Confira o seu horóscopo de hoje, 24 de março de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda. Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: tome cuidado com exageros alimentares. Pois acordará com dor de barriga. Então tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido. Cor do dia: musgo. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

3 – Gêmeos: hoje seu carro apresentará defeito ou o ônibus que você pega quebrará. Portanto, levante mais cedo para trabalhar. No amor: a pessoa amada estará calada e você não deve perguntar o porquê do silêncio. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: nessa segunda-feira você levantará com um pouco de fraqueza. Procure um médico porque pode ser anemia. Hoje coma amendoim, feijão, brócolis, carne e frutas porque, realmente, a sua pessoa precisa de uma alimentação reforçada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: se você está procurando emprego, hoje será bem sucedido. Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço. No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada. Portanto, procure ser fiel. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje terá conflitos com chefes, clientes e familiares. Mas mantenha a calma. Pois no final do dia haverá uma surpresa. Para que as coisas melhorem, ao seu redor, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. Perfume do dia: mel. Cor do dia: mel.

7 – Libra: cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua. Hoje você receberá elogios de clientes. Mas invejosos inventarão boatos sobre você. Não aceite provocações e siga em frente. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: hoje você acordará com a garganta raspando. Então faça um gargarejo com malva que ficará pronto para enfrentar o dia. No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

9 – Sagitário: nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade. Portanto tome chás de melissa e erva-doce porque eles acalmarão você e destrancarão o seu nariz. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: melissa.

10 - Capricórnio: nessa segunda-feira você acordará um pouco desanimado. Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você. Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: um cliente e um colega de trabalho irritarão você. Portanto mantenha calma e acenda um incenso de alfazema. Hoje o dia está ideal para começar qualquer atividade relativa ao mundo feminino como: culinária, artesanato, cuidados com crianças, animais e idosos. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

12 – Peixes: tome cuidado na rua com animais como cachorros e gatos. Pois eles tentarão morder você. Hoje tentarão passar golpes por Internet e por telefone na sua pessoa. Portanto, tenha cuidado. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.