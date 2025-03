Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de março de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: se você é estudante precisa se dedicar mais ao estudos para conseguir boas notas e principalmente adquirir sabedoria, pois ultimamente anda muito distraído por causa de outros interesses.

No trabalho: hoje um cliente implicará com você, mas não deixe que isso destrua o seu dia. Portanto, acenda um incenso de alfazema, de forma discreta, no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

2 – Touro: continue em alerta contra todos os tipos de golpes. Falsos amigos e interesseiros pedirão dinheiro emprestado para você, portanto, não empreste e observe o comportamento deles com outras pessoas. No amor: não dê chances para quem só procura a sua pessoa de vez em quando. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: você está cometendo exageros alimentares. Portanto, hoje terá dores de barriga. Então tome chás de bordo, carqueja e losna, que são amargos.

Mas dão resultados. No amor: seu companheiro finalmente colocará as garras de forra, assim reclamará do seu trabalho e do seu hobby. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: se você é mãe ou avó, seu filho ou neto está com problemas de aprendizagem na escola. Portanto, quando ele estiver dormindo, abra os cadernos ao redor da cama dele e reze para que o anjo da guarda ajude a criança ou adolescente nos estudos.

Agora se você é estudante não deixe que críticas negativas façam que a sua pessoa desista de aprender. No amor: receberá mensagens com declarações por Internet, mas deverá bloquear porque é golpe. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: não coloque salto alto porque corre o risco de escorregar ou cair. Se você é mãe ou avó, seu filho ou neto também está com problemas de aprendizagem na escola. Assim faça a seguinte simpatia: no jantar prepare sopa de letrinhas e números para ele.

Na hora de dormir vista um pijama com estampas da matéria que ele está com dificuldades. Por exemplo: se ele tem dificuldade em Matemática coloque um pijama com estampas de números e se ele tem dificuldade em Português coloque um pijama com estampas de letras. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você descobrirá que uma pessoa que rompeu um relacionamento com você não presta porque, nessa terça-feira, a sua pessoa enxergará as provas da caráter baixo nível dela.

Portanto o término do relacionamento foi livramento. Nessa terça-feira cuidado ao subir escadas e ladeiras, pois poderá se machucar. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: cuidado com escadas rolantes e elevadores. Hoje não poderá usar celular na rua, pois os ladrões estão de olho. Nessa terça-feira voltará a vontade de realizar procedimentos estéticos.

Mas a sua pessoa não pode fazer isso, pois os resultados serão preocupantes. Cor do dia: furta-cor. Perfumem do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao atravessar as ruas. Portanto, olhe para os dois lados e preste atenção aos sinaleiros. Se você é estudante terá dificuldades em algumas matérias.

Portanto peça ajuda aos colegas que estão mais adiantados e tente ler as matérias com atenção ao chegar em casa. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

9 – Sagitário: você acordará suado depois de um pesadelo confuso. Lembre-se que para evitar energias negativas durante à noite é necessário colocar um vaso com violeta na janela do quarto. O problema é que você está com um pouco de insônia.

Então para uma noite tranquila tome chá de erva-cidreira com camomila. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: se você é mulher, está com problemas com cólicas e TPM. Portanto, tome chá de prímula sempre uma semana antes de menstruar e também durante a menstruação, pois ele resolverá seu problema.

No trabalho: colegas invejosas tentarão sabotar você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

11 – Aquário: hoje você terá problemas com vizinhos e com supostos concorrentes. Além disso, um cliente tentará enganar você. Então faça uma cara séria, mas mantenha a calma. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

12 – Peixes: nessa terça-feira você acordará com melancolia e se lembrará de um trauma do passado. Portanto, tenha consciência que o passado ficou para trás.

Realmente, é difícil esquecer uma violência, porém diga para si mesmo que você é forte. Então não deixe uma lembrança ruim estragar um dia cheio de possibilidades. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma floral.