Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a segunda-feira é a própria Lua, portanto tome cuidado ao assinar contratos hoje

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

25/08/2025 - 00h02
1 – Áries: não assine nenhum contrato hoje porque há riscos de golpes. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: nessa segunda-feira você testemunhará uma injustiça. Então não se cale. Cuidado, pois tem um amigo de longa data, que estava no exterior e agora retorna ao Brasil, que tem muita inveja de você. Aliás, ele tem inveja dos seus relacionamentos amorosos. No amor: cuidado com um amigo de longa data invejoso. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

3 – Gêmeos: não compre nada à prestação hoje porque será cilada. No amor: tome banho com pedaços de maçã para ficar mais atraente. Acender incenso de maçã também ajuda. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor de maçã.

4 – Câncer: hoje terá problemas com a garganta, portanto, tome chá de gengibre. No amor: seus problemas com os filhos afetará sua libido. Acenda incenso de canela porque é afrodisíaco. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: nessa segunda-feira levará bronca de chefes, patrões e clientes. Então acenda incenso de alfazema no trabalho e em casa. No amor: a pessoa amada está interessada num amor do passado. Portanto, abra o olho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

6 – Virgem: se você é mulher acordará com cólicas e dores no corpo. Portanto, tome chá de prímula. Também acenda um incenso de prímula. No amor: não marque encontro hoje porque será um desastre. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula. 

7 – Libra: cuidado com a segurança da sua casa ou do seu local de trabalho. Pois há sujeitos suspeitos rodando esses locais. Então acenda um incenso de sete ervas para afastar esses marginais. No amor: a pessoa amada poderá ser assaltada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: ervas aromáticas.

8 – Escorpião: você se sentirá carregado por causa da inveja no seu local de trabalho e na vizinhança. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e você terá a resposta que tanto deseja. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: esse mês você está tomando uma sequência de decisões erradas. Pois não adianta você mudar de casa se sempre provoca os vizinhos sem razão plausível. O problema é que você pensa que mudando de ares se livrará dos problemas. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta mudar de residência, se por dentro você não deseja mudar.”

No amor: escute a pessoa amada mesmo que, no fundo, você não concorde com as palavras dela.

Acenda incenso de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio:  para cólicas menstruais, TPM e desânimo tome chá calêndula durante 3 meses antes de dormir. Se você é mãe, hoje seus filhos correm riscos de se machucar na escola. Portanto, fique de olho. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje tentarão puxar brigas desnecessárias com você. Portanto, use sua diplomacia e se afaste. Tome chá de erva-doce para evitar resfriados. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter freguesia. No amor: receberá mensagem virtual de um amor do passado. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. Acenda incenso de alecrim para ter ânimo. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio. Portanto cuidado ao se comunicar com as pessoas

20/08/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para praticar esportes podendo ganhar até prêmios. No amor: não tenha relações íntimas com pessoas que você mal conhece, pois corre o risco de ser enganado. Ariano com perfume de cravo sempre fica charmoso. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: cuidado para não perder dinheiro comprando bobagens. Acenda incenso de bálsamo para proteção. No amor: evite parceiros dos signos de leão e libra. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: bálsamo.

3 – Gêmeos: quarta-feira é um dia místico, por isso igrejas realizam novenas e seitas fazem rituais nesse dia. Então aproveite para ir em: templos, igrejas ou terreiros. No amor: peça um relacionamento saudável para o universo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: hoje faça orações e pedidos ao universo porque será atendido. No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: preste atenção aos sinaleiros porque corre o risco de acidentes. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter mais clientes. No amor: não troque de parceiros constantemente porque correrá riscos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: nos últimos dias você anda desanimado com tudo. Portanto, acenda um incenso de bergamota em casa e no serviço. No trabalho e no hobby procure não difamar os concorrentes porque fofoca e intriga geram um karma horrível. No amor: um amor do passado retornará. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: bergamota.

7 – Libra: não pense em fazer cirurgias estéticas e nem lipoaspiração agora porque correrá muitos riscos. No amor: não despreze os pretendentes pobres porque irá se arrepender. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: hoje você encontrará algo interessante perdido na rua, se não tiver dono, guarde com você. No amor: cuidado com gente de status social elevado que só quer usar você. Acenda incenso de lírio para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: lírio.

9 – Sagitário: hoje assista a uma missa ou a uma novena ou a um culto ou a um ritual porque fará bem à alma. Aliás, quarta-feira é um dia místico. Acenda um incenso de mirra para elevação espiritual. No amor: não pense em terminar o relacionamento agora. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: nessa quarta-feira valerá à pena fazer hora extra. Acenda um incenso chamado Ylang Ylang para se animar. No amor: você anda com a libido baixa, então use um perfume afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.

11 – Aquário: hoje você estará quieto demais sem coragem para fazer algumas coisas. Então acenda um incenso de pitanga para se animar. Aliás, suco de pitanga também ajuda você a enfrentar os problemas diários. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: volte a estudar música e dança ou qualquer atividade ligada às artes. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 19 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o planeta que rege a terça-feira é Marte. Portanto, cuidado com conflitos no trabalho

19/08/2025 00h02

1 – Áries: você precisa terminar trabalhos que deixou pela metade se quiser alcançar o sucesso. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado com propostas de pessoas mais jovens que você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: um colega de trabalho tentará roubar um objeto seu. Portanto, fique de olho. Para proteção acenda um incenso chamado olíbano. No amor: outro colega de trabalho deseja conquistar tirar a pessoa amada de você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: olíbano.

 3 – Gêmeos: haverá gritaria no seu local de trabalho. Mas você deverá manter a calma. No amor: para se sentir mais sensual tome banho de canela da cabeça para baixo. Também acenda um incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: terá problemas com a garganta e muita tosse. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: a pessoa amada deixará bem claro o desinteresse por você. Acenda incenso de malva para lidar com a rejeição. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: hoje terá problemas com a pressão alta. Portanto, sentirá suadores, tonturas e dores de cabeça. Assim você precisa diminuir o sal. No amor: a pessoa amada cuidará da sua saúde. Cor do dia: bergamota. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

6 – Virgem: nessa terça-feira terá problemas estomacais de digestão. Portanto, tome chá de losna ou boldo. No amor: não corra atrás de quem não dá valor para você. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: ligue o rádio numa estação aleatória e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. Para abrir seus caminhos acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: não julgue as pessoas pela aparência. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: um escorpiano com perfume de jasmim é irresistível. Acenda um incenso de jasmim também. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

9 – Sagitário: não pratique esportes hoje porque poderá se machucar. Evite discutir com idosos porque poderá se dar mal. Não se esqueça de regar as violetas da sua janela porque elas são suas protetoras espirituais. No amor: um sagitariano com perfume de violeta é a mais pura transmutação. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: faça alongamento antes de trabalhar para que seu corpo não se sinta tão cansado. No amor: uma pessoa bem de vida demonstrará interesse por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11- Aquário: nessa terça-feira acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: receberá mensagens desconhecidas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

