Confira o seu horóscopo de hoje, 25/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a terça é Marte

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

25/11/2025 - 00h02
1 – Áries: você fará sucesso se vender algo com relação ao Natal. No amor: pessoas querem seduzir você de olho nos seus bens materiais. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: você está com sorriso nos lábios por causa da proximidade do Natal. Então não tenha vergonha de assumir isso. Hoje um desconhecido na rua dará uma mensagem mística para você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: nessa terça-feira criaturas com péssimas intenções provocarão você só para conseguir uma desculpa para acusar a sua pessoa de desiquilíbrio emocional. Mas não caia na pilha delas e ignore.

No amor: receberá mensagens de desconhecidos, mas cuidado que pode ser golpe. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: não desabafe seus problemas com qualquer pessoa, pois ela pode usar isso contra você. Quando alguém errar, não lembre em voz alta dos erros que ele cometeu no passado, pois uma energia negativa entrará em você e impedirá seu crescimento em tudo. No amor: não deixe o ciúme tomar conta de você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não fale da sua vida pessoal no trabalho, pois isso poderá trazer problemas para você mais tarde. No amor: não dê conselhos para a pessoa amada sobre a família dela. Pois a família dela é karma exclusivamente dela. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: nessa terça-feira tenha cuidado com invejosos no ambiente de trabalho e com clientes que não têm razão.

Na família: fique de olho no seu filho porque ele poderá estar sofrendo bullying na escola ou assédio de vizinho. No amor: converse naturalmente com um amor seu do passado. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: hoje encontrará ofertas e promoções em lojas presenciais. Mas isso não vale para estabelecimentos virtuais. Cuidado ao atravessar a rua porque poderá sofrer algum acidente. No amor: será paquerado por colega de trabalho e clientes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: se você é estudante, o dia está ideal para aprender matérias novas com facilidade. Se você busca conhecimento e precisa de um ritual ou simpatia para isso, aconselho a adotar um gato laranja.

Pois gatos laranjas são arquétipos que representam a inteligência e a facilidade para aprender. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: pare de se intrometer na vida pessoal de seus parentes porque atrai energias negativas. Ao invés disso tente se aprimorar na parte profissional e na parte espiritual. Ore todo os dias essa oração havaiana antes de dormir:

“Sinto muito,

Me perdoe,

Te amo,

Sou grato.

Essa reza acima mudará sua vida para melhor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 - Capricórnio: use as redes sociais para aumentar suas vendas e chamar clientes. Mas cuidado com golpes principalmente com relação ao PIX.

No amor: se o seu parceiro é do signo de gêmeos haverá discussão hoje. Mesmo assim, independente do signo do seu parceiro, você precisa deixar de ser ciumento e controlador. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: no começo do dia você sentirá um pouco de fraqueza física, depois a disposição aparecerá aos poucos no seu corpo.

No intervalo do seu trabalho tente fazer exercícios como: alongamento e Yoga. Hoje crianças entrarão no seu ambiente de trabalho e você se divertirá com isso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: cuidado ao atravessar a rua porque poderá ter um acidente. Hoje você receberá uma mensagem misteriosa de um amigo de longa data. No amor: a pessoa amada estará ciumenta e possessiva. Cor do dia: bege. Perfume do dia: begônia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 19/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a sexta-feira é Vênus

21/11/2025 00h02

1 – Áries: hoje alguém procurará você para desabafar e contar segredos. Isso é sinal de que você tem uma luz especial. Honre isso e guarde os segredos. No amor: a Lua nova permite que você encontre novos amores. Cor do dia: prata. Perfume do dia almíscar.

2 – Touro: um bom taurino não gosta de emendar feriado. Então se trabalhar hoje, estranhará o ambiente porque ele estará suave e leve. No amor: a Lua nova permite que você faça declarações de amor sem ser rejeitado. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: esqueça os traumas e lembranças ruins do passado. Hoje você encontrará algo precioso na rua e que, realmente, não tem dono. No amor: amores do passado procurarão você nas redes sociais e nas ruas, por isso é necessário esquecer os traumas. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nessa sexta-feira você não deverá andar de salto alto e nem de chinelo, na rua, porque correrá riscos de acidentes com esses calçados. No amor: hoje você receberá carinho de alguém que sente saudade. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

5 – Leão: procure não dar risadas altas e nem falar alto demais porque poderá ter problemas com isso hoje. Nessa sexta-feira você receberá uma declaração de amor de quem você menos imagina. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor de parreira.

