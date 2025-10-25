Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege o sábado é Saturno

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

25/10/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje você sentirá vontade de comer doces e massas. Assim, como é sábado, os astros autorizam você a sair da dieta. No amor: terá surpresas se passear com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: você ficará alegre se comer uma feijoada hoje. No amor: o ideal é você falar tudo o que está sentindo para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: aproveite para caminhar sozinho em áreas verdes. Mas o dia não está bom para atividades em grupo porque há risco de acontecer alguma discussão. No amor: dê algum presente para a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje sintomas de resfriados incomodarão você. Portanto tome chás de erva-doce e capim-limão. Aliás, não ande pelas ruas de madrugada depois das baladas porque corre o risco de sofrer alguma violência. No amor: veja um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: verde-capim. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: hoje acordará com um pouco de dor nas costas, mas aproveite o dia para passear com a família. No amor: caso a pessoa amada queira conversar, seja compreensivo e dê atenção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: você gosta de estar em vários lugares para aprender novas profissões e novos serviços. Pois ama aprender pela observação. O problema é que às vezes você procura derrubar o concorrente com armas desonestas como fofocas e intrigas.

Portanto, cuidado: pois a lei do Karma nunca falha e isso pode voltar contra você depois. No amor: um ex ainda está atrapalhando a sua vida, porém você está saindo com alguém legal mas que é muito indeciso. Então não mexa em nada por enquanto. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: dia ideal para frequentar salões de beleza e spa. Mas nem pense em fazer regimes malucos e muito menos plástica no rosto. Tome chá de hibisco para manter a forma naturalmente. No amor: um ex está planejando se vingar de você. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

8 – Escorpião: nesse sábado procure um horário para falar com seus filhos sobre: relacionamentos, prevenção de gravidez e perigos das drogas. Pois esse é um diálogo que precisa acontecer. No amor: um ex ciumento ainda continua rondando você, mesmo que não perceba. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: begônia.

9 – Sagitário: fará sucesso e terá grande lucro se trabalhar nesse sábado. No amor: para entrar em conexão com a pessoa amada assista a todas as séries favoritas dela. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: nesse sábado, sua garganta estará estranha. Portanto, faça gargarejo com malva. Hoje o dia está ideal para se divertir com amigos. No amor: não seja insistente. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

11 – Aquário: se você trabalha no comércio, tentarão passar o golpe do falso aplicativo de vendas. Portanto, não dê seu e-mail e nem senhas para estranhos no celular. Hoje você fará sucesso em festas e baladas. Mas não aceite caronas de estranhos porque é cilada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

22/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: a quarta-feira é um dia espiritual, tanto que templos possuem novenas e rituais nesse dia. Aproveite a quarta-feira para frequentar esses lugares místicos. No amor: busque só parceiros que tem a mesma visão da vida que você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

2 – Touro: as coisas ainda estão nervosas no seu trabalho. Então tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não é errado tentar apurar as ideias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: se tiver algo entalado na sua garganta, fale hoje porque não existirão riscos de confusões. No amor: a pessoa amada está sendo desleal com você na sua frente. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: para expulsar a inveja da sua casa e do seu trabalho, coloque um vaso de pimenteira na frente da sua residência e na porta da sua empresa. Se a pimenteira secar é sinal de que a inveja estava forte demais e passou tudo para a planta em vez de atingir você. No amor: receberá um presente inesperado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: para afastar a inveja, no trabalho e na vizinhança, use incenso de arruda no lar e no trabalho. Na família: um dos filhos terá problemas na escola e grande parte disso é por causa de olho gordo. No amor: alguém que você deseja conversar, se afastará por culpa de fofocas. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: sua família está sendo atacada por forças sobrenaturais e você já percebeu isso. Então acenda um incenso de sálvia branca no seu lar. No amor: a pessoa amada poderá pegar resfriado. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: sálvia.

