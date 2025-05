Confira o seu horóscopo de hoje 24 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: não saia nesse sábado à noite, pois podem preparar uma cilada para você. Hoje um conhecido oferecerá uma vaga de vendedor, então aceite porque isso trará muito lucro. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

2 – Touro: seu inferno astral acabou e tudo o que você deixou para trás, nesse período, foi livramento. Então agradeça ao universo.

No amor: amigos de alguém, que foi importante para a pessoa amada, entrarão em contato e isso provocará irritação e ciúmes em você. Mas, por favor, não prepare nenhuma vingança. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: hoje fará sucesso, em tudo, principalmente no trabalho e no hobby. No amor: a pessoa amada estará irritada com você por causa de fofocas. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: aproveite o sábado para fazer um passeio leve com a família porque isso fará bem ao seu espírito. Hoje um animal aparecerá na rua do seu bairro ou próximo ao seu trabalho e um detalhe nele será a resposta para uma dúvida que você tem. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia almíscar.

5 – Leão: não saia nesse sábado à noite porque corre o risco de acidentes. No amor: em sua própria casa prepare um jantar romântico, com vinho, para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

6 – Virgem: hoje um filho ou um neto ou uma criança da sua família não estará se sentindo bem. Mas melhorará ao final da tarde. No amor: um pretendente convidará você para sair. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: excelente dia para praticar esportes e você ganhará até prêmios. Procure praticar esportes com seus filhos ou netos porque isso trará uma muita alegria para eles.

Porém não gaste dinheiro demais hoje, pois isso trará problemas. Cor do dia: marfim. No amor: não saia com a pessoa amada hoje à noite porque a confusão está no ar. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: nesse sábado você precisa frequentar uma festa infantil urgente. Pois isso trará ânimo e alegria ao espírito. Mesmo que você não tenha filhos, a sua pessoa precisa da energia de um evento desses.

No amor: não saía com ninguém que você conheceu em aplicativos de relacionados porque correrá riscos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: você precisa arrumar um serviço extra nesse sábado porque fará bem para o bolso e para a alma. A noite pesquise onde as pessoas da sua área de atuação costumam se divertir e comece a frequentar esses lugares hoje mesmo.

Pois sua carreira precisa de um networking para crescer. Com certeza é possível fazer um networking enquanto se diverte. No amor: sair com a pessoa amada para um local diferente tem o poder de salvar o seu relacionamento. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 – Capricórnio: nesse sábado acontecem muitos eventos em homenagem à Santa Sara Kali e você precisa frequentar um festival desses, principalmente, se sua pessoa sonha em engravidar e ter proteção no trabalho. Não se esqueça de levar um véu ou um lenço grande para oferecer à santa.

Assim você também deve acender um incenso chamado, Santa Sara, em casa ou no trabalho. No amor: presenteie a pessoa amada, mesmo que não seja aniversário, dela. Pois uma atitude dessas pode salvar seu relacionamento. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

11 – Aquário: nesse sábado você lucrará muito no seu trabalho. Pois novos clientes chegarão até você e os fregueses antigos continuarão fiéis. Maio é o mês de Santa Sara, então precisa ir a um evento de homenagem à Santa Sara Kali e fazer um pedido especial para ela. Não se esqueça de levar um lenço grande para a santa. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: esse sábado está ideal para eventos artísticos e culturais. Pois você fará sucesso neles. No amor: um passeio cultural com a pessoa amada será interessante. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.