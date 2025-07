Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: poderá ter algum problema na área dentária. Hoje acordará tossindo e com a garganta raspando. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: não alimente falsas esperanças. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

2 – Touro: pare de contar piadas e fazer gracinhas no ambiente de trabalho porque se dará mal. No amor: antes de se interessar em alguém, saiba que tudo deve ser conquistado. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

3 – Gêmeos: controle seu jeito expansivo porque estamos em Mercúrio retrógrado. Aliás, pessoas amargas atacarão você hoje. Portanto acenda incenso de mel. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: excelente dia para o canceriano fazer orações e pedidos. No amor: a pessoa amada estará azeda. Portanto, acenda um incenso de canela. Também adicione canela na sobremesa da pessoa amada para que ela não fique tão braba. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: hoje você perderá algo importante no seu trabalho. Portanto, preste atenção. No amor: controle a sua libido, pois você corre o risco até de ser preso por causa disso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: estamos na época da florada da cerejeiras. Portanto visite uma cerejeira em flor da sua cidade porque fará bem para a sua alma. Para ter proteção no trabalho e no lar acenda incenso de flor de cerejeira. No amor: ande de mãos dadas com a pessoa amada. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

7 – Libra: cuidado com assaltos e roubos. No trabalho: haverá intriga por causa de inveja. Então acenda um incenso de arruda. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: tífani. Perfumem do dia: gardênia.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: não se declare porque levará um fora. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: poderá ser convidado para trabalhar ou estudar no exterior, portanto, aceite. No amor: ignore os gritos da pessoa amada. Acenda incenso de lavanda para conseguir equilíbrio. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: excelente dia para a prática de esportes, onde poderá ganhar até prêmios. Porém terá pequenos conflitos em família. Então para ter harmonia em casa e atrair a pessoa certa para o amor acenda um incenso de patchuli. Cor do dia: carmim. Incenso do dia: patchuli.

11- Aquário: tentarão passar golpes envolvendo Pix, portanto cuidado. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. No amor: receberá mensagens amorosas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

12 – Peixes: hoje não force a coluna porque poderá ter problemas. Aliás, acordará com dores lombares. Portanto, procure um massagista. No amor: peça uma massagem para a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.