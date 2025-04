Confira o seu horóscopo de hoje. 24 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje familiares provocarão você, mas não reaja e procure se afastar. No amor: pessoas comprometidas se aproximarão de você, mas se afaste porque isso é um perigo. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: alguns familiares querem destruir seus sonhos, mas continue lutando. No amor: seu parceiro está enganando você na parte financeira. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: feche bem as portas e janelas da sua casa porque os ladrões não dormem. Já, no trabalho, preste atenção nas câmeras de segurança e nos pagamentos feitos com PIX. Para proteção acenda um incenso de gardênia. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: haverá discussão com familiares, mas não vale à pena esquentar a cabeça. O problema é que você está preocupado demais com o futuro, por isso não consegue ter sossego no presente. Portanto, tenha fé. No amor: não dê bola para as reclamações insanas da pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: você está agindo de forma irresponsável e precisa se preocupar com o futuro. Portanto, pare com gastos desnecessários e economize. No amor: a pessoa amada está abrindo os olhos para seus deslizes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: você estará com um pouco de depressão. Assim para expulsar a tristeza acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho.

Na família: seu filho ou neto pode se machucar na escola, portanto aconselhe a criança ou adolescente para evitar acidentes. No amor: a pessoa amada fará um convite especial para o final de semana. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra: hoje até seus familiares e chefes ficarão preocupados com seus gastos desnecessários. Portanto, trate de economizar porque no futuro precisará de reservas econômicas. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: procure não se importar com críticas negativas no trabalho e na escola. Então, procure fazer o melhor e se esforçar, portanto se esforce porque será recompensado. No amor: será paquerado no ambiente de trabalho e escolar. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

9 – Sagitário: você está com preocupação excessiva com o futuro. Os astros dizem que essa preocupação toda é desnecessária. Pois você não passará necessidade na velhice. No amor: a pessoa amada está pirando com essas suas preocupações desnecessárias com o futuro. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: você está incomodando seus familiares com o seu estresse e problemas de trabalho. Portanto, procure ajuda de um profissional e realize atividades como: Yoga, Meditação e Dança.

Acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho para acalmar os ânimos. No amor: seu estresse está prejudicando seu relacionamento. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: você está começando a recuperar o prejuízo que o feriado deixou em todas as áreas da sua vida. Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no seu trabalho. No amor: você precisa ser mais carinhoso com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: hoje você estará inspirado pela sabedoria. Então receberá elogios de: chefes e clientes. No amor: um vizinho mandará uma mensagem quente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.