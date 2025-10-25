Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você sentirá vontade de comer doces e massas. Assim, como é sábado, os astros autorizam você a sair da dieta. No amor: terá surpresas se passear com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: você ficará alegre se comer uma feijoada hoje. No amor: o ideal é você falar tudo o que está sentindo para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: aproveite para caminhar sozinho em áreas verdes. Mas o dia não está bom para atividades em grupo porque há risco de acontecer alguma discussão. No amor: dê algum presente para a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje sintomas de resfriados incomodarão você. Portanto tome chás de erva-doce e capim-limão. Aliás, não ande pelas ruas de madrugada depois das baladas porque corre o risco de sofrer alguma violência. No amor: veja um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: verde-capim. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: hoje acordará com um pouco de dor nas costas, mas aproveite o dia para passear com a família. No amor: caso a pessoa amada queira conversar, seja compreensivo e dê atenção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: você gosta de estar em vários lugares para aprender novas profissões e novos serviços. Pois ama aprender pela observação. O problema é que às vezes você procura derrubar o concorrente com armas desonestas como fofocas e intrigas.

Portanto, cuidado: pois a lei do Karma nunca falha e isso pode voltar contra você depois. No amor: um ex ainda está atrapalhando a sua vida, porém você está saindo com alguém legal mas que é muito indeciso. Então não mexa em nada por enquanto. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: dia ideal para frequentar salões de beleza e spa. Mas nem pense em fazer regimes malucos e muito menos plástica no rosto. Tome chá de hibisco para manter a forma naturalmente. No amor: um ex está planejando se vingar de você. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

8 – Escorpião: nesse sábado procure um horário para falar com seus filhos sobre: relacionamentos, prevenção de gravidez e perigos das drogas. Pois esse é um diálogo que precisa acontecer. No amor: um ex ciumento ainda continua rondando você, mesmo que não perceba. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: begônia.

9 – Sagitário: fará sucesso e terá grande lucro se trabalhar nesse sábado. No amor: para entrar em conexão com a pessoa amada assista a todas as séries favoritas dela. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: nesse sábado, sua garganta estará estranha. Portanto, faça gargarejo com malva. Hoje o dia está ideal para se divertir com amigos. No amor: não seja insistente. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

11 – Aquário: se você trabalha no comércio, tentarão passar o golpe do falso aplicativo de vendas. Portanto, não dê seu e-mail e nem senhas para estranhos no celular. Hoje você fará sucesso em festas e baladas. Mas não aceite caronas de estranhos porque é cilada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.