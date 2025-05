Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje algum aparelho ou objeto quebrará em casa ou no seu trabalho. No amor: essa sexta-feira de Lua minguante está ideal para acabar com relacionamentos ou amizades desgastados. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: essa sexta-feira de Lua minguante está ideal para concluir trabalhos que ficaram pendentes. No amor: sinta-se livre para se declarar para um inimigo do seu amigo de infância.

Afinal, a gente não escolhe de quem vai gostar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: seu hobby e seu trabalho ganharão destaque na mídia nacional e internacional. Na família: converse mais com seus filhos ou netos porque eles estão com um comportamento mais retraído.

No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: você está exagerando nos hábitos alimentares. Mas não pense em regimes malucos e muito menos em cirurgias estéticas.

Pois você precisa fazer mais exercícios físicos, comer frutas e verduras. Além disso, tome chá de hibisco para controlar a ansiedade. Acender um incenso de hibisco também fará bem. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

5 – Leão: se você sair hoje à noite, fará o maior sucesso. Nessa sexta-feira de Lua minguante, excelentes colegas do seu passado, entrarão em contato. Então seja gentil.

Na família: ofereça mais atenção aos seus filhos ou aos seus netos porque eles estão sentindo falta da sua companhia. No amor: a pessoa amada estará muito ciumenta. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: cuidado com intrigas no local de trabalho. Na família: planeje um programa familiar com seus filhos para esse final de semana porque eles sentem falta disso. No amor: se sair hoje à noite atrairá diversos olhares. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

7 – Libra: não saia hoje à noite porque você correrá riscos. No trabalho: não arranje mais confusão com taurinos porque quem perderá será você. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma suposta traição. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas e sim por causa das posições dos astros. Existem vizinhos e colegas de trabalhos invejosos. Portanto, se você não tiver animais em casa, coloque um vaso com uma planta chamada, comigo-ninguém-pode, na entrada da sua casa e do seu trabalho. No amor: não se envolva com ninguém comprometido. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: você precisa perder o medo de usar redes sociais porque isso está atrapalhando todo o seu trabalho. Lembre-se do ditado:

“ – Quem não é visto, não é lembrado.”

Você também precisa arrumar algum serviço extra para esse final de semana porque fará bem para o seu bolso e para seu espírito.

Assim acenda um incenso de sálvia branca em casa e no trabalho. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: sálvia branca.

10 – Capricórnio: você anda cansado e desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Também é recomendável plantar alecrim no quintal de casa ou ter um vaso com essa planta no trabalho.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada, nessa sexta-feira, pois isso pode salvar o seu relacionamento. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: você está trabalhando com ânimo e força total nos projetos antigos e iniciando trabalhos novos. Mas, às vezes, você se sente inseguro, sem saber se vai dar conta.

Os astros dizem para você seguir em frente e não desanimar. Assim coloque canela em suas sobremesas. Também acenda um incenso de canela em casa e no trabalho. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: nessa sexta-feira de Lua minguante você acordará com saudades do que passou e isso dará uma certa tristeza na sua alma. Mas lembre-se do ditado:

“ – A saudade é a prova de que o passado valeu à pena.”

No amor: faça planos futuros com a pessoa amada.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.