganta, fale hoje porque não existirão riscos de confusões. No amor: a pessoa amada está sendo desleal com você na sua frente. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: para expulsar a inveja da sua casa e do seu trabalho, coloque um vaso de pimenteira na frente da sua residência e na porta da sua empresa. Se a pimenteira secar é sinal de que a inveja estava forte demais e passou tudo para a planta em vez de atingir você. No amor: receberá um presente inesperado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: para afastar a inveja, no trabalho e na vizinhança, use incenso de arruda no lar e no trabalho. Na família: um dos filhos terá problemas na escola e grande parte disso é por causa de olho gordo. No amor: alguém que você deseja conversar, se afastará por culpa de fofocas. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: sua família está sendo atacada por forças sobrenaturais e você já percebeu isso. Então acenda um incenso de sálvia branca no seu lar. No amor: a pessoa amada poderá pegar resfriado. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: sálvia.

7 – Libra: infelizmente você voltou com a ideia de fazer regimes malucos e operações estéticas. Mas os astros avisam que tudo isso é arriscado e que esses procedimentos farão mal a sua saúde. Porém você pode manter a beleza através de exercícios físicos e incenso de patchuli, que controla a compulsão alimentar e a ansiedade. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões e clientes chamarão a sua atenção. Mas o problema é que você anda sobrecarregado porque pegou tarefas demais. Então acenda um incenso de sândalo para ajudar nessa fase complicada. No amor: a pessoa amada está vendo o seu esforço no trabalho e fará uma surpresa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: quarta-feira é o dia ideal para o sagitariano frequentar locais como: igreja, templo, terreiro ou qualquer lugar sagrado. Também é o melhor dia para orar pelos antepassados e pela transmutação das coisas. Por isso acenda um incenso de violeta e cultive violetas na suas janelas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: o ônibus que você costuma pegar poderá ter problemas na rua ou o carro que você usa poderá ter problemas mecânicos.

Portanto, cuidado!

No amor: você está sendo “stalkeado” por um ex ciumento.

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11 – Aquário: você está sobrecarregado e cansado. Mas o importante é que está ganhando dinheiro. Acenda incenso de pitanga para renovar as energias. Aliás, suco de pitanga também faz bem. No amor: receberá mensagens amorosas de estranhos. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: hoje chefes, patrões, clientes e colegas chamarão a sua atenção. No amor: um ex está de olho em você virtualmente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege o sábado é Saturno

18/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: não saia hoje à noite porque haverá uma cilada contra você. Na saúde: sua garganta estará estranha, portanto, tome chá de gengibre. No amor: um amor do passado entrará em contato hoje, mas ele só quer incomodar. Portanto, acenda incenso de gengibre para proteção. Cor: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: aproveite o sábado para descansar porque a semana que vem estará cheia de trabalho e rivalidade entre colegas. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: não aceite convites de estranhos para sair porque será uma armadilha. Hoje evite assuntos polêmicos, pois as pessoas estão à flor da pele. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: só colabore com as pessoas que já ajudaram você para não sentir a ingratidão. No amor: exija disciplina da pessoa amada ou ela acabará com sua vida financeira. Tome banho com cravo-da-índia para proteção. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: bordô.

5 – Leão: tente não sentir mais rancor das criaturas que fizeram maldades com você no passado, pois pessoas boas querem apoiar seus projetos. Mas você precisa dar atenção a elas. No amor: um passeio com a pessoa amada fará bem ao espírito. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: seus filhos precisam de sua atenção nesse final de semana. Aliás, eles estão rebeldes porque querem chamar a sua atenção. Então ao invés de baladas, escolha seus filhos. No amor: um passeio em família com a pessoa amada esclarecerá muitas coisas. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: hoje não marque encontros, por aplicativos de relacionamento, porque o perigo está no ar. Na família: receberá uma visita desagradável. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: suas atividades culturais continuam fazendo sucesso. Mas alguns erros seus virão à tona logo. No trabalho: hoje você estará muito sonolento, portanto, tome uma xícara de café. Na família: seus filhos querem passear e brincar com você nesse final de semana. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

9 – Sagitário: se for convidado para trabalhar nesse sábado, aceite. Pois fará bem para o corpo e para a alma. No amor: não grite com a pessoa amada. Acenda incenso de violeta para manter a calma. Lembre-se: tudo na vida se transforma e se transmuta. No amor: tome banho com pétalas de violeta para se curar dos amores passados. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: só uma atitude é capaz de regular seu sono:

- Pare de pensar que dormir é perda de tempo!