7 – Libra: infelizmente você voltou com a ideia de fazer regimes malucos e operações estéticas. Mas os astros avisam que tudo isso é arriscado e que esses procedimentos farão mal a sua saúde. Porém você pode manter a beleza através de exercícios físicos e incenso de patchuli, que controla a compulsão alimentar e a ansiedade. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões e clientes chamarão a sua atenção. Mas o problema é que você anda sobrecarregado porque pegou tarefas demais. Então acenda um incenso de sândalo para ajudar nessa fase complicada. No amor: a pessoa amada está vendo o seu esforço no trabalho e fará uma surpresa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: quarta-feira é o dia ideal para o sagitariano frequentar locais como: igreja, templo, terreiro ou qualquer lugar sagrado. Também é o melhor dia para orar pelos antepassados e pela transmutação das coisas. Por isso acenda um incenso de violeta e cultive violetas na suas janelas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: o ônibus que você costuma pegar poderá ter problemas na rua ou o carro que você usa poderá ter problemas mecânicos.

Portanto, cuidado!

No amor: você está sendo “stalkeado” por um ex ciumento.

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11 – Aquário: você está sobrecarregado e cansado. Mas o importante é que está ganhando dinheiro. Acenda incenso de pitanga para renovar as energias. Aliás, suco de pitanga também faz bem. No amor: receberá mensagens amorosas de estranhos. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: hoje chefes, patrões, clientes e colegas chamarão a sua atenção. No amor: um ex está de olho em você virtualmente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a terça-feira é Marte

21/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje se levantará com sintomas de resfriados e coriza no nariz. Portanto, tome chá de erva-doce ou hortelã. Acenda um incenso de erva-doce para ter disposição. No amor: você está chamado a atenção de pretendentes no bairro. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: hoje terá conflitos com chefes e colegas de trabalho. Acenda incenso de lavanda para acalmar os nervos. No amor: o amor que você acha ser não correspondido, no fundo é recíproco. Acenda incenso de flor de lilac para proteção. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: cuidado com exageros alimentares principalmente com os doces. Pois sua taxa de açúcar aumentou e poderá sentir as consequências. Pois na parte estética, um excesso de gordura já está à vista. Para diminuir a saciedade use incenso de patchuli. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma coisa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: infelizmente você pegou tarefas demais, então precisa se organizar para cumprir todos os seus compromissos. Na família: se você é mãe observe melhor seu filho porque ele está com depressão ou tristeza. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: nessa terça-feira receberá críticas negativas, principalmente, com relação ao trabalho e ao hobby. Mas não se abale porque essas pessoas são invejosas. Porém deverá ter cuidado com colegas de trabalho. No amor: seu relacionamento tem tudo para dar certo. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: Hoje os invejosos se manifestarão. Pois no trabalho ou na escola novamente tentarão provocar você. Mas não revide e avise às autoridades competentes. Para se proteger da inveja amarre um laço vermelho na bolsa ou no pulso. No amor: sinta-se livre para viver um amor do passado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: amora.

7 – Libra: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. No amor: um ex está perseguindo você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: excelente dia para começar um novo curso ou uma carreira artística. No amor: siga os conselhos das mulheres mais velhas da sua família. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: flor de fúcsia.

9 – Sagitário: não discuta com familiares e respeite o jeito deles de viver. Pois tentar mudar o outro não adianta, além de ser muito estressante. No amor: não despreze pretendentes pela classe social. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: nessa terça você acordará com rancor de pessoas que prejudicaram você no passado. Mas lembre-se dos ditados populares:

“ Águas passadas não movem moinhos.”

“ Esquecer os prejuízos de ontem é plantar sucesso para amanhã.  “

“ O rancor é tomar veneno esperando que o outro morra.”

Realmente é difícil esquecer as violências do passado. Portanto, hoje é um excelente dia para buscar ajuda na terapia.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você está se esforçando no trabalho e como recompensa o dinheiro está entrando muito esse mês. Mas saiba com investir e tenha cuidado com sócios porque eles tentarão passar a perna em você. No amor: receberá mensagens românticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

