Confira o seu horóscopo de hoje, 25/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: você fará sucesso se vender algo com relação ao Natal. No amor: pessoas querem seduzir você de olho nos seus bens materiais. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: você está com sorriso nos lábios por causa da proximidade do Natal. Então não tenha vergonha de assumir isso. Hoje um desconhecido na rua dará uma mensagem mística para você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: nessa terça-feira criaturas com péssimas intenções provocarão você só para conseguir uma desculpa para acusar a sua pessoa de desiquilíbrio emocional. Mas não caia na pilha delas e ignore.

No amor: receberá mensagens de desconhecidos, mas cuidado que pode ser golpe. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: não desabafe seus problemas com qualquer pessoa, pois ela pode usar isso contra você. Quando alguém errar, não lembre em voz alta dos erros que ele cometeu no passado, pois uma energia negativa entrará em você e impedirá seu crescimento em tudo. No amor: não deixe o ciúme tomar conta de você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não fale da sua vida pessoal no trabalho, pois isso poderá trazer problemas para você mais tarde. No amor: não dê conselhos para a pessoa amada sobre a família dela. Pois a família dela é karma exclusivamente dela. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: nessa terça-feira tenha cuidado com invejosos no ambiente de trabalho e com clientes que não têm razão.

Na família: fique de olho no seu filho porque ele poderá estar sofrendo bullying na escola ou assédio de vizinho. No amor: converse naturalmente com um amor seu do passado. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: hoje encontrará ofertas e promoções em lojas presenciais. Mas isso não vale para estabelecimentos virtuais. Cuidado ao atravessar a rua porque poderá sofrer algum acidente. No amor: será paquerado por colega de trabalho e clientes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: se você é estudante, o dia está ideal para aprender matérias novas com facilidade. Se você busca conhecimento e precisa de um ritual ou simpatia para isso, aconselho a adotar um gato laranja.

Pois gatos laranjas são arquétipos que representam a inteligência e a facilidade para aprender. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: pare de se intrometer na vida pessoal de seus parentes porque atrai energias negativas. Ao invés disso tente se aprimorar na parte profissional e na parte espiritual. Ore todo os dias essa oração havaiana antes de dormir:

“Sinto muito,

Me perdoe,

Te amo,

Sou grato.

Essa reza acima mudará sua vida para melhor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 - Capricórnio: use as redes sociais para aumentar suas vendas e chamar clientes. Mas cuidado com golpes principalmente com relação ao PIX.

No amor: se o seu parceiro é do signo de gêmeos haverá discussão hoje. Mesmo assim, independente do signo do seu parceiro, você precisa deixar de ser ciumento e controlador. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: no começo do dia você sentirá um pouco de fraqueza física, depois a disposição aparecerá aos poucos no seu corpo.

No intervalo do seu trabalho tente fazer exercícios como: alongamento e Yoga. Hoje crianças entrarão no seu ambiente de trabalho e você se divertirá com isso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: cuidado ao atravessar a rua porque poderá ter um acidente. Hoje você receberá uma mensagem misteriosa de um amigo de longa data. No amor: a pessoa amada estará ciumenta e possessiva. Cor do dia: bege. Perfume do dia: begônia.