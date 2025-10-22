Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: a quarta-feira é um dia espiritual, tanto que templos possuem novenas e rituais nesse dia. Aproveite a quarta-feira para frequentar esses lugares místicos. No amor: busque só parceiros que tem a mesma visão da vida que você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

2 – Touro: as coisas ainda estão nervosas no seu trabalho. Então tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não é errado tentar apurar as ideias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: se tiver algo entalado na sua garganta, fale hoje porque não existirão riscos de confusões. No amor: a pessoa amada está sendo desleal com você na sua frente. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: para expulsar a inveja da sua casa e do seu trabalho, coloque um vaso de pimenteira na frente da sua residência e na porta da sua empresa. Se a pimenteira secar é sinal de que a inveja estava forte demais e passou tudo para a planta em vez de atingir você. No amor: receberá um presente inesperado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: para afastar a inveja, no trabalho e na vizinhança, use incenso de arruda no lar e no trabalho. Na família: um dos filhos terá problemas na escola e grande parte disso é por causa de olho gordo. No amor: alguém que você deseja conversar, se afastará por culpa de fofocas. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: sua família está sendo atacada por forças sobrenaturais e você já percebeu isso. Então acenda um incenso de sálvia branca no seu lar. No amor: a pessoa amada poderá pegar resfriado. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: sálvia.

7 – Libra: infelizmente você voltou com a ideia de fazer regimes malucos e operações estéticas. Mas os astros avisam que tudo isso é arriscado e que esses procedimentos farão mal a sua saúde. Porém você pode manter a beleza através de exercícios físicos e incenso de patchuli, que controla a compulsão alimentar e a ansiedade. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões e clientes chamarão a sua atenção. Mas o problema é que você anda sobrecarregado porque pegou tarefas demais. Então acenda um incenso de sândalo para ajudar nessa fase complicada. No amor: a pessoa amada está vendo o seu esforço no trabalho e fará uma surpresa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: quarta-feira é o dia ideal para o sagitariano frequentar locais como: igreja, templo, terreiro ou qualquer lugar sagrado. Também é o melhor dia para orar pelos antepassados e pela transmutação das coisas. Por isso acenda um incenso de violeta e cultive violetas na suas janelas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: o ônibus que você costuma pegar poderá ter problemas na rua ou o carro que você usa poderá ter problemas mecânicos.

Portanto, cuidado!

No amor: você está sendo “stalkeado” por um ex ciumento.

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11 – Aquário: você está sobrecarregado e cansado. Mas o importante é que está ganhando dinheiro. Acenda incenso de pitanga para renovar as energias. Aliás, suco de pitanga também faz bem. No amor: receberá mensagens amorosas de estranhos. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: hoje chefes, patrões, clientes e colegas chamarão a sua atenção. No amor: um ex está de olho em você virtualmente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.