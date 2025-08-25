Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: não assine nenhum contrato hoje porque há riscos de golpes. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: nessa segunda-feira você testemunhará uma injustiça. Então não se cale. Cuidado, pois tem um amigo de longa data, que estava no exterior e agora retorna ao Brasil, que tem muita inveja de você. Aliás, ele tem inveja dos seus relacionamentos amorosos. No amor: cuidado com um amigo de longa data invejoso. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

3 – Gêmeos: não compre nada à prestação hoje porque será cilada. No amor: tome banho com pedaços de maçã para ficar mais atraente. Acender incenso de maçã também ajuda. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor de maçã.

4 – Câncer: hoje terá problemas com a garganta, portanto, tome chá de gengibre. No amor: seus problemas com os filhos afetará sua libido. Acenda incenso de canela porque é afrodisíaco. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: nessa segunda-feira levará bronca de chefes, patrões e clientes. Então acenda incenso de alfazema no trabalho e em casa. No amor: a pessoa amada está interessada num amor do passado. Portanto, abra o olho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

6 – Virgem: se você é mulher acordará com cólicas e dores no corpo. Portanto, tome chá de prímula. Também acenda um incenso de prímula. No amor: não marque encontro hoje porque será um desastre. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

7 – Libra: cuidado com a segurança da sua casa ou do seu local de trabalho. Pois há sujeitos suspeitos rodando esses locais. Então acenda um incenso de sete ervas para afastar esses marginais. No amor: a pessoa amada poderá ser assaltada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: ervas aromáticas.

8 – Escorpião: você se sentirá carregado por causa da inveja no seu local de trabalho e na vizinhança. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e você terá a resposta que tanto deseja. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: esse mês você está tomando uma sequência de decisões erradas. Pois não adianta você mudar de casa se sempre provoca os vizinhos sem razão plausível. O problema é que você pensa que mudando de ares se livrará dos problemas. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta mudar de residência, se por dentro você não deseja mudar.”

No amor: escute a pessoa amada mesmo que, no fundo, você não concorde com as palavras dela.

Acenda incenso de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio: para cólicas menstruais, TPM e desânimo tome chá calêndula durante 3 meses antes de dormir. Se você é mãe, hoje seus filhos correm riscos de se machucar na escola. Portanto, fique de olho. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje tentarão puxar brigas desnecessárias com você. Portanto, use sua diplomacia e se afaste. Tome chá de erva-doce para evitar resfriados. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter freguesia. No amor: receberá mensagem virtual de um amor do passado. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. Acenda incenso de alecrim para ter ânimo. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.