6 – Virgem: você encontrará sem querer, uma pessoa do seu passado, na rua ou nas redes sociais. Hoje seu animal de estimação não estará bem de saúde. Na família: um idoso da sua família precisa dos seus cuidados. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: cuidado com tudo o que você toca, pois hoje poderá se machucar. No amor: nessa sexta-feira uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 – Escorpião: tire da sua cabeça a ideia de conseguir dinheiro através de um aplicativo de conteúdo sensual adulto. Pois o dinheiro não compensará o sofrimento que virá depois. No amor: hoje você receberá elogios de alguém especial. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: hoje seu carro ou o ônibus que você pega terá problemas. Também terá um pouco de dificuldade para andar a pé porque estará difícil de atravessar a rua. Nessa sexta-feira poderá receber a proposta de um segundo emprego. No amor: acabe com a carência afetiva adotando um novo hobby. Cor do dia: pink. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: hoje você será convidado para praticar algum esporte, então aceite porque fará bem para sua saúde e para sua carreira. Nessa sexta-feira você também será convidado para uma atividade depois do trabalho e deverá aceitar. No amor: um vizinho está de olho em você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: rosas brancas.

11 – Aquário: hoje você terá vontade de ir ao salão de beleza, tomar um banho demorado, marcar hora na manicure e passar cremes.

Então, vá em frente!

 No amor: poderá receber um pedido de namoro ou casamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: você terá vontade de ir a um restaurante famoso ou de dançar numa balada.

Então, simplesmente aproveite a oportunidade!

Porém cuidado ao andar com o celular na rua, pois os ladrões não dormem.

No amor: acenda incenso de capim-limão para atrair a pessoa ideal.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

Confira o seu horóscopo de hoje, 20/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Júpiter

20/11/2025 00h02

1 – Áries: hoje é dia da Consciência Negra. Então como o ariano gosta de Arte, aproveite para conhecer a cultura do povo afro, pois será muito gratificante. No amor: aproveite o dia para conhecer a pessoa amada melhor. Tome um banho com pétalas de orquídea para se sentir mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: hoje terá conflitos familiares e com vizinhos. Mas aproveite o dia para praticar seu hobby predileto. No amor: tenha uma conversa sincera com a pessoa amada. Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para ter coragem de falar tudo o que pensa. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: flor boca-de-leão.

3 – Gêmeos: hoje é dia da Consciência Negra e todo o geminiano é regido por uma entidade anciã chamada Preto Velho. Então reze para seu Preto Velho. No amor: ande de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda perfume de Ylang-Ylang porque é afrodisíaco. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

4 – Câncer: hoje você dará falta de uma peça de roupa em seu armário. Então, procure, pois quando você descobrir onde e com quem essa peça está, será possível desvendar um segredo muito importante. No amor: se a pessoa amada quiser voltar aos estudos, não tenha ciúmes e incentive seu companheiro. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje é dia da consciência negra, portanto pesquise sobre a Mitologia Yorubá. Essa quinta está ideal para você ampliar sua criatividade. Então adquira uma flor chamada boca-de-leão para o seu jardim ou para algum vaso. Pois a flor boca-de-leão, ajuda o leonino a ter mais criatividade, falando as palavras certas nas horas certas. Cor: amarelo. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: você está planejando um segundo emprego. Então precisa ter calma e controlar os orçamentos. Pois enfrentará algumas dificuldades que você nunca planejou. No amor: componha um poema ou uma música para a pessoa amada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: nessa quinta-feira você receberá elogios de familiares e vizinhos. Porém entrará num conflito desnecessário com uma pessoa do signo de touro. No amor: receberá uma surpresa da pessoa amada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje tentarão dar golpes através do celular, portanto, não aperte em qualquer link e não compartilhe códigos. Nessa quinta-feira, você terá vontade de comer uma comida da época da sua infância.

Então, não se reprima e tenha um bom apetite!

Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: toda a quinta-feira é um excelente dia para sagitário porque ela é regida por Júpiter, protetor dos sagitarianos. Hoje, você estará prestes a entrar em contato com uma pessoa que realizará seu sonho de trabalhar no exterior.

Portanto, aceite!

Pois se for trabalhar no exterior, você terá o trabalho de uma vida inteira reconhecido.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

10 - Capricórnio:  Hoje para evitar discussões com vizinhos e problemas com visitas invejosas, coloque um vaso com a planta, conhecida como guiné, ao lado da porta da sua casa. Também tome cuidado com seus bichinhos de estimação, pois um deles poderá sumir. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

11 – Aquário: as chuvas de primavera poderão trazer ou já estão trazendo prejuízos para você ou para pessoas da sua família. Portanto, é preciso tomar alguma atitude antes que a situação piore. No amor: fuja de pessoas ciumentas e controladoras. Cor do dia: marrom. Perfume do dia baunilha.

12 – Peixes: hoje você sentirá vontade de voltar a realizar alguma atividade que a sua pessoa praticava durante a infância ou adolescência.

Portanto, sinta-se livre para essa atividade!

No amor: nessa quinta-feira, a pessoa amada estará calada e indiferente por causa de problemas no trabalho.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: limão.