Pois dormir é uma atividade essencial ao ser humano.

No amor: reserve tempo para a pessoa amada.

Cor dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: se trabalhar no sábado, lucrará bastante hoje. Chegou a hora de esquecer a diversão e focar somente no trabalho. No amor: um ex está stalkeando você. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: você precisa da energia de festa de criança. Portanto, vá a uma festa de aniversário infantil. No amor: participe do hobby da pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 17 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a sexta é Vênus

17/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: excelente dia para sair de empregos abusivos ou atividades que você não suporta mais. Porém, lembre-se: só faça isso se tiver outro emprego ou serviço à vista.

No amor: ótimo dia para se livrar de relacionamentos abusivos. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: margarida.

2 – Touro: você está exagerando nos hábitos alimentares. Mas não pense em regimes malucos e muito menos em cirurgias estéticas. Pois você precisa fazer mais exercícios físicos, comer frutas e verduras.

Além disso, tome chá de hibisco para controlar a ansiedade. Acender um incenso de hibisco também fará bem. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

3 – Gêmeos: você está trabalhando com ânimo e força total nos projetos antigos e iniciando trabalhos novos. Mas, às vezes, você se sente inseguro, sem saber se vai dar conta. Os astros dizem para você seguir em frente e não desanimar. Assim coloque canela em suas sobremesas. Também acenda um incenso de canela em casa e no trabalho. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: essa sexta-feira de Lua minguante está ideal para concluir trabalhos que ficaram pendentes. No amor: sinta-se livre para se declarar para um inimigo do seu amigo de infância. Afinal, a gente não escolhe de quem vai gostar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: amigos com quem você desfez amizade no passado, são aqueles que estão ajudando você agora no emprego, no hobby e até na vida amorosa. No amor: no momento, você está encontrando um novo amor no seu hobby. Acenda incenso de benjoin para afastar a inveja da sua vida amorosa. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: benjoin.

6 – Virgem: seu hobby e seu trabalho ganharão destaque na mídia nacional e internacional. Na família: converse mais com seus filhos ou netos porque eles estão com um comportamento mais retraído. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas e sim por causa das posições dos astros. Existem vizinhos e colegas de trabalhos invejosos.

Portanto, se você não tiver animais em casa, coloque um vaso com uma planta chamada, comigo-ninguém-pode, na entrada da sua casa e do seu trabalho. No amor: não se envolva com ninguém comprometido. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: não saia hoje à noite porque você correrá riscos. No trabalho: não arranje mais confusão com geminianos porque quem perderá será você. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma suposta traição. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: você precisa se dedicar mais ao trabalho em vez de reclamar do dinheiro que recebe. Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, em casa e no ambiente de trabalho. Pare de se meter na vida de familiares e vizinhos porque isso trava sua prosperidade.

Assim coloque um vaso de uma planta chamada guiné na porta da sua casa para proteção. Também acenda incensos de guiné. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flor de guiné.

10 – Capricórnio: hoje você precisa “sextar”, sair com amigos da escola ou do trabalho para relaxar. Mas não beba bebidas alcóolicas, os resto está liberado. No amor: hoje vá a um local diferente com a pessoa amada para quebrar a rotina. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

11 – Aquário: hoje lucrará no emprego. Mas isso atrairá inveja. Portanto, acenda incenso de arruda e tenha um vaso de arruda no seu trabalho e em casa para proteção. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores do campo.

12 – Peixes: você anda cansado e desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Também é recomendável plantar alecrim no quintal de casa ou ter um vaso com essa planta no trabalho.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada, nessa sexta-feira, pois isso pode salvar o seu relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)
Economia

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

5

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 2 dias

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público