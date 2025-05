Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: nesse domingo há muitos eventos em homenagem à Santa Sara. Então escolha uma festa, em homenagem a essa santa e faça seus pedidos.

Mas não se esqueça de levar um véu ou lenço como presente para ela. Assim acenda um incenso chamado Santa Sara. No amor: não marque encontros em aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azul. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: você está enfrentando um período de muita inveja no ambiente de trabalho e também na família. Portanto, nesse domingo, acenda um incenso de arruda.

Também é recomendável ter essa planta em casa e no trabalho. No amor: ame quem você quer amar independente da aprovação dos outros. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: nesse domingo você será o destaque em qualquer hobby ou trabalho que fizer. Na família: você está no período de inferno astral, então seu parceiro e filhos estarão rebeldes com você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: âmbar.

4 – Câncer: o canceriano só fica feliz no domingo se passa com a família. Então é isso que você deve fazer. No amor: se o seu parceiro é sossegado e tem libido baixa, ele sabe das suas puladas de cerca. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: hoje você fará sucesso em qualquer evento. Na família: faça as lições acumuladas, de casa, junto com seus filhos ou netos. Pois eles esperam isso de você. No amor: hoje você pode conquistar quem quiser. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: você precisa frequentar uma festa de criança urgente. Pode ser aniversário ou outro tipo de evento infantil. Pois você precisa desse energia. No amor: receberá uma surpresa da pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: ótimo dia para desfilar em eventos sociais. Na família: os filhos ou netos estarão rebeldes. No amor: seu relacionamento será comentado até por quem você gostaria de esconder o assunto. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

8 – Escorpião: excelente dia para se reunir com amigos de longa data. No amor: uma amiga tem um excelente pretendente para apresentar. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

9 – Sagitário: aproveite o domingo para fazer um serviço extra ou para frequentar lugares onde profissionais, da área que você almeja, frequentam.

Também não tenha medo de fazer propaganda de seus serviços nas redes sociais. No amor: termine a noite tomando só uma taça de vinho com a pessoa amada. Mas não exagere, pois sagitarianos bêbados ninguém aguenta. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: patchuli.

10 – Capricórnio: relaxe um pouco nesse domingo e não brigue com quem faz serviço voluntário para você. No amor: faça um passeio surpreendente com a pessoa amada, se não quiser que ela vá embora e rompa o relacionamento. Cor do dia: amora. Perfume do dia: flor de amora.

11 – Aquário: você está se esforçando e trabalhando até aos domingos. Assim seu esforço será recompensado. Na família: se você é mãe de jovens, terá um neto ainda esse ano ou no começo do ano que vem. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

12 – Peixes: hoje fará sucesso em qualquer lugar que for. Mas não dê bola para críticas negativas de parentes. No amor: dê chance para um amigo de longa data. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.