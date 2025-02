Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: excelente dia para lagar vícios. Qualquer oração, ritual e esforço que fizer hoje para largar qualquer vício terão excelentes resultados. No amor: escute mais e fale menos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

2 – Touro: você está indignado com algumas injustiças. Mas não se preocupe, pois o Carnaval ainda nem chegou, porém algumas máscaras já começaram a cair. Cor do dia: prata. Perfume do dia: mirra.

3 – Gêmeos: hoje você poderá sentir dor de dente, aftas ou algum desconforto com relação à boca. Portanto, vá ao dentista. No amor: se a paixão acabou, não insista. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: você sentirá vontade comer uma comida caseira do seu tempo de infância. Então vá ao mercado, compre os ingredientes e prepare a refeição. Pois isso trará paz de espírito. No amor: faça uma declaração carinhosa à pessoa amada. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

5 – Leão: nessa terça-feira, o leonino estará muito desatento no trabalho. Portanto, preste atenção. Pois chefes, clientes e colegas já perceberam. No amor: cuidado ao dar bola para qualquer um, pois é muito perigoso. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

6 – Virgem: no trabalho e para incorporar novos projetos, você gosta de observar quem já está na área e acaba tomando essas pessoas como exemplos.

O problema é que seus projetos estão saindo muito parecidos com os de outros profissionais e muita gente já percebeu isso.

Na sua área, você gosta de estar em todos os eventos e acaba, até mesmo sem querer, deixando que outros profissionais não tenham as mesmas chances. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

7 – Libra: o mercado de trabalho exigirá novos conhecimentos, aprimoramento e cursos, então tenha força de vontade e adquira esses novos conhecimentos. No amor: não entre em um relacionamento com alguém comprometido, pois poderá sofrer. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: antes de sair para trabalhar alongue o corpo e consuma frutas. Não se esqueça de tomar sucos, na garrafinha, no seu ambiente de trabalho. Aliás, água é essencial e o escorpiano precisa tomar em qualquer ambiente.

No amor: se a pessoa amada é agressiva, então hoje é um dia excelente para terminar com esse relacionamento. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: não se meta na vida particular dos seus familiares porque isso só traz conflitos. Tente focar apenas na sua vida.

Essa terça-feira está ideal para regar e adubar a violeta que você tem na janela. Se você ainda não tem essa flor, hoje é um excelente dia para adquirir essa planta.

Pois a violeta, na janela, evita que espíritos ruins entrem no seu lar e facilita a comunicação apenas com as almas boas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: não use celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões não dormem. Hoje seu bichinho de estimação estará quieto demais, então se os sintomas persistirem, leve o animal ao veterinário.

No amor: um colega de trabalho ou cliente lançará olhares diferentes para você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje você se levantará com dores nos músculos, portanto procure um massagista. No trabalho: alguns clientes e colegas estarão agressivos. No amor: você receberá uma declaração de uma pessoa inusitada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

12 – Peixes: hoje você ganhará um presente ou elogio de alguém inusitado. Se sentir uma vontade de ir ao trabalho cantando uma canção, faça sem ter vergonha dos comentários alheios.

No amor: receberá uma mensagem de um amor do passado, mas tome cuidado com as intenções dele